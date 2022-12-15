НАБУ проводить обшуки у прокуратурі Одещини та її очільника Костенка, - голова "Ради громадської безпеки" Гордієнко

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у прокуратурі Одеської області.

Про це у Facebook повідомив голова "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ дісталася прокурора Одеської області Костенка. Наразі тривають обшуки у прокуратурі області. П'ять місяців прослуховування "захищеного" кабінету Кауфмана та Грановського тепер реалізуються через слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

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