Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними та вимагатимуть ще більших зусиль, - Зеленський звернувся до Європейської Ради

Президент Володимир Зеленський закликав Європу продовжувати оборонну підтримку України.

Про це глава держави заявив під час звернення до Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув", - йдеться в повідомленні.

Зеленський перелічив ці зусилля.

"Перше – енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.



Друге – зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців.



Третій аспект – оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання.



Четверте – дипломатія. Закликаю підтримати українську формулу миру!



І п’яте – на наступні півроку. Ціннісне завдання", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що будь-який терор Україна та Європа переможуть спільно.

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