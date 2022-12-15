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Чим швидше закінчиться війна та РФ визнає помилку, тим довше зможе прожити Путін та його оточення, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Володимир Зеленський вважає, що тільки російський диктатор Путін може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Але для цього РФ потрібно відійти на кордони 1991 року.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

"Чим швидше закінчиться війна і якщо Росія визнає трагічність помилки її початку, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення", - наголосив він.

Президент зазначив, що Україна має вийти на свої кордони 1991 року, бо якщо цього не станеться, то Росія знову повернеться.

"Треба дивитися на реальну картину, коли весь світ, в першу чергу, показує не просто підтримку, а дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією показує, що за агресію треба платити – вийти на кордони і тоді платити", - пояснив глава держави.

"Якщо він (Путін. - Ред.) зараз відійде до кордонів 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити", - підсумував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними та вимагатимуть ще більших зусиль, - Зеленський звернувся до Європейської Ради

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Вова, яка бл* дипломатія? Знову хочеш підсунути свій "мирний план"? Цитуючи Залужного:
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15.12.2022 15:48
+17
А коли Зе визнає помилку свідому зраду про "шашлики"???!?!
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15.12.2022 15:47
+16
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15.12.2022 16:22
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А коли Зе визнає помилку свідому зраду про "шашлики"???!?!
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15.12.2022 15:47 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ета другоє!
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15.12.2022 15:51 Відповісти
І що нового і розумного він сказав? Хоч пів дня помовчи!
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15.12.2022 15:48 Відповісти
А , как же ТРИБУНАЛ над военными преступниками ⁉️Мелит что попало
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15.12.2022 16:29 Відповісти
Тупой , как пробка, какая может быть ошибка Маньяк путлер-Гитлер № 2 убил десятки тысяч граждан детей , а 🤢н переживает , чтобы САДИСТЫ ЛЮДОЕДЫ ДОЛЬШЕ ЖИЛИ⁉️
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15.12.2022 16:55 Відповісти
Вова, яка бл* дипломатія? Знову хочеш підсунути свій "мирний план"? Цитуючи Залужного:
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15.12.2022 15:48 Відповісти
Золоті слова , браво 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️‼️
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15.12.2022 16:13 Відповісти
Ти заїбав переживаєш за тєску щоб більше прожив, просидів в троні не розпалася расєєя. Чесно боневтіку ти вже заїбав
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15.12.2022 15:49 Відповісти
він підкладка харе себе принижувати. пу спасають більшість західних держав. Якщо і можуть вбити пу - так це мальцевскі.
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15.12.2022 17:17 Відповісти
Ермак со своей пассией глубоко зарылся в бункере и забыл написать Зеленскому текст?
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15.12.2022 15:49 Відповісти
не мели чушь ,или ты ***** повесишь или он тебя,без вариантов
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15.12.2022 15:49 Відповісти
Так он же еще не успел воплотить свою идею фикс- загляннуть в глаз серийному убийце.
А вдруг оно скопытитсяи ЗЄ не успеет?
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15.12.2022 17:13 Відповісти
тим довше зможе прожити Путін та його оточення

А от цього не треба!
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15.12.2022 15:50 Відповісти
він повинен прожити рівно стільки скільки потрібно щоб затягнути зашморг на шибениці в Гаазі.
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15.12.2022 23:56 Відповісти
Президент Зеленский человек года и вошл в 50-ку самых влиятельных людей мира. Он знает что говорит
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15.12.2022 15:56 Відповісти
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15.12.2022 16:22 Відповісти
Вот умеете же вы довести до рвотного рефлекса...
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15.12.2022 16:38 Відповісти
Витя, ты хоть сам в это веришь?
О том, что человек года оно, а не Залужный
И на что оно реально влияет?
И знает ли оно о чем говорит?

Вчера говорил одно, сегодня другое
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15.12.2022 17:17 Відповісти
Вліятєльних не значить умних.
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15.12.2022 18:21 Відповісти
а ти я бачу глибоко йому лизнув, десь до простати))))
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15.12.2022 23:55 Відповісти
Наша мета, щоб Путлер прожив довше ?
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15.12.2022 16:04 Відповісти
Визнає "помилку"?????
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15.12.2022 16:06 Відповісти
Лише одне слово - а говорить про все.
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15.12.2022 16:11 Відповісти
Ну помилилась людина(точніше нелюдь), ну повбивав якихось там українців, ну розбомбив пів країни, з ким не буває. Родичи лідера ********** в безпеці, гроші в офшорі теж, а попереду ще одне велике будівництво.
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15.12.2022 16:25 Відповісти
А чому, коли Зеленський читає патріотичні тексти, то у нього така мармиза, наче він гівна наївся?
Він же актор, і люди кажуть, що непоганий!

То чому морда як у Лаврова?
Можливо тому , що вперше бачить текст , написаний в МЗС ? 🙁
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15.12.2022 16:10 Відповісти
давно видим ***** в гробу...
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15.12.2022 16:38 Відповісти
Под новый год будет официоз с Лебединым озером, так и не выйдет из комы.
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15.12.2022 16:41 Відповісти
Вова є Вова...
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15.12.2022 16:41 Відповісти
З пуйлом все зрозуміло, а президент колись визнає свої помилки?
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15.12.2022 16:57 Відповісти
Із за спини тигра на вовків тявкає шакал.
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15.12.2022 17:31 Відповісти
знову кокс
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15.12.2022 17:45 Відповісти
Хватит уже искать в свинособаках людей. Что за наивность после девяти месяцев войны.
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15.12.2022 17:47 Відповісти
Таку йухню меле, що неможливо вже читати ці висери!
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15.12.2022 18:28 Відповісти
Зебіла з оточенням самих чекає суд Лінча після виходу ЗСУ на держкордони по всьому периметру. А бігти буде нікуди. Буде грати прігожина на зоні до кінця життя
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15.12.2022 18:48 Відповісти
Які кордони? Параші срати на будь які домовленості, а тим більше на кордони 91 року!
До речі, кордон з московією не делімітовано/демарковано, тому можна зайняти більш вигідні рубежі вздовж річок та інших природніх бар'єрів - звісно вглиб території кацапляндії.
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15.12.2022 18:49 Відповісти
)) саме так : та лиса руцкопітерська свиня проживе на годину довше
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15.12.2022 19:28 Відповісти
мудак ты зеля!пока рашка не развалится,Украина находится в постоянной опасности!и ***** кто у них там у руля.
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15.12.2022 21:15 Відповісти
Щось я не зрозумів, Зєля хоче щоб Фуйло довше жило?
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15.12.2022 21:47 Відповісти
Чем больше проживет путин тем больше он убьет людей и больше прольется крови и горя человеческого. путин никуда не уйдет сам, путин будет воевать до последнего русского.
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15.12.2022 22:16 Відповісти
********* "помилка",ці підари СВІДОМО прийшли нас вбивати ,гвалтувати і грабувати,а це скавулить про якісь там "помилки"
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15.12.2022 23:53 Відповісти
ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ !!! ТЫ МНЕ НРАВИШЬСЯ !!! ПОЧЕЛУЙ !?) НЕ ОТРАВИШЬСЯ )))
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09.02.2023 04:03 Відповісти
 
 