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Херсон повністю знеструмлено через обстріли, тривають удари по критичній інфраструктурі у Корабельному районі, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські окупаційні війська продовжують обстріл Херсона.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли! Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста. За першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські загарбники знову вдарили по Херсону, внаслідок чого загинули 2 особи.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Каазламордые не могут красиво уйти из Херсона, чмошники, достанем вас и в ваших епенях.
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15.12.2022 13:19 Відповісти
вы уж простите но если у меня по этой причине
в Одессе нема отключений света за пару недель..пару суток начались отключения по типа графику 6 часов без света 3 часа естьс вет и так сутками по кругу а сегодня был свет с 3 ночи до 6 утра и ожидали новое включение в 12 дня-- а нет 9-20 утра сегодня--врубили и пока тьфу тьфу есть свет ТО... есть над чем задуматься я все понимаю.. и не понимаю... нафига ремонт делать на пару дней если долетают банальная арта и СРЗО россиян по городу и всему остальнольму может надо сдвинуть линию фронта освободить территории и лишить воможностей россиян доставать Херсон.... а уж потом.. а то для видосика какие мы молодцы.. и все опять по новой...??!!
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15.12.2022 13:19 Відповісти
А у нас , как никогда, свет был со вчерашнего вечера и до 10 утра. С 12:00опять подключили. А по случаю вашей претензии... Погоняте в Херсон и там начинайте таких спiванок спiвати - рыло вам начистят в сей секунд...
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15.12.2022 13:27 Відповісти
Ви ж розумієте що в Херсоні на зараз десь 50 000 - 70 000 тисяч громадян мешкає?
А ще ЗСУ та інші формування.і у вас питання навіщо їм світло.
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15.12.2022 14:30 Відповісти
Нічого дивного. Стандартна поведінка кацапа. Максимально берегтись і тримати кулаки за ЗСУ.
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15.12.2022 13:22 Відповісти
А мы полосу за коцап границей, в сто км, толерантничаем , тримаемо незайманою.
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15.12.2022 13:29 Відповісти
Это вам салютуют те части которые вышли с Херсона с техникой парадным маршем.
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15.12.2022 13:40 Відповісти
Мрази не могут, чтобы не насрать. Это вся суть плешивой крысы.
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15.12.2022 13:51 Відповісти
 
 