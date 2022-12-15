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Херсон повністю знеструмлено через обстріли, тривають удари по критичній інфраструктурі у Корабельному районі, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська продовжують обстріл Херсона.
Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли! Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста. За першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські загарбники знову вдарили по Херсону, внаслідок чого загинули 2 особи.
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в Одессе нема отключений света за пару недель..пару суток начались отключения по типа графику 6 часов без света 3 часа естьс вет и так сутками по кругу а сегодня был свет с 3 ночи до 6 утра и ожидали новое включение в 12 дня-- а нет 9-20 утра сегодня--врубили и пока тьфу тьфу есть свет ТО... есть над чем задуматься я все понимаю.. и не понимаю... нафига ремонт делать на пару дней если долетают банальная арта и СРЗО россиян по городу и всему остальнольму может надо сдвинуть линию фронта освободить территории и лишить воможностей россиян доставать Херсон.... а уж потом.. а то для видосика какие мы молодцы.. и все опять по новой...??!!
А ще ЗСУ та інші формування.і у вас питання навіщо їм світло.