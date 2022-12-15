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НАБУ проводить обшуки у прокуратурі Одещини та її очільника Костенка, - голова "Ради громадської безпеки" Гордієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у прокуратурі Одеської області.
Про це у Facebook повідомив голова "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, передає Цензор.НЕТ.
"НАБУ дісталася прокурора Одеської області Костенка. Наразі тривають обшуки у прокуратурі області. П'ять місяців прослуховування "захищеного" кабінету Кауфмана та Грановського тепер реалізуються через слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар15.12.2022 13:39
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+11 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар15.12.2022 14:00
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Труханов уже стал на лыжи ?
Так гарно маєтки збільшувалися у прокурорських на Півдня України, усьо била па чеснаку, аж лопнула резинка на трусах і понеслося‼️💯💯
Хоть би за суддівських⚖️ не забували, контрольні органи⚔️❤️🇺🇦, бо там СУЦІЛЬНИЙ СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД🤯 ще з часів кучми-портнова, від суду райцентру і аж до Конституційного💯💯💯‼️🤬😡
Підрахуй з Одеси🤣 може підтвердити на студентах у йоговиші‼️💯👍👍
ЦІЛІ СІМЕЙНІ ГЕНЕРАЦІЇ🤯, дід, баба, мати, батько, тітка, дядько, а зараз і правнуки вчаться в Підрахуя та захищають у НЬОГО, чесного, кандидатські та докторські!! Члени ВАКу не дадуть збрехати!!
Роботи багато, як і Захисникам України ‼️❤️🇺🇦⚔️⚔️🇺🇦❤️‼️
Мафія є скрізь,але не в таких масштабах,як у нас.
Поки не візьмуться за Бєню, я їм не довіряю...