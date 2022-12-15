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Для виходу на кордони 23 лютого Україні треба близько 300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на кордони 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та 500 гаубиць.

Про це він розповів в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", - наголосив він.

За словами Залужного, наразі він отримує "те, що отримує, але це менше, ніж те, що потрібно".

"З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над нею. Вона уже на підході, але ви її ще не бачите", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Залужного також запитали, чи союзники стримують якимось чином Україну від наступу на окупований Крим.

"Я не можу відповісти на питання, стримують чи ні. Я просто констатую факти. Для того, щоб дістатися до кордонів Криму, на сьогодні нам потрібно подолати відстань у 84 км до Мелітополя. Нам, до речі, цього достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль над наземним коридором, тому що з Мелітополя ми вже можемо обстрілювати Кримський перешийок, тими ж HIMARS тощо", - відповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони готуються до різних сценаріїв, - Залужний провів перемовини з керівником сил НАТО в Європі Каволі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+53
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15.12.2022 15:14
+39
Шо за "кордони" на 23 лютого? В України є один кордон визнаний всім світом. Ніяких кордонів на 23, 24 чи 25 число нема...
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15.12.2022 15:14
+28
Раз, два…
Залужний зацінив календар 5 каналу.
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15.12.2022 15:15
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Знищити непотріб з ОПУ бо вони вже дістали ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ Залужного
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15.12.2022 18:58 Відповісти
І це ще Марфа Безумна не приперлася, отоді буде -- атас!
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15.12.2022 20:08 Відповісти
..все что сказано правда но цифры должны быть умножены на 9,24 н

а столько Ukraina больше Литвы...
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15.12.2022 19:31 Відповісти
О каких границах 23 февраля ваще он говорит ? ОН бредит? Расхерячено полстраны убито немеряно людей и сделать вид , что ничего этого не было ? Это только дерьмако-путинский вариант - не иначе... И что - Залужный нагнулся ?
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15.12.2022 21:02 Відповісти
Все можно будет восстановить. Убитых не вернуть, это правда.
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15.12.2022 22:06 Відповісти
Насправді він про жодні кордони чи рубежі не говорив.
Якщо вірити оригіналу статті Економіст, там написано (lines) лінії, а не кордони.
Не відомо чому Цензор так переклав.
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15.12.2022 23:20 Відповісти
Это игра слов не больше... и что , что "линии" ..В минре есть примеры линий , которые замерли на десятки лет. Кореи например, Вьетнамы, наша "зелёная линия" ... ЛИния - означает прекращение военных действий (мечта х**ла, получающего в хвост и в гриву) ....А прекращение военных действий означает накопление х**лом новых боеприпасов и новой войны...и новых смертей украинцев.
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16.12.2022 08:37 Відповісти
Мене більше хвилює чому ЗСУ не йдуть у контрнаступ, а сидять в окопах в обороні під ворожими обстрілами, через що гине багато військових.
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18.12.2022 12:14 Відповісти
Оце вас понесло!
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16.12.2022 07:28 Відповісти
Без далекобійних систем, не буде перемоги. В москалів авіації багато і їх потрібно вибити.
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15.12.2022 21:08 Відповісти
Дай бог терпения Залужному, с такими соплежуями как Шольц, его нужно очень много.
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15.12.2022 21:14 Відповісти
А кто соплежую зеленскому мешал производить оружие самому, а не прикрыть финансирование в 20-м году и строить дороги для войск х**ла ?
В одном из своих первых интервью зеля сказал "Я никому ничего не должен" ...ОНи нимкому ничего не должен ? А ему все должны? С х*ёв ли ?
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16.12.2022 08:59 Відповісти
Залужний красавчик. Прямо глаз положила.🥰
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15.12.2022 21:16 Відповісти
Выход на границы на момент двадцать третьего февраля был бы хорошим результатом. Нужно быть реалистами, выход в Крым всего лишь красивая мечта.
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15.12.2022 21:58 Відповісти
Полностью согласен, это было бы отлично.
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16.12.2022 00:10 Відповісти
Іді дмой, Ваня, водкі нєт.
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16.12.2022 08:35 Відповісти
ВЕСЬ світ відкритий, а ви досі ленд ліз, ленд ліз...

Купляйте в приватників, буде дорожче, але зато в терміни і без Бюрократії
контакти продавців з виставки в Абу-Дабі пошукайте
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15.12.2022 23:05 Відповісти
Шановний, а купляти за чиї гроші? Грошей уже давно нема, ви не в курсі?
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16.12.2022 00:00 Відповісти
Ба, видно багато ти на про гроші.
скажу по секрету орку, там заарештовано орковських стільки що можна першу армію світу з нуля озброїти ******** озброєнням
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16.12.2022 00:09 Відповісти
Потішна ви особа, вказуєте що робити, і смієтися з сказаного вами
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16.12.2022 00:29 Відповісти
Заарештовано-зовсім не означає, що Україна просто зараз їх може витрачати. Тільки після рішення суду. Так діють у цивілізованих країнах
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16.12.2022 07:31 Відповісти
Залужному респект, воїнам ЗСУ глибока шана і подяка, жОПі та і самому най....най...презирство і ганьба.
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16.12.2022 04:40 Відповісти
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