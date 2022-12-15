Білоруські війська, перекинуті на кордон з Україною, повертаються в пункт постійної дислокації
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38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку в рамках раптової перевірки бойової готовності, перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
"Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності Збройних Сил здійснюють марш із району виконання завдань у пункт постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Старый зольдат
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+7 Старый зольдат
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+5 растуди
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Біля-роси ми вас чекаємо біля мангалів...
Дає шагі налєво
Шаг впірод
І шаг назад.
Цікаво: скільки разів вони ще так будуть "тусуватись"? Нашим навідникам вже набридло постійно корегувати приціли.
Ще трішечки - і оргазм!
Как бы тут не смеялись.
Реальность другая.