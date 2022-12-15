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НАБУ (3426) Одеська область (2491) прокуратура (3171) Кауфман (39)

НАБУ проводить обшуки у прокуратурі Одещини та її очільника Костенка, - голова "Ради громадської безпеки" Гордієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

костенко,гордієнко

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у прокуратурі Одеської області.

Про це у Facebook повідомив голова "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ дісталася прокурора Одеської області Костенка. Наразі тривають обшуки у прокуратурі області.  П'ять місяців прослуховування "захищеного" кабінету Кауфмана та Грановського тепер реалізуються через слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: НАБУ та САП повідомили про підозру трьом заступникам Труханова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Неужели наконец-то за 30 лет кто-то занялся одесской мафией? А бывших начальничков мвд-сбу-налоговой-таможни и той же прокуратуры проверить можно? Там имущества на полноценных пару бригад ВСУ, причём с 0. А киваловская братва этих псевдоюристов, в том числе и в судейских мантиях?
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15.12.2022 13:39
+15
А пахан Труханов тіпа нєвідимий єго нє відят...
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15.12.2022 13:40
+11
Ну, от тобі‼️💯🤷‍♂️🙈🐷🐖
Так гарно маєтки збільшувалися у прокурорських на Півдня України, усьо била па чеснаку, аж лопнула резинка на трусах і понеслося‼️💯💯
Хоть би за суддівських⚖️ не забували, контрольні органи⚔️❤️🇺🇦, бо там СУЦІЛЬНИЙ СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД🤯 ще з часів кучми-портнова, від суду райцентру і аж до Конституційного💯💯💯‼️🤬😡
Підрахуй з Одеси🤣 може підтвердити на студентах у йоговиші‼️💯👍👍
ЦІЛІ СІМЕЙНІ ГЕНЕРАЦІЇ🤯, дід, баба, мати, батько, тітка, дядько, а зараз і правнуки вчаться в Підрахуя та захищають у НЬОГО, чесного, кандидатські та докторські!! Члени ВАКу не дадуть збрехати!!
Роботи багато, як і Захисникам України ‼️❤️🇺🇦⚔️⚔️🇺🇦❤️‼️
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15.12.2022 14:00
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Неужели наконец-то за 30 лет кто-то занялся одесской мафией? А бывших начальничков мвд-сбу-налоговой-таможни и той же прокуратуры проверить можно? Там имущества на полноценных пару бригад ВСУ, причём с 0. А киваловская братва этих псевдоюристов, в том числе и в судейских мантиях?
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15.12.2022 13:39 Відповісти
Ха адвоката КАУФМАНА И ГРАНОВСКОГО НАЗНАЧИТЬ ХЕР ПРОКУЛОЛОМ МОГ ТОЛЬКО МРАЗЬ БУБОЧКА... пора НАБУ брать за яйца самого главного гидранта и крышу воров мразей ****** во власти.. достали б"ядь богом избранные пелерасты.
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15.12.2022 14:09 Відповісти
А київською? А дніпропетровською? У нас в кожному місці силова мафія - прокурори+судді+менти+сбу.
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16.12.2022 02:50 Відповісти
А пахан Труханов тіпа нєвідимий єго нє відят...
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15.12.2022 13:40 Відповісти
КОМУ нужен покойник пока живой его еще две ОПГ будут делить как и кто его будет убирать наверное истина где то посредине будет..Трухлявый кинул две ОПГ..а также предал доносом Костусева.. мог и помогал свергнуть Гурвицу Боделана когда понял что Боделан это отработанный тапочек...
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15.12.2022 14:12 Відповісти
труханов спрятался за паспортом с курицей мутантом двухголовым
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16.12.2022 06:33 Відповісти
Там всех надо вязать: верхушку прокуратуры, эсбэу, полиции.....
Труханов уже стал на лыжи ?
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15.12.2022 13:41 Відповісти
Гєна завжди виходить сухим з води.
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15.12.2022 13:54 Відповісти
Ну, от тобі‼️💯🤷‍♂️🙈🐷🐖
