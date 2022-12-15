З нового року на окупованих територіях планують заборонити гривню, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З 1 січня 2023 року російські загарбники хочуть заборонити гривню на тимчасово окупованих територіях.
Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Також ми бачимо тенденції що вони (загарбники, - ред.) готуються до нових репресій. Вони заявили, що з 1 січня буде повністю заборонено обіг гривні, а ті люди, хто буде тримати гривню, будуть прирівняні до ворогів батьківщини. У кожного мешканця Мелітополя в будинку буде гривня і кожного можна звинуватити у держзраді", - сказав Федоров.
За його словами, мелітопольців змушують міняти гривню на рублі за вкрай невигідним курсом.
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- Ну - чо у вас новенького? Вайна закончилась? По чём сейчас пиво?
- По 20 гривен поллитра
Делает вид что ничего не происходит и продолжает»системно» уничтожать Украину.
Запрет гривны это один из этапов их плана.
В этот план входят:
1. Физическое уничтожение «несогласных»
2. Депортация в рф «согласных»
3. Заполнение кацапами оккупированных территорий завезенными кацапами.
И тд и тп для полного исчезновения Украины с карты мира.
Это есть генацид народа Украины и «обыкновенный фашизм».
Планують, як лист фанери над Парижем.
Цю війну та тисячі неповинно убієнних чоловіків, жінок, молоді, дітей та ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ котрі НЕ ЩКОДУЮЧИ СВОГО ЖИТТЯ БОРОНИЛИ БАТЬКІВЩИНУ ТА НАШЕ МАЙБУТНЮ ВОЛЮ УКРАЇНИ, УКРАЇНЦІ вам чухраінські підороси з "какай разніцей! НЕ ПРОБАЧАТЬ НІКОЛИ...!!!
НІ ХОРОШИМ НІ ПОГАНИМ...!!!
Бо поки хороші чухраїнські підороси мовчали, погані чухраїнські підороси-колоборанти ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ...!!!
СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ І ССО УКРАЇНИ...!!!
ВІЧНА ПАМЯТЬ ТА СЛАВА УСІМ ПОЛЕГЛИМ ВІДВАЖНИМ ГЕРОЯМ, ЩО БОРОНИЛИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ НЕ ШКОДУЮЧИ СВОГО ЖИТТЯ ЗА НАШЕ МАЙБУТНЄ ТА ВОЛЮ УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ кацапомордим підоруzzкім вбивцям...!!!