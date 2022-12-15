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Найближчим часом навряд чи вдасться домовитися щодо розширення "зернової угоди" на нові порти України, - заступник генсека ООН Гріффітс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мартін,гріффітс

В ООН вважають, що найближчим часом навряд чи вдасться досягти домовленостей щодо розширення "зернової угоди" на нові порти України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian, про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

"Я думаю, було б чудово, якби її ("зернову угоду" - ред.) можна було розширити. Чим більше зерна потрапляє у світ, тим краще на наш погляд і з погляду всього світу. Але я не думаю, що це відразу ж стане можливим", - заявив Гріффітс.

Також він додав, що все ще тривають переговори щодо відновлення експорту аміаку з Росії через Чорне море.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН готова на випадок нових хвиль переміщення українців, але сподівається, що цього не буде, - заступник генсека Гріффітс

Автор: Марина Макєєва
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Вам ще мало?!! А те що країну *уйло бомбить вздовж і впоперек то пофіг-головне зерно давай!
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15.12.2022 16:22 Відповісти
Якщо до цього коридору долучиться Миколаїв, експорт збільшиться щонайменше вдвічі. А це лише на користь України.
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15.12.2022 16:45 Відповісти
Це Україні не треба !
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15.12.2022 16:59 Відповісти
Україні потрібна не "зернова угода" з ******, а повне знищення кацапського флоту. Всі оці "бла, бла, бла" про якісь подачки та поступки агресору, окупанту і терористу не мають сенсу.
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15.12.2022 19:12 Відповісти
 
 