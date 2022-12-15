Міжнародна торгова палата просить ЄБРР та ЄІБ посприяти погашенню боргів перед "зеленою" генерацією
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Міжнародна торгова палата (ICC) просить Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) посприяти погашенню заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
Про це йдеться у листах ICC до ЄІБ та ЄБРР, передає Цензор.НЕТ.
ICC звернулась до банків, оскільки повномасштабне вторгнення росії до України завдало руйнівних збитків українському сектору відновлюваної енергетики, а ті підприємства, які продовжили працювати, отримують лише частину зароблених коштів.
Поточний борг "Укренерго" за послугу з розвитку сектору "зеленої" енергетики становить близько 14 млрд гривень за 2022 рік та 0,6 млрд за 2021 рік.
Також ICC зазначає, що "Укренерго" отримує від ЄБРР кредити, що мають бути спрямовані на підтримку ліквідності компанії та зеленої генерації, але представники ВДЕ поки не отримали цих коштів.
"Беручи до уваги надану інформацію, просимо вас сприяти погашенню боргів перед сектором ВДЕ та зробити запит щодо використання коштів на розрахунки із виробниками електроенергії з ВДЕ", - підсумували у листах.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.
Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.
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"Холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Авакова-Котвицкого, группа ETG, которую связывают с Николаем Мартыненко массово запускают СЭС и ВЭС по высокому "зеленому" тарифу.
Электроэнергию, производимую объектами, запущенными в 2019-м, государство обязалось выкупать по высоком "зеленому" тарифу до 2030 года. Этот тариф в 10 раз превышает плату за электроэнергию, произведенную атомными электростанциями. Оплату "зеленым" энергопроизводителями осуществляет госпредприятие "Энергорынок" из средств потребителей."
1. Украинское правительство пошло на поводу лоббистов большого бизнеса и установила Самый Высокий Тариф в Европе за оплату « зеленого киловатта»!
2. Спекулянты со всего мира ( плюс местные небедные люди) сбежались на этот «праздник жизни».
3. Львиную долю от того пирога отхватил…Ахметов.
Используя лоббистов был принят закон для льготных налогов на солнечные батареи, завезенные из Китая.
(Несмотря на то что они изготавливались украинскими производителями, которые не выдержали конкуренции с дешовым китайским товаром).
Он проволок в Украину тонны этих батарей и запустил их как «уважаемый инвестор».
4. Под критикой общественности украинское правительство остановила эту вакханалию. И снизили тарифы.
Отсюда возникли так называемые «долги».
И теперь эти «инвесторы», прикрываясь различными « международными организациями» требуют от воюющей Украины оплаты «Долгов».