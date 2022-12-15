3600 поранених російських військових перебували у лікарнях в окупованих населених пунктах Донеччини та Луганщини на початку грудня, - Генштаб ЗСУ

Станом на 4 грудня у лікарнях в окупованих населених пунктах Донеччини та Луганщини перебувало 3600 поранених російських військових.

Про це під час брифінгу повідомив представник Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 4 грудня у лікарнях окупованих міст перебувало 3600 поранених окупантів з так званого спецконтингенту", - розказав він.

Раніше повідомлялось, що на окупованих територіях Луганської області примусово виписують цивільних хворих, які ще не закінчили лікування. На їх місця кладуть поранених російських військових, яким не вистачило місця в воєнних госпіталях.

Кількість важкопоранених росіян зростає, й окупанти не мають місця, де їх розмістити. Тому так звана влада псевдореспублік вирішила знайти вільні місця, "виписуючи" цивільних хворих.

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