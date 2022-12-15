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Припинення вогню піде на користь РФ, потім вона продовжить атаки, - прем’єр Латвії Каріньш

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

каріньш,криш'яніс

Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш вважає, що припинення вогню зіграє на руку Росіх, вона зможе продовжити атакувати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

"На даний момент мир або припинення вогню були б на користь Росії", - сказав він.

Прем'єр-міністр Латвії зазначив, що це дало б Москві час перегрупуватися та продовжити напади на Україну із ще більшою жорстокістю.

Він також закликав колег швидко ухвалити рішення про нові санкції проти Росії

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Автор: Богдан Гуньковський
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15.12.2022 16:23 Відповісти
Ракет би трохи більше,і кацапи б заспокоїлись
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15.12.2022 16:32 Відповісти
Увесь світ не може вгамувати одного довбня. Чи не хоче? Чи що повинно статися, щоб відкрити другий фронт? Ядерний удар лякає всіх? а в сибіру у разі повної окупації здихати - то краще?
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15.12.2022 16:34 Відповісти
А хто в цьому сумнівається?
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15.12.2022 16:52 Відповісти
 
 