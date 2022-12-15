40 українських дітей з Сєверодонецька та Лисичанська вивезли росіяни до Росії, - Центр національного спротиву
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Російські загарбники, прикриваючись "оздоровленням" українських дітей, продовжують вивозити їх до Російської Федерації.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти проводять тотальні медобстеження українських дітей, аби направити їх на примусове "лікування" в дитячі табори. Так, напередодні окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанську та Сєверодонецьку до Ставропольського краю РФ. Звичайно, що виглядає це як добрі наміри, але насправді "оздоровлення" це лише підстава для вивезення дітей до РФ", - йдеться в
Надалі дітей або не повертають батькам, поки вони самі не приїдуть за ними. Далі родину не відпускають назад, бо на ТОТ росіяни ввели воєнний стан. В кращому ж випадку, дітям в таборі просто промивають дітям. Так, дітям пояснюють, що Україна розв’язала цю війну, а перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" з пропагандистською метою.
Будь ласка, зачекайте...
У них заложені гени рашиzто-рабів.
Може тобі нагадати як у 14-му малолітній вибл...к з данбасу селфився з факом в руках біля портретів загиблих активістів революції Гідності?
Можите мене банити
Сократ казав, що "Саме більше ненавидять тих хто говорить правду в очі і привселюдно"...!!!
Усіх Українців в Лисичанську та Сєвєродауннецьку кацапоморді підороzи вже повбивали....!!!
Кацапоморді підороzи вивозять дітей тих чухраінських кацапомордих підоруzьких-колаборантів зрадників, що на усю УКРАЇНУ волали "кака разніца" і "укляіна нас учімляєт" і попереджали підоросів де знаходяться підрозділи ЗСУ та як краще захопити міста...!!!
БУДЬ ЛАСКА НАЗИВАЙТЕ УСЕ СВОЇМИ ІМЕНАМИ...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!