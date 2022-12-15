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Новини Економіка
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борг (329) ЄБРР (121) енергетика (1649) Укренерго (570) ЄІБанк (32) альтернативна енергетика (151)

Міжнародна торгова палата просить ЄБРР та ЄІБ посприяти погашенню боргів перед "зеленою" генерацією

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика,вде,альтернативна

Міжнародна торгова палата (ICC) просить Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) посприяти погашенню заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це йдеться у листах ICC до ЄІБ та ЄБРР, передає Цензор.НЕТ.

ICC звернулась до банків, оскільки повномасштабне вторгнення росії до України завдало руйнівних збитків українському сектору відновлюваної енергетики, а ті підприємства, які продовжили працювати, отримують лише частину зароблених коштів.

Поточний борг "Укренерго" за послугу з розвитку сектору "зеленої" енергетики становить близько 14 млрд гривень за 2022 рік та 0,6 млрд за 2021 рік.

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Також ICC зазначає, що "Укренерго" отримує від ЄБРР кредити, що мають бути спрямовані на підтримку ліквідності компанії та зеленої генерації, але представники ВДЕ поки не отримали цих коштів.

"Беручи до уваги надану інформацію, просимо вас сприяти погашенню боргів перед сектором ВДЕ та зробити запит щодо використання коштів на розрахунки із виробниками електроенергії з ВДЕ", - підсумували у листах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.
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Топ коментарі
+11
И когда эти ***** уже нажрутся? Идет война, а суки жиреют на своей вонючей зеленке !
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15.12.2022 17:18
+5
ти про найвеличнішого?
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15.12.2022 17:23
+3
Президент Зеленьский заявил то, что ему вписали в телесуфлер. Если кто "вписывателям" забашляет - впишут в тот ХАБ кого-угодно.
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15.12.2022 17:30
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И когда эти ***** уже нажрутся? Идет война, а суки жиреют на своей вонючей зеленке !
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15.12.2022 17:18 Відповісти
ти про найвеличнішого?
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15.12.2022 17:23 Відповісти
"Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вводит механизмы стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников." - это он?

"Холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Авакова-Котвицкого, группа ETG, которую связывают с Николаем Мартыненко массово запускают СЭС и ВЭС по высокому "зеленому" тарифу.
Электроэнергию, производимую объектами, запущенными в 2019-м, государство обязалось выкупать по высоком "зеленому" тарифу до 2030 года. Этот тариф в 10 раз превышает плату за электроэнергию, произведенную атомными электростанциями. Оплату "зеленым" энергопроизводителями осуществляет госпредприятие "Энергорынок" из средств потребителей."
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15.12.2022 18:09 Відповісти
«Зелёная энергетика» в Украине это чистая нае&аловка.

1. Украинское правительство пошло на поводу лоббистов большого бизнеса и установила Самый Высокий Тариф в Европе за оплату « зеленого киловатта»!

2. Спекулянты со всего мира ( плюс местные небедные люди) сбежались на этот «праздник жизни».

3. Львиную долю от того пирога отхватил…Ахметов.
Используя лоббистов был принят закон для льготных налогов на солнечные батареи, завезенные из Китая.
(Несмотря на то что они изготавливались украинскими производителями, которые не выдержали конкуренции с дешовым китайским товаром).

Он проволок в Украину тонны этих батарей и запустил их как «уважаемый инвестор».

4. Под критикой общественности украинское правительство остановила эту вакханалию. И снизили тарифы.
Отсюда возникли так называемые «долги».

И теперь эти «инвесторы», прикрываясь различными « международными организациями» требуют от воюющей Украины оплаты «Долгов».
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15.12.2022 21:32 Відповісти
Торгова лопата, ***...
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15.12.2022 17:25 Відповісти
Є таке визначення - форсмажор. Виплати не здійснюються.
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15.12.2022 17:26 Відповісти
Президент Зеленьский заявил то, что ему вписали в телесуфлер. Если кто "вписывателям" забашляет - впишут в тот ХАБ кого-угодно.
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15.12.2022 17:30 Відповісти
А комусь в голові "зелені енергохаби"
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15.12.2022 17:30 Відповісти
Зелёные мародёры!
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15.12.2022 17:37 Відповісти
Поки страждають ті люди, що повірили що всі витрати на понесення ними при будівництві приватних електросанцій вони відіб'ють. Ан, ні! Поки що їм платитимуть по 1 гривні 50 коп за 1 квт.
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15.12.2022 17:40 Відповісти
У Ахметки гроші закінчилися, значить, потрібно видерти останню копійку у українців?
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15.12.2022 18:29 Відповісти
Міжнародна торгівельна палатаТип громадська організація
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15.12.2022 19:00 Відповісти
 
 