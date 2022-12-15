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СБУ викрила колишнього голову Пологівської районної ради Запорізької області, який "передав" окупантам заводи харчової та хімічної промисловості

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрадник

Колишній голова Пологівської районної ради Запорізької області Сергій Калашник входив до забороненої партії ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону він один з перших підтримав загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Після окупації частини Запорізької області Калашника призначили "головою муніципального утворення м. Пологи" та дозволили сформувати "штат" псевдооргану. Перебуваючи на "посаді", зрадник виконував вказівки Кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь країни-агресора.

"Насамперед ворога цікавили великі об’єкти хімічної та харчової індустрії. Саме їх потужності Росія планувала використовувати для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань РФ. Для цього колаборант здійснив "інвентаризацію" місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців "перереєструватися" у створеній окупантами "военно-гражданской администрации", - повідомили в СБУ.

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Також він змушував менеджмент українських компаній сплачувати "податки" до бюджету РФ та  постачати готову продукцію до країни-агресора.  У разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів рашистів і фізичною розправою.

Для координування роботи колаборанта за ним був "закріплений" російський куратор – заступник губернатора Пензенської області. Саме з ним ворожий поплічник погоджував питання "передачі" агресору українських підприємств, а також організації та проведення псевдореферендуму в захопленому районі. Крім цього колаборант брав активну участь у пропагандистських проєктах Кремля і був "персонажем" псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму Охлобистіна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник намагається переховуватись від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Втім, СБУ встановила місця його перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.

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Автор: Марина Макєєва
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цю ублюдіну вже очікує Кабздун...
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15.12.2022 16:59 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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15.12.2022 16:59 Відповісти
Просто прикончить тварь иначе суд отмажет *******.
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15.12.2022 17:06 Відповісти
Та невже знов опзж
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15.12.2022 17:07 Відповісти
В 1928 сталін видав указ яким було введено квоту на зайняття начальницьких посад етнічними українцями в усіх народно-господарських та партійних органах. Квота була 15%. Тобто 85% начальників в Україні призначалися виключно з жидів та кацапів. Ця "квота" була впроваджена для запобігання "українському буржуазному націоналізму" і неухильно виконується по сьогодні. Наприклад в Кабміні за 31 рік Незалежності кількість етнічних українців з 15% виросла до ... 15,5%. Постійно "зверху", зокрема через контрольовані інородцями ЗМІ, нав'язується думка що українці буцім то нездатні керувати власною державою Іншими словами є неповносправними дебілами, рогулями ("жлобами"). Логічно з цього витікає що вся українська культура і її спадок є меншовартісним і без "зовнішнього управління" українці взагалі повиздихають і зануряться у хаос корупції. Все управління в Незалежній Україні 30 років здійснювалось в інтересах РоZії. Як бачимо, навіть під час війни, яку кацапи почали в 2014 році, ситуація не змінилась. Про яку демократію може йти мова коли 80% населення, а це етнічні українці!!!, представлені у владі 15% займаних посад? Куди не ткни якісь єрмакі, калашнікови, татарови і зєлєнські з гогілашвілями! І Ви ще дивуєтесь що влада антинародна після того як самі йдете на вибори щоб проголосувати за інородців? І що ж Ваші обранці Вам дали? Пусті обіцянки і порожні кишені, війну, смерть, корупцію, окупацію території України і розруху...
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15.12.2022 17:21 Відповісти
У викритого голови замість голови виявлено дупу.
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15.12.2022 17:23 Відповісти
Партія ОПЗЖ заборонена - але в парламенті сидить. І навіть веде себе гарно і слухняно голосує разом з монобільшістю.
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15.12.2022 19:05 Відповісти
 
 