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Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними та вимагатимуть ще більших зусиль, - Зеленський звернувся до Європейської Ради

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Європу продовжувати оборонну підтримку України.

Про це глава держави заявив під час звернення до Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув", - йдеться в повідомленні.

Зеленський перелічив ці зусилля.

"Перше – енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.

Друге – зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців.

Третій аспект – оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання.

Четверте – дипломатія. Закликаю підтримати українську формулу миру!

І п’яте – на наступні півроку. Ціннісне завдання", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що будь-який терор Україна та Європа переможуть спільно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оборонятися на Донбасі - це не просто героїзм, це щось більше, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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А наша Рада уже перешла на усиленный ( ежедневный ) режим работы, без отпусков, праздничков, фестивалей? Мы к самим себе будем предъявлять повышенные требования военного времени или только от других требовать?
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15.12.2022 14:25 Відповісти
це точно.інтересно,а яким чином їх торкнулась війна ? зарплату підняли,за кордон гасають,гуманітарку крадуть,гроші з казни великодерибанять.
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15.12.2022 14:40 Відповісти
Дивись не перетрудись, бо куди ж ми без тебе.
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15.12.2022 14:28 Відповісти
Так він зараз в "Буковель" рвоне - відосики і там знімати можна, а от Св. Миколи, Різдво, Новий рік, ще одне Різдво для єврея відсвяткувати - то святе!
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15.12.2022 14:48 Відповісти
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15.12.2022 14:39 Відповісти
https://youtu.be/k-uc946Jy5c...

Путлер мочит своих топ менеджментов...😁🤣 даже из окон прыгают что с парашютом🤣
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15.12.2022 14:41 Відповісти
"І п'яте - на наступні півроку. Ціннісне завдання" Джерело: https://censor.net/ua/n3387202

А це шо, до чого і як? Який зміст цього словосполучення? Може пояснить хто?
Тільки не в стилі мосійчучки - маститься чи не маститься це на хліб.
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15.12.2022 14:45 Відповісти
Не моє,але в точку!
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15.12.2022 14:47 Відповісти
Українці - великі воїни. . А у кацапів одни мутанти двоголові 🤣🤣🤣
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15.12.2022 14:47 Відповісти
 
 