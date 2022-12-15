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У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 російських кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА
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Росія знову вивела в Чорне море корабель з "Калібрами".
Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 15.12.2022:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 8 ракет;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
- в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети;
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