Так гарно маєтки збільшувалися у прокурорських на Півдня України, усьо била па чеснаку, аж лопнула резинка на трусах і понеслося‼️💯💯
Хоть би за суддівських⚖️ не забували, контрольні органи⚔️❤️🇺🇦, бо там СУЦІЛЬНИЙ СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД🤯 ще з часів кучми-портнова, від суду райцентру і аж до Конституційного💯💯💯‼️🤬😡
Підрахуй з Одеси🤣 може підтвердити на студентах у йоговиші‼️💯👍👍
ЦІЛІ СІМЕЙНІ ГЕНЕРАЦІЇ🤯, дід, баба, мати, батько, тітка, дядько, а зараз і правнуки вчаться в Підрахуя та захищають у НЬОГО, чесного, кандидатські та докторські!! Члени ВАКу не дадуть збрехати!!
Роботи багато, як і Захисникам України ‼️❤️🇺🇦⚔️⚔️🇺🇦❤️‼️
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15.12.2022 14:00 Відповісти
Невже в країні щось зміниться,за довгі роки..
Мафія є скрізь,але не в таких масштабах,як у нас.
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15.12.2022 14:16 Відповісти
очень даже сильно не только в Украине а и в России и в ЕС и США и многих странах..когда то давно читал типа предсказание что Украине суждено пройти очень тяжкое испытание ****слово война не писалось и после чего Украина возродившись как Феникс из пепла станет новым центром мирового влияния вокруг нее Украины будет создан союз государств и стран и Украина начнет играть огромную роль в мировой системе экономики политики и гумантитарных вопросов...
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15.12.2022 14:32 Відповісти
Дай Бог...
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15.12.2022 15:33 Відповісти
А куда ж подінеться "мудрий нарід" і його ізбраннік бубочкаоманськийбоневтікявашвирок і прчая шобла "сн" ?
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15.12.2022 17:06 Відповісти
А як роса на сонці…
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16.12.2022 07:31 Відповісти
Ну да, все в "Васюки".
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17.12.2022 15:28 Відповісти
Ще трохи і заголовки статей будуть рясніти фразою "розстріляли на місці".
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15.12.2022 14:23 Відповісти
в Одессе в любой кормушке - обл. администрации, соц.службе, горсовете, таможне, прокуратуре, суде можно наугад обыскивать и закрывать пачками. Другие там не работают
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15.12.2022 14:31 Відповісти
Когда уже в Полтавской области такие будут мероприятия,большего приступного сброда нет в Украине
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15.12.2022 14:34 Відповісти
А вот тут Одессе стало обидно!
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15.12.2022 16:18 Відповісти
полтавскому херу мамаю в СИЗО прогулы ставят очень давно --- за то видео где в кабинете судьи Гольник он пришел свои вопросы ..порешать.. да ***** ни в какой нормальной стране такой гандон не смог бы быть мэром областного города . даже маленького городишка . а в полтаве будь ласка . перед войной в телекамеру прямым текстом блеял про ..гражданский.. конфликт в даунбасе . целовался в засос с кывой и нихуя .непотопляемый ***** --- как говорят в зеленовинах ..не на часи..
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16.12.2022 06:44 Відповісти
Коли будуть обшуки у Бєні, чи він особливо недоторканий?
Поки не візьмуться за Бєню, я їм не довіряю...
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15.12.2022 16:51 Відповісти
Ну хто ж його посадить, він же пам'ятник не рукотворний?! Він сьогодні схавався на істарічеськой родіне, а вона своїх синів не вдає.
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15.12.2022 18:36 Відповісти
Коломойський не посадова особа.
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15.12.2022 21:41 Відповісти
Непонятно кто за что и кем. Кем он был назначен? Саакашвили не удалось до них до всех добраться. Петро не позволил.
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15.12.2022 19:36 Відповісти
Есть ещё инстанция -суд. Вот тут и посмотрим как будут отмазывать.
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16.12.2022 16:35 Відповісти
 
 