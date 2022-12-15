Утримати рубежі, посилити ППО, створити резерв та підготуватися до нового наступу РФ: Залужний озвучив стратегічні завдання ЗСУ
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Трьома основними стратегічними цілями Збройних сил України на нинішньому етапі є утримання рубежів і позицій, накопичення ресурсів та підготовка резервів, зокрема для бойових дій на нових напрямках, а також посилення протиракетної і протиповітряної оборони.
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав в інтерв'ю виданню The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наступна проблема, яка у нас є, це, перш за все, утримати цю лінію і не втратити більше території. Це важливо. Тому що я знаю, що звільняти її в десять-п’ятнадцять разів важче, ніж не здати. Тож наше завдання зараз — втриматися. Наше завдання – за допомогою наших партнерів дуже чітко відстежувати, що там відбувається, де вони (росіяни. - Ред.) готуються. Це наше стратегічне завдання", - сказав Залужний.
Друге стратегічне завдання – сформувати резерв та підготуватися до нового наступу Росії, що може статися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - в кінці січня.
"Він може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, з напрямку Білорусі, не виключаю і південного напрямку. Ми зробили всі розрахунки — скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі. Це те, на чому кожен повинен зараз зосередитися. Хай вибачать мене солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися наступного року", - сказав головнокомандувач ЗСУ.
Третє стратегічне завдання пов’язане і з першим (утримання рубежів і позицій), і з другим (накопичення ресурсів) - це протиракетна оборона і протиповітряна оборона, підкреслив Залужний.
"На мою особисту думку, я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі. А якщо (електромережу) зруйнують…тоді починають мерзнути солдатські дружини та діти. І такий сценарій можливий. Який настрій буде у бійців, уявляєте? Чи можна без води, світла, тепла говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій?", - сказав генерал.
За його словами, фахівці НАТО володіють ситуацією та знають усе, зокрема й потреби в озброєнні та військовій техніці, до дрібниць.
Будь ласка, зачекайте...
Довольно эффективная мера.
Перекрыть Канал и вернуть их на сухой паек образца 2021 года.
Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла без изменений после первого чтения.
Кто тебя «зрадив тотально»?
Ты что не вкурсе какой ресурс параши?
Что она может собрать миллион чмобиков?
Что она сможет воровать чипы и изготовлять аналоГавнет оружие?
Что чиобики с берданками тоже опасны?
Командующий ВСУ Залужный дал большое интервью журналу The Economist. В нем Залужный предупреждает о возможных критических сценариях, как, например:
о долгой войне,
о резерве РФ более миллиона человек,
о возможном снова их походе на Киев,
о возможном вторжении из Беларуси и тд.
Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что ЭТО НЕ прогноз. Залужный рисует драматические сценарии, так как он дает интервью большому западному СМИ и это в основном - для западного читателя и налогоплательщика, а также - западных политиков и военных. Украина обязана сгущать краски с одной целью - чтобы получить, выбить больше оружия. Украина просит оружие - больше количества, больше ассортимента и номенклатуры, больше качества и сложности.
Поэтому всё правильно и всё справедливо.
пілять, росіянам навіть не треба витрачати час на розгін зради, українці роблять це за них
І не лише на Цензорі .
Це просто єдине правильне мислення військового - готуватись до гіршого.
От якби він був оптимістом, то це була б реальна проблема.
Але дії США і НАТО не виглядають адекватними для такої загрози. Це дії на "від'*****", а не для реального вирішення проблеми...
"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью британскому Times Radio заявил, что Украине необходимы ракеты большого радиуса действия и прямо не исключил поставку ВСУ крылатой ракеты Storm Shadow дальностью 560 км.
В ответ на вопрос журналистки о том, возможна ли поставка Storm Shadow Украине, Уоллес сказал: "Я не буду спекулировать о том, какие именно оружейные системы будут поставлены".
До этого он говорил, что Британия может рассмотреть возможность поставки нового оружия ВСУ, если Россия продолжит обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины, что Уоллес назвал военным преступлением.
Ракеты Storm Shadow разработаны британско-французской компанией MBDA. Storm Shadow может поражать цели на расстоянии до 560 километров. Ракета имеет общую массу 1300 кг, масса боевой части - 450 кг.
Уоллес - одна из влиятельных фигур в коалиции стран, поддерживающих Украину, он еще до начала войны выступал за максимальную поддержку Киева. Он сохранил пост министра обороны, несмотря на то, что Великобритании за последний год сменилось три правительства".
Надеюсь он просто вводит в заблуждение врагов и туманит запад...
Ось його пряма мова з ранішої новини, щодо наступу.