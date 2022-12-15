Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними та вимагатимуть ще більших зусиль, - Зеленський звернувся до Європейської Ради
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Президент Володимир Зеленський закликав Європу продовжувати оборонну підтримку України.
Про це глава держави заявив під час звернення до Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.
"Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала Росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень Росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет. Наступні півроку вимагатимуть від нас іще більших зусиль, ніж цей час, що минув", - йдеться в повідомленні.
Зеленський перелічив ці зусилля.
"Перше – енергетичний терор Росії повинен зазнати поразки в усіх формах.
Друге – зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців.
Третій аспект – оборонна підтримка. Вона має бути не меншою, ніж у минулі півроку. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання.
Четверте – дипломатія. Закликаю підтримати українську формулу миру!
І п’яте – на наступні півроку. Ціннісне завдання", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що будь-який терор Україна та Європа переможуть спільно.
Будь ласка, зачекайте...
Путлер мочит своих топ менеджментов...😁🤣 даже из окон прыгают что с парашютом🤣
А це шо, до чого і як? Який зміст цього словосполучення? Може пояснить хто?
Тільки не в стилі мосійчучки - маститься чи не маститься це на хліб.