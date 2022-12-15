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Утримати рубежі, посилити ППО, створити резерв та підготуватися до нового наступу РФ: Залужний озвучив стратегічні завдання ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Трьома основними стратегічними цілями Збройних сил України на нинішньому етапі є утримання рубежів і позицій, накопичення ресурсів та підготовка резервів, зокрема для бойових дій на нових напрямках, а також посилення протиракетної і протиповітряної оборони.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав в інтерв'ю виданню The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наступна проблема, яка у нас є, це, перш за все, утримати цю лінію і не втратити більше території. Це важливо. Тому що я знаю, що звільняти її в десять-п’ятнадцять разів важче, ніж не здати. Тож наше завдання зараз — втриматися. Наше завдання – за допомогою наших партнерів дуже чітко відстежувати, що там відбувається, де вони (росіяни. - Ред.) готуються. Це наше стратегічне завдання", - сказав Залужний.

Друге стратегічне завдання – сформувати резерв та підготуватися до нового наступу Росії, що може статися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - в кінці січня.

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"Він може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, з напрямку Білорусі, не виключаю і південного напрямку. Ми зробили всі розрахунки — скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі. Це те, на чому кожен повинен зараз зосередитися. Хай вибачать мене солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися наступного року", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Третє стратегічне завдання пов’язане і з першим (утримання рубежів і позицій), і з другим (накопичення ресурсів) - це протиракетна оборона і протиповітряна оборона, підкреслив Залужний.

"На мою особисту думку, я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі. А якщо (електромережу) зруйнують…тоді починають мерзнути солдатські дружини та діти. І такий сценарій можливий. Який настрій буде у бійців, уявляєте? Чи можна без води, світла, тепла говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій?", - сказав генерал.

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За його словами, фахівці НАТО володіють ситуацією та знають усе, зокрема й потреби в озброєнні та військовій техніці, до дрібниць.
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Топ коментарі
+25
Спасибо ЗСУ! Спасибо Залужному!
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15.12.2022 17:33
+22
А за Крым и не нужно в лоб воевать. Достаточно что бы он простреливался вдоль и поперек.
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15.12.2022 17:37
+19
Олег Пономарь:
Командующий ВСУ Залужный дал большое интервью журналу The Economist. В нем Залужный предупреждает о возможных критических сценариях, как, например:
о долгой войне,
о резерве РФ более миллиона человек,
о возможном снова их походе на Киев,
о возможном вторжении из Беларуси и тд.
Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что ЭТО НЕ прогноз. Залужный рисует драматические сценарии, так как он дает интервью большому западному СМИ и это в основном - для западного читателя и налогоплательщика, а также - западных политиков и военных. Украина обязана сгущать краски с одной целью - чтобы получить, выбить больше оружия. Украина просит оружие - больше количества, больше ассортимента и номенклатуры, больше качества и сложности.
Поэтому всё правильно и всё справедливо.
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15.12.2022 17:48
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Спасибо ЗСУ! Спасибо Залужному!
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15.12.2022 17:33 Відповісти
А за Крым и не нужно в лоб воевать. Достаточно что бы он простреливался вдоль и поперек.
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15.12.2022 17:37 Відповісти
И воду,воду тоже не забывайте.
Довольно эффективная мера.
Перекрыть Канал и вернуть их на сухой паек образца 2021 года.
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15.12.2022 17:47 Відповісти
За Крим не треба воювати "в лоб". Це ідіотизм, це означатиме багато тисяч наших полеглих солдатів. Значно краще створити умови для втечі рашистів з Криму - нові руйнування керченського мосту, витіснення кацапів з Хресонщини та Запоріжжя повністю, і зброя, яка діставатиме всі склади та аеродроми в Криму
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15.12.2022 18:05 Відповісти
На межі, ЗСУ знесилені.....Учора також готовність до різних ситуацій....До чого готують Україну? Що там зе уже придумав? Внизу про смертельну паузу,усе звучить частіше і частіше. Цензор, публікуйте реально усе і думайте хоч про одне викинуте слово.
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15.12.2022 17:38 Відповісти
И в тожен время готовится новая масштабная операция ВСУ. Он специально сгущает краски для западников и правильно делает. Нам нужно как можно больше оружия
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15.12.2022 17:40 Відповісти
Там стаття через голови надрукована,для оригіналу потрібно зайти на Економіст через логін.
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15.12.2022 17:44 Відповісти
Все може бути. Вчора новина була де начеб-то Кірбі сказав, що є інфа про підписану угоду між Іраном та кацапієй на ракети. Але сьогодні Defence-News намагалося знайти оригінал цих слів Кірбі і не знайшло, але помітило, що кацапи дуже активну цю скоріше зав все фейкову інфу почало розносити
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15.12.2022 17:50 Відповісти
Военных в Украине будут проверять на алкоголь и наркотики в любое время и в любом месте: даже в отпуске и дома

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла без изменений после первого чтения.
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15.12.2022 17:42 Відповісти
Це ще не все ! Потім після перемовин буде !
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15.12.2022 17:43 Відповісти
Опять зрада»?!!!

Кто тебя «зрадив тотально»?

Ты что не вкурсе какой ресурс параши?

