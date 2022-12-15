Чим швидше закінчиться війна та РФ визнає помилку, тим довше зможе прожити Путін та його оточення, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський вважає, що тільки російський диктатор Путін може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Але для цього РФ потрібно відійти на кордони 1991 року.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.
"Чим швидше закінчиться війна і якщо Росія визнає трагічність помилки її початку, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення", - наголосив він.
Президент зазначив, що Україна має вийти на свої кордони 1991 року, бо якщо цього не станеться, то Росія знову повернеться.
"Треба дивитися на реальну картину, коли весь світ, в першу чергу, показує не просто підтримку, а дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією показує, що за агресію треба платити – вийти на кордони і тоді платити", - пояснив глава держави.
"Якщо він (Путін. - Ред.) зараз відійде до кордонів 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
помилкусвідому зраду про "шашлики"???!?!
А вдруг оно скопытитсяи ЗЄ не успеет?
А от цього не треба!
О том, что человек года оно, а не Залужный
И на что оно реально влияет?
И знает ли оно о чем говорит?
Вчера говорил одно, сегодня другое
Він же актор, і люди кажуть, що непоганий!
То чому морда як у Лаврова?
Можливо тому , що вперше бачить текст , написаний в МЗС ? 🙁
До речі, кордон з московією не делімітовано/демарковано, тому можна зайняти більш вигідні рубежі вздовж річок та інших природніх бар'єрів - звісно вглиб території кацапляндії.