Для виходу на кордони 23 лютого Україні треба близько 300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на кордони 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та 500 гаубиць.

Про це він розповів в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", - наголосив він.

За словами Залужного, наразі він отримує "те, що отримує, але це менше, ніж те, що потрібно".

"З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над нею. Вона уже на підході, але ви її ще не бачите", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Залужного також запитали, чи союзники стримують якимось чином Україну від наступу на окупований Крим.

"Я не можу відповісти на питання, стримують чи ні. Я просто констатую факти. Для того, щоб дістатися до кордонів Криму, на сьогодні нам потрібно подолати відстань у 84 км до Мелітополя. Нам, до речі, цього достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль над наземним коридором, тому що з Мелітополя ми вже можемо обстрілювати Кримський перешийок, тими ж HIMARS тощо", - відповів він.

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