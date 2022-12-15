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ЗСУ просунулися майже на 1,5 км в районі села Діброва на Луганщині, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,взимку

Українські захисники проводять наступ на Луганщині.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

"В ході ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 кілометра в районі населеного пункту Діброва", - сказав він.

За словами Громова, окупанти намагаються здійснити прорив оборони на Верхньокам'янське, для подальшого захоплення Білогорівки з півдня.

Читайте: Росіяни продовжують тероризувати визволені села Луганської області, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Без Гайдая неразобратся
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15.12.2022 13:38
+3
Напевне Верхньокам'янка а не Верхньокам'янське. І перше і друге перед Білогорівка, але одне в окупації, а інше таки за Білогорівка, а це щось не відповідає дійсності
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15.12.2022 13:32
+3
нет, именно прорыв не Верхнекаменское (от Верхнекаменки). Верхнекаменское с сентября под нашим контролем.
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15.12.2022 13:41
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Напевне Верхньокам'янка а не Верхньокам'янське. І перше і друге перед Білогорівка, але одне в окупації, а інше таки за Білогорівка, а це щось не відповідає дійсності
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15.12.2022 13:32 Відповісти
нет, именно прорыв не Верхнекаменское (от Верхнекаменки). Верхнекаменское с сентября под нашим контролем.
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15.12.2022 13:41 Відповісти
Верхньокам'янське і Верхнекам'янка. Про перше,як прорив,а це за Білогорівка. Друге в окупації. Ви карту дивилися?
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15.12.2022 13:48 Відповісти
Виталий Танчик 0fc3d8f4

Верхньокам'янське Донецької області під контролем ВСУ, в його напрямку можуть рашисти вести наступ з боку Верхньокам'янки
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15.12.2022 13:54 Відповісти
Білогорівка Луганської області під повним контролем ЗСУ з 10 жовтня!
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15.12.2022 13:55 Відповісти
Верхньокам'янське Донецької одласті під контролем ВСУ, в його напрямку можуть рашисти вести наступ з боку Верхньокам'янки та Золоторівки Луганської області для оточення Белогорівки яка теж під контролем ВСУ, це по перше, а по друге, просування наших захисників уперед біля Діброва якраз і може порушити плани роССійських нацистів на цьому участку фронту, бо дії ВСУ загрожують оточенням вже їм під Лисичанськом та Сєвєродонецьком!
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15.12.2022 13:52 Відповісти
Дякую, усе вірно тепер. Діброва була в червоній фарбі,чекаємо і сподіваємося,що ЗСУ є ЗСУ, тобто самі кращі. Бережіть себе
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15.12.2022 13:56 Відповісти
А ось Діброва це перед Кремінна. У кого є щось по цьому питанню?
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15.12.2022 13:33 Відповісти
Да, это Диброва перед Кузьмино.
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15.12.2022 13:46 Відповісти
Я так розумію мова вже про Кузьміно Московької області?! Ну щож, я не проти, але навіщо нам цапські болота?!
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15.12.2022 13:58 Відповісти
Без Гайдая неразобратся
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15.12.2022 13:38 Відповісти
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15.12.2022 14:00 Відповісти
Гайдай шагает впереди!
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15.12.2022 16:00 Відповісти
 
 