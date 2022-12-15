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У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 російських кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,корабель,калібр

Росія знову вивела в Чорне море корабель з "Калібрами".

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 15.12.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 8 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
  • в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети;

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У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 російських кораблів, з них 1 носій крилатих ракет Калібр, - ВМС ЗСУ 01

Автор: Марина Макєєва
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От кацапів стількі проблем на Черному морі, що потрібно їх з того моря вигнати . Ердоган будет ЗА
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15.12.2022 13:34 Відповісти
Тим паче що ми його викопали. Кацапи самі це казали.
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15.12.2022 13:36 Відповісти
🤣🤣🤣
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15.12.2022 13:39 Відповісти
А нептунів-гарпунів не баяцца?
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15.12.2022 13:35 Відповісти
"..из них 1 - носитель крылатых ракет "Калибр,. Ну, "Нептун" ему в гости.. )
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15.12.2022 16:06 Відповісти
Ждём-с когда погода будет за нас ! Должны сойтись тучи, ветер, волна, туман и аля-мацква должна повториться !
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15.12.2022 13:38 Відповісти
а як летять ракети із середземного моря?
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15.12.2022 13:40 Відповісти
З Середземного не летять . Вони не можуть пройти Босфор , тому тусуются у Сіріі
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15.12.2022 13:43 Відповісти
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15.12.2022 13:41 Відповісти
Для чого нам ця статистика,якщо ви все знаете то чого не знищуете,який сенс озвучувати?
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15.12.2022 13:45 Відповісти
 
 