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лікарня (1098) війна (56389) Генштаб ЗС (4501) Луганщина (4416) Донецька область (5688)

3600 поранених російських військових перебували у лікарнях в окупованих населених пунктах Донеччини та Луганщини на початку грудня, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

російські,поранені,військові

Станом на 4 грудня у лікарнях в окупованих населених пунктах Донеччини та Луганщини перебувало 3600 поранених російських військових.

Про це під час брифінгу повідомив представник Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 4 грудня у лікарнях окупованих міст перебувало 3600 поранених окупантів з так званого спецконтингенту", - розказав він.

Раніше повідомлялось, що на окупованих територіях Луганської області примусово виписують цивільних хворих,  які ще не закінчили лікування. На їх місця кладуть поранених російських військових, яким не вистачило місця в воєнних госпіталях. 

Кількість важкопоранених росіян зростає, й окупанти не мають місця, де їх розмістити. Тому так звана влада псевдореспублік вирішила знайти вільні місця, "виписуючи" цивільних хворих.

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Автор: Марина Макєєва
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Та хай вони там поздихають, ублюдки криваві.
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15.12.2022 15:32 Відповісти
А почему не добивать свиней в больницах? Зачем жалеть эту мразь?
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15.12.2022 16:18 Відповісти
Эти мрази еще наши лікарні обгаживают. Чтоб ви там все повыздохли
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15.12.2022 17:08 Відповісти
 
 