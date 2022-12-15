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Наступного року треба ще більше допомагати Україні. Не можна допустити, щоб настала втома, - голова Європарламенту Мецола

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

метсола

Євросоюз може і продовжуватиме підтримувати народ України.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У 2023 році нам потрібно буде ще сильніше згуртуватися з Україною, яка розраховує на політичну, гуманітарну, військову, енергетичну та фінансову підтримку. Не можна допустити, щоб настала втома. ... Ми повинні виявляти ту саму стійкість, про яку ми просили українців", - наголосила вона.

Мецола закликала продовжувати санкційну політику щодо РФ.

Вона також дала високу оцінку "прогресу України у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії" у заявці Києва на членство у Європейському союзі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Роберта, всех "уставших от войны" присылайте к нам под Бахмут, взбодрятся мгновенно
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15.12.2022 14:14 Відповісти
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15.12.2022 14:20 Відповісти
Дохлий кацап отримав білет на концерт Кобзона, а сім'я в аквапарк. Всьо поровну, всьо справєдліво.
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15.12.2022 14:47 Відповісти
лады закончились
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15.12.2022 16:28 Відповісти
Еврей из россии в панике звонит приятелю в Израиль
-Изя, и почему я тогда с вами не уехал? Придётся идти воевать, мне повестку таки вручили! И шо теперь делать?!
-Абрам, не паникуй, в плен сдашься.
-Кому?! Этим "бандеровцам"?!
-Зачем "бандеровцам? Военкому, он тебя с радостью на рубли обменяет!
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15.12.2022 14:26 Відповісти
Та самая Мецола заместители которой предпочитают хранить деньги в чемоданах.)
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15.12.2022 16:39 Відповісти
 
 