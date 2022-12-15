Для виходу на кордони 23 лютого Україні треба близько 300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць, - Залужний
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на кордони 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та 500 гаубиць.
Про це він розповів в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", - наголосив він.
За словами Залужного, наразі він отримує "те, що отримує, але це менше, ніж те, що потрібно".
"З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над нею. Вона уже на підході, але ви її ще не бачите", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Залужного також запитали, чи союзники стримують якимось чином Україну від наступу на окупований Крим.
"Я не можу відповісти на питання, стримують чи ні. Я просто констатую факти. Для того, щоб дістатися до кордонів Криму, на сьогодні нам потрібно подолати відстань у 84 км до Мелітополя. Нам, до речі, цього достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль над наземним коридором, тому що з Мелітополя ми вже можемо обстрілювати Кримський перешийок, тими ж HIMARS тощо", - відповів він.
Будь ласка, зачекайте...
а столько Ukraina больше Литвы...
Якщо вірити оригіналу статті Економіст, там написано (lines) лінії, а не кордони.
Не відомо чому Цензор так переклав.
В одном из своих первых интервью зеля сказал "Я никому ничего не должен" ...ОНи нимкому ничего не должен ? А ему все должны? С х*ёв ли ?
Купляйте в приватників, буде дорожче, але зато в терміни і без Бюрократії
контакти продавців з виставки в Абу-Дабі пошукайте
скажу по секрету орку, там заарештовано орковських стільки що можна першу армію світу з нуля озброїти ******** озброєнням