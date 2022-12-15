УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3780 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
666 5
депортація (632) діти (4402) Росія (47203) діти війни (119)

40 українських дітей з Сєверодонецька та Лисичанська вивезли росіяни до Росії, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,депортація

Російські загарбники, прикриваючись "оздоровленням" українських дітей, продовжують вивозити їх до Російської Федерації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

"Окупанти проводять тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове "лікування" в дитячі табори. Так, напередодні окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанську та Сєверодонецьку до Ставропольського краю РФ. Звичайно, що виглядає це як добрі наміри, але насправді "оздоровлення" це лише підстава для вивезення дітей до РФ", - йдеться в 

Надалі дітей або не повертають батькам, поки вони самі не приїдуть за ними. Далі родину не відпускають назад, бо на ТОТ росіяни ввели воєнний стан. В кращому ж випадку, дітям в таборі просто промивають дітям. Так, дітям пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" з пропагандистською метою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 12 тисяч українських дітей перебувають на території РФ, з них близько 8600 примусово депортовані, - Лубінець

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та що ви так печетесь через сепарів, це їх дітьониши.
У них заложені гени рашиzто-рабів.
Може тобі нагадати як у 14-му малолітній вибл...к з данбасу селфився з факом в руках біля портретів загиблих активістів революції Гідності?
Можите мене банити
показати весь коментар
15.12.2022 13:18 Відповісти
100% правда...!!!
Сократ казав, що "Саме більше ненавидять тих хто говорить правду в очі і привселюдно"...!!!
показати весь коментар
15.12.2022 13:34 Відповісти
показати весь коментар
15.12.2022 13:25 Відповісти
Перестаньте писати усяку НЕСЕНІТНИЦЮ...!!!
Усіх Українців в Лисичанську та Сєвєродауннецьку кацапоморді підороzи вже повбивали....!!!
Кацапоморді підороzи вивозять дітей тих чухраінських кацапомордих підоруzьких-колаборантів зрадників, що на усю УКРАЇНУ волали "кака разніца" і "укляіна нас учімляєт" і попереджали підоросів де знаходяться підрозділи ЗСУ та як краще захопити міста...!!!
БУДЬ ЛАСКА НАЗИВАЙТЕ УСЕ СВОЇМИ ІМЕНАМИ...!!!

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!

СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
показати весь коментар
15.12.2022 13:31 Відповісти
Павезли загарать на ****...
показати весь коментар
15.12.2022 14:09 Відповісти
 
 