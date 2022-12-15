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гривня (290) Мелітополь (737) окупація (5831) Федоров Іван (560)

З нового року на окупованих територіях планують заборонити гривню, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гривня-рублі

З 1 січня 2023 року російські загарбники хочуть заборонити гривню на тимчасово окупованих територіях.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Також ми бачимо тенденції що вони (загарбники, - ред.) готуються до нових репресій. Вони заявили, що з 1 січня буде повністю заборонено обіг гривні, а ті люди, хто буде тримати гривню, будуть прирівняні до ворогів батьківщини. У кожного мешканця Мелітополя в будинку буде гривня і кожного можна звинуватити у держзраді", - сказав Федоров.

За його словами, мелітопольців змушують міняти гривню на рублі за вкрай невигідним курсом.

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Автор: Марина Макєєва
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Долбойоби рашистські. Ну забороните ви гривню на місяць, на три, а потім наші ЗСУ вам ваші дерев'яні рублі, у жопу позасовують.
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15.12.2022 14:54 Відповісти
Та нафуй....ввдемо в себе євро...
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15.12.2022 14:58 Відповісти
Прилетів чувак із Заполяр"я у Москву Сідає у таксі
- Ну - чо у вас новенького? Вайна закончилась? По чём сейчас пиво?
- По 20 гривен поллитра
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16.12.2022 12:52 Відповісти
Ага. Колись щось подбне за доляри було.
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15.12.2022 15:19 Відповісти
Параша тупо как баран продолжает вести свое стало к обрыву.

Делает вид что ничего не происходит и продолжает»системно» уничтожать Украину.
Запрет гривны это один из этапов их плана.

В этот план входят:
1. Физическое уничтожение «несогласных»
2. Депортация в рф «согласных»
3. Заполнение кацапами оккупированных территорий завезенными кацапами.

И тд и тп для полного исчезновения Украины с карты мира.

Это есть генацид народа Украины и «обыкновенный фашизм».
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15.12.2022 15:30 Відповісти
планують заборонити гривню

Планують, як лист фанери над Парижем.
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15.12.2022 15:56 Відповісти
В УКРАЇНУ ВЖЕ ПРИЙШОВ ЧАС ЩОБ НАЗАВЖДИ ЗАБОРОНИТИ БУДЬ ЯКИЙ підоруzzкуий язик, навіть якщо вони кацапоморді чухраінські підороси-грамадяні...!!!

Цю війну та тисячі неповинно убієнних чоловіків, жінок, молоді, дітей та ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ котрі НЕ ЩКОДУЮЧИ СВОГО ЖИТТЯ БОРОНИЛИ БАТЬКІВЩИНУ ТА НАШЕ МАЙБУТНЮ ВОЛЮ УКРАЇНИ, УКРАЇНЦІ вам чухраінські підороси з "какай разніцей! НЕ ПРОБАЧАТЬ НІКОЛИ...!!!
НІ ХОРОШИМ НІ ПОГАНИМ...!!!
Бо поки хороші чухраїнські підороси мовчали, погані чухраїнські підороси-колоборанти ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ...!!!

СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ І ССО УКРАЇНИ...!!!

ВІЧНА ПАМЯТЬ ТА СЛАВА УСІМ ПОЛЕГЛИМ ВІДВАЖНИМ ГЕРОЯМ, ЩО БОРОНИЛИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ НЕ ШКОДУЮЧИ СВОГО ЖИТТЯ ЗА НАШЕ МАЙБУТНЄ ТА ВОЛЮ УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІМ кацапомордим підоруzzкім вбивцям...!!!
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15.12.2022 16:27 Відповісти
И джинсы запретите. Только ходить в ватниках и лаптях
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15.12.2022 16:49 Відповісти
 
 