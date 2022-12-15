Припинення вогню піде на користь РФ, потім вона продовжить атаки, - прем’єр Латвії Каріньш
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Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш вважає, що припинення вогню зіграє на руку Росіх, вона зможе продовжити атакувати Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
"На даний момент мир або припинення вогню були б на користь Росії", - сказав він.
Прем'єр-міністр Латвії зазначив, що це дало б Москві час перегрупуватися та продовжити напади на Україну із ще більшою жорстокістю.
Він також закликав колег швидко ухвалити рішення про нові санкції проти Росії
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