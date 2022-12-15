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Накладено арешт на майно низки готелів, власниками яких є громадяни РФ, - Офіс Генпрокурора

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суд

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на майно, яке належить групі компаній та особам, пов’язаним із злочинною організацією "лужніківці". Серед її організаторів, за версією слідства, заступник голови Держдуми та ще двоє громадян РФ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Рішенням суду, яке на сьогоднішній день виконано, накладено арешт із забороненою відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном на сім готелів, які в межах кримінального провадження раніше визнані речовими доказами. Це "Premier Hotel Rus", "Premier Hotel Lybid", Premier Hotel "Dnister", "Premier Hotel Odesa", "Premier Palace Hotel", "Premier Compass Hotel Oleksandriya", "Premier Hotel Slavutych", а також два ТРЦ "Метроград" та "Метрополіс".

Також накладено арешт на корпоративні права підприємств, які є власниками цих об’єктів нерухомості.

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Автор: Наталя Джума
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Не пройшло і року все надіялися слуги путіна що здадуть Україну а так сталося тепер шось людям треба показати які вони патріоти
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15.12.2022 13:48 Відповісти
Це "Premier Hotel Rus", "Premier Hotel Lybid", Premier Hotel "Dnister", "Premier Hotel Odesa", "Premier Palace Hotel", "Premier Compass Hotel Oleksandriya", "Premier Hotel Slavutych", а також два ТРЦ "Метроград" та "Метрополіс". Джерело: https://censor.net/ua/n3387190

і СБУ МОВЧА ДИВИЛОСЬ , як Україну віддають бандитам з кацапії.

Знаю байку , що Директор Премьер Палацу ( бувш Україна) був вбитий. І готель забрав Максим Курочкин А потім і його вбили прямо у суді. Ось не знаю - піймали вбивц чи ні.
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15.12.2022 13:50 Відповісти
Слід передати на потреби ЗСУ - центри реабілітації, навчання, адмінбудівлі ой як будуть потрібні..
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15.12.2022 14:10 Відповісти
Краще людям, які залишилися без житла. Військовим зараз не можна групуватися.
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15.12.2022 15:40 Відповісти
нужниковцы
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15.12.2022 14:20 Відповісти
завтра Яворівський райсуд відмінить, гівно-питання
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15.12.2022 14:24 Відповісти
довго думали...
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15.12.2022 14:38 Відповісти
 
 