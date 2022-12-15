УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3780 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 971 16
Білорусь (5967) війна (56389) кордон (3108)

Білоруські війська, перекинуті на кордон з Україною, повертаються в пункт постійної дислокації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

армія,білорусь,рб,білоруська

38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку в рамках раптової перевірки бойової готовності, перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань у пункт постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко доручив розпочати раптову перевірку бойової готовності ЗС РБ (оновлено)

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
Не по нарам, а в стойло. Скот должен быть в стойле.
показати весь коментар
15.12.2022 13:03
+7
Туда сюда, туда сюда. Главная Свинья скотного двора с вывеской "Белоруссия" онанирует своим безропотным тупым скотом.
показати весь коментар
15.12.2022 13:02
+5
Солдатушкі, браві рєбьятушкі... Нє, ну протрусили булки, щоб целюлітом не запливли, і знов по нарам
показати весь коментар
15.12.2022 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Солдатушкі, браві рєбьятушкі... Нє, ну протрусили булки, щоб целюлітом не запливли, і знов по нарам
показати весь коментар
15.12.2022 13:00 Відповісти
Не по нарам, а в стойло. Скот должен быть в стойле.
показати весь коментар
15.12.2022 13:03 Відповісти
Туда сюда, туда сюда. Главная Свинья скотного двора с вывеской "Белоруссия" онанирует своим безропотным тупым скотом.
показати весь коментар
15.12.2022 13:02 Відповісти
"Война -- х^^ня, главноє -- маньоври!" 😂
показати весь коментар
15.12.2022 13:14 Відповісти
Ех бл не вдалось картошкі посмажити😕
Біля-роси ми вас чекаємо біля мангалів...
показати весь коментар
15.12.2022 13:04 Відповісти
А шо такое, бульба закінчилась в самом начале маньовров ?
показати весь коментар
15.12.2022 13:05 Відповісти
Дає шагі направо

Дає шагі налєво

Шаг впірод

І шаг назад.
показати весь коментар
15.12.2022 13:06 Відповісти
"Понти поколотили", кучу грошей на вітер викинули, кремлядям підспівали, але взяти партію "соло" сцикотно, то тепер можна і відпочити...
Цікаво: скільки разів вони ще так будуть "тусуватись"? Нашим навідникам вже набридло постійно корегувати приціли.
показати весь коментар
15.12.2022 13:09 Відповісти
Бульбофюрер знову розводив пару у паровозах, щоб 49-й раз почати переганяти платформи з мотлохом з Бреста до Гомеля.
показати весь коментар
15.12.2022 13:13 Відповісти
Горстка тех сраных 82-ек уже половину своего ресурса выработало, катаясь туда-сюда.
показати весь коментар
15.12.2022 13:23 Відповісти
Чого вони в Чорнобильськіи зоні труться .
показати весь коментар
15.12.2022 13:26 Відповісти
радионуклидами для силушки богатырской заряжаються)))клоуны покруче братушек кацапушек)
показати весь коментар
15.12.2022 13:52 Відповісти
Все?
показати весь коментар
15.12.2022 13:35 Відповісти
Баранов в стойло.
показати весь коментар
15.12.2022 14:41 Відповісти
Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад...
Ще трішечки - і оргазм!
показати весь коментар
15.12.2022 16:16 Відповісти
Честно сказать, они свою роль выполнили.
Как бы тут не смеялись.
Реальность другая.
показати весь коментар
15.12.2022 16:34 Відповісти
 
 