Столиця отримала спецтехніку та генератори для ремонтів тепломереж та підтримки теплопостачання, – Кличко

Столиця отримала 4 екскаватори та понад 130 генераторів від уряду США. Це допоможе усувати пошкодження тепломереж, відновлювати та підтримувати теплопостачання киянам.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"За програмою міжнародної технічної допомоги USAID Проєкт енергетичної безпеки надав КП "Київтеплоенерго" на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів", - повідомляє Віталій Кличко.

Нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання киянам. Вони вже доставлені в столицю та найближчим часом будуть задіяні в роботі.

"Наразі в усіх районах міста працюють 38 аварійних бригад "Київтеплоенерго". Щоденно вони усувають 30-40 пошкоджень на тепломережах. Нова сучасна спецтехніка дозволить оперативно та точно проводити розриття ґрунту, а значить пришвидшить виконання аварійних робіт", - зазначає Кличко.

Дизельні генератори, надані USAID, передали на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання, а також - для потреб диспетчеризації та зв’язку.

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"Це ті об’єкти, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення. За допомогою генераторів вдасться зменшити перерви у постачанні тепла киянам у випадку аварій та налагодити зв'язок між підрозділами "Київтеплоенерго" у разі тривалої відсутності електропостачання", - наголосив Кличко.

За словами Віталія Кличка, столична влада прагне організувати безперебійну роботу теплової інфраструктури, щоб лікувальні заклади, соціальна сфера та житлові будинки були з теплом. Тому перш за все, забезпечили генераторами ті котельні, де існують труднощі із резервним електроспоживанням для обладнання. Це скоротить терміни відсутності тепла у домівках киян під час відключення електрики.

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