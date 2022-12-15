Наступного року треба ще більше допомагати Україні. Не можна допустити, щоб настала втома, - голова Європарламенту Мецола

Євросоюз може і продовжуватиме підтримувати народ України.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У 2023 році нам потрібно буде ще сильніше згуртуватися з Україною, яка розраховує на політичну, гуманітарну, військову, енергетичну та фінансову підтримку. Не можна допустити, щоб настала втома. ... Ми повинні виявляти ту саму стійкість, про яку ми просили українців", - наголосила вона.

Мецола закликала продовжувати санкційну політику щодо РФ.

Вона також дала високу оцінку "прогресу України у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії" у заявці Києва на членство у Європейському союзі.

Читайте: Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші "генератори надії" для України. ФОТОрепортаж