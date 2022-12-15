ВАКС конфіскував усе майно Януковича за процедурою, яку ЦПК разом із партнерами провели через Раду в травні, - Шабунін

Партнером у цьому був, зокрема, президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"ВАКС конфіскував у Януковича все майно, включно з Межигір’ям і Сухолуччям. Зробив Антикорсуд це за процедурою конфіскації, яку ми в ЦПК придумали і разом з партнерами провели через Раду у травні. Партнером у цій історії, окрім керівництва фракції Слуг, був також президент. Мені шкода, що з останнім ми партнеримося не так часто. Через це частина наших кампаній замість місяця-двох тривають півроку і більше", - зазначив він.

Шабунін також подякував НАБУ і Департаменту спецрозслідувань, які проробили велику роботу в рамках слідства, а також Мінʼюсту за якісно підготовлений позов.

"І окрема дякую всім партнерам, без яких ми б не добилися створення ВАКС. У кожному крутому рішенні Антикорсуду є частина ваших зусиль" ,- підсумував голова ЦПК.

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