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Новини Політика України
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Янукович (10406) Шабунін (459) Антикорупційний суд (1103)

ВАКС конфіскував усе майно Януковича за процедурою, яку ЦПК разом із партнерами провели через Раду в травні, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

янукович

Партнером у цьому був, зокрема, президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"ВАКС конфіскував у Януковича все майно, включно з Межигір’ям і Сухолуччям. Зробив Антикорсуд це за процедурою конфіскації, яку ми в ЦПК придумали і разом з партнерами провели через Раду у травні. Партнером у цій історії, окрім керівництва фракції Слуг, був також президент. Мені шкода, що з останнім ми партнеримося не так часто. Через це частина наших кампаній замість місяця-двох тривають півроку і більше", - зазначив він.

Шабунін також подякував НАБУ і Департаменту спецрозслідувань, які проробили велику роботу в рамках слідства, а також Мінʼюсту за якісно підготовлений позов.

"І окрема дякую всім партнерам, без яких ми б не добилися створення ВАКС. У кожному крутому рішенні Антикорсуду є частина ваших зусиль" ,- підсумував голова ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майно Януковича і наближених до нього осіб стягнуто у дохід держави, - ВАКС

Автор: Богдан Гуньковський
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ГБК вместе с партнерами провели через Раду

УНР АУ.. ау...ау...

ермачье отельная армія проти нації...
Орки - то тимчасово, а з ермаками буде ще довго... настільки довго доки нація не стане сама собою.
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15.12.2022 13:43 Відповісти
не пройшло і року.. молодці!!
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15.12.2022 14:39 Відповісти
 
 