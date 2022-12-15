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Закликаємо ЄС збільшити обсяг постачання ППО, сучасних танків та ракетних систем, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Оборона підтримка України має бути не меншою, ніж у минулі півроку.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до Ради Європи, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, це критично важливо для захисту української свободи й самої ідеї Європи у глобальному протистоянні з Росією.

"Але, крім цього, ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Це стосується і ППО, і ПРО. І я прошу кожну з 27 країн Європейського Союзу вирішити, що конкретно ви можете зробити для збільшення обсягу постачання ППО й ПРО.

Це стосується і сучасних танків. Немає жодної раціональної причини, чому б Україні не отримати їх уже зараз. Я прошу вас проявити лідерство: той, хто першим надасть сучасні танки, відкриє цю можливість постачання для всього світу й запам’ятається як один із найбільш важливих захисників свободи в наш час.

Це стосується і більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, які могли б пришвидшити закінчення російської агресії. Все це – прямий порятунок мільйонів життів", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступні півроку стануть багато в чому вирішальними та вимагатимуть ще більших зусиль, - Зеленський звернувся до Європейської Ради

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
дЕрмак и Татаров паришають Генка Тимошилкин подключицца..бабла на третью тачку не хвата😁
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15.12.2022 14:59
+3
Закликун великий
Дивно що просить зброєю, а не грошами
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15.12.2022 14:49
+2
Від асвальтіка кірюша відкати вже привіз від гуманітарки теж озолотилися слуги так що все у них окей і у відень їх випускають для них інші закони
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15.12.2022 15:44
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Закликун великий
Дивно що просить зброєю, а не грошами
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15.12.2022 14:49 Відповісти
Потім він ії відвезе куди треба.
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15.12.2022 16:31 Відповісти
закликальщик фіговий...і в той же час слуги бюджет дерибанять
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15.12.2022 14:55 Відповісти
дЕрмак и Татаров паришають Генка Тимошилкин подключицца..бабла на третью тачку не хвата😁
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15.12.2022 14:59 Відповісти
Засланные мавзолейные Казачки,это вам не Штирлиц...с двумя детьми от радистки Кэт 🤣🤣🤣
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15.12.2022 15:03 Відповісти
Це правильно. Потихеньку все отримуємо.
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15.12.2022 15:05 Відповісти
Министр обороны занимается хозяйством,от харчей и до ракет с патронами..причем тут ЗеКодломойский не вор и бандит..?😝
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15.12.2022 15:08 Відповісти
Асфальт курва, асфальт!
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15.12.2022 15:22 Відповісти
Для чого 2 мільярди гривень на телемарафон виділив? ППО з Мосейчук взагалі ніяке.
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15.12.2022 15:42 Відповісти
Від асвальтіка кірюша відкати вже привіз від гуманітарки теж озолотилися слуги так що все у них окей і у відень їх випускають для них інші закони
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15.12.2022 15:44 Відповісти
Головне - асфальт ! Тре почекати, коли про це в ЄС збагнуть !
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15.12.2022 16:29 Відповісти
 
 