Что она может собрать миллион чмобиков?
Что она сможет воровать чипы и изготовлять аналоГавнет оружие?
Что чиобики с берданками тоже опасны?
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15.12.2022 19:29 Відповісти
Щоб вести наступ потрібно мати відповідне озброєння. Свого не виробляємо, а Захід своє нам дає невеликими порціями. Тому про наступ треба забути, а готуватися до оборони.
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15.12.2022 17:51 Відповісти
Там він в цьому самому інтерв'ю сказав, що готується масштабна наступальна операція, ця новина була годину тому.
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15.12.2022 19:49 Відповісти
Володимир, ти вже обісрався. Вірю Залужному, а Зеленському і його воровитому шоблу - ні.
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15.12.2022 17:52 Відповісти
Ну в тебе особисто тільки наступи на холодильник можуть бути, лох))
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15.12.2022 17:56 Відповісти
Бот, ти те ж саме казав перед звільненням Київщини, Чернігівщини, Харківщини і Херсона
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15.12.2022 18:07 Відповісти
Будь ласка, хто небудь зміг відкрити статтю на Економіст? Хто має оригинал ? Перекладу не вірю,щось б"є не так
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15.12.2022 17:42 Відповісти
там потрібна підписка, так ВВС та Медуза поідомляють.
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15.12.2022 17:49 Відповісти
Я її прочитавши повністю. Чудова стаття. Укрінформ повністю перетворив її на користь ВП. В інтерв'ю Залужного жодного слова не йшлося про підготовку до нового наступу РФ.
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15.12.2022 18:08 Відповісти
На користь ОП.
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15.12.2022 18:11 Відповісти
Якась двояка заява. Якщо сидіти і "накопичувати" резерви чекаючи невідомо чого, то кацапи просто розіб' ють енергосистему і все ляже. Крім того кацапи теж готуються і накопичують резерви, причому у них по трансформаторах не прилітає і вся економіка працює. Але якщо вам треба на вулицях натовпи людей вимагаючих "сайтісь пасєрєдінє" то чекати саме то...
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15.12.2022 17:44 Відповісти
На сайті Залужного не має даних про Інтерв'ю, запитала,чекаю на відповідь,бо явно щось не так
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15.12.2022 17:49 Відповісти
А який в нас є вибір? В нас є ресурси для наступу?
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15.12.2022 17:56 Відповісти
Сидіти і чекати це найгірший вибір.
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15.12.2022 18:05 Відповісти
"сидять і чекають" тільки такі як ти.
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15.12.2022 18:15 Відповісти
ну так бегом в военкомат боец диванный!
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15.12.2022 22:32 Відповісти
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15.12.2022 17:45 Відповісти
Нам не выгодно сидеть в обороне и ждать пока враг накопит резервы и ударит. Рашисты быстрее накопят резервы чем мы. Потому что нам Запад дает оружие порциально для конкретного задания а не для того чтобы мы могли накопить его. У рашистов же нет никакого контроля ни для закупки оружия по всему миру ни для мобилизации мобиков ни в финансировании армии. Слабый должен бить первым чтобы не дать сильному собраться с силами и сконцентрироваться на ударе. Пускай враг лучше раньше но вынужденно пойдет в атаку не подготовленным чем позже но уже все просчитав. Как бы потом не пришлось кусать локти что мы ********** постепенно не выносили и лади Бульбофюреру собрать армию.
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15.12.2022 17:46 Відповісти
Це як різдвяні канікули для орків.Вони також за цей час назбирають консерв по усьому світу, а також щось своє хоч і без якості виготовляють.
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15.12.2022 18:19 Відповісти
За великим рахунком цього ворог і добивався, вимагаючи перемир'я, а ми не хотіли втрачати ініціативу і дати накопичити сили. Якось це все дивно.
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15.12.2022 19:51 Відповісти
Олег Пономарь:
Командующий ВСУ Залужный дал большое интервью журналу The Economist. В нем Залужный предупреждает о возможных критических сценариях, как, например:
о долгой войне,
о резерве РФ более миллиона человек,
о возможном снова их походе на Киев,
о возможном вторжении из Беларуси и тд.
Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что ЭТО НЕ прогноз. Залужный рисует драматические сценарии, так как он дает интервью большому западному СМИ и это в основном - для западного читателя и налогоплательщика, а также - западных политиков и военных. Украина обязана сгущать краски с одной целью - чтобы получить, выбить больше оружия. Украина просит оружие - больше количества, больше ассортимента и номенклатуры, больше качества и сложности.
Поэтому всё правильно и всё справедливо.
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15.12.2022 17:48 Відповісти
Ви про що? Драматика,що ЗСУ виснажене і що енергетика ляже,простіть солдати,але ми накопичуємо сили,поки ви гинуть будете?
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15.12.2022 17:52 Відповісти
Валентина, скільки ви збираєтесь зродокоментів написати тут під однією новиною, навіть не почитавши ту статтю і не зрозумівши кому і для чого вона адресована?

пілять, росіянам навіть не треба витрачати час на розгін зради, українці роблять це за них
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15.12.2022 18:12 Відповісти
Я? Ви читали про що стаття чи просто заказу вторите?
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15.12.2022 18:16 Відповісти
оце шостий
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15.12.2022 18:19 Відповісти
Під такими публікаціями , зрадой.бів і фсьопрапальщиків , завжди - хоч греблю гати . .
І не лише на Цензорі .
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15.12.2022 19:27 Відповісти
Якщо хтось пам*ятає 7 чи 8 вересня була стаття Залужного. там також неприкрашенно було озвучено. що росія може взяти й Миколаїв та Одесу. що ворог ще має достатньо сил. Та хто хоче. може знайти й перечитати. А після цього звільнили Харківську. а згодом й Херсонську області. Більше,вважаю. що це розраховано на те. щоб якось розштовкати західних друзів.
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15.12.2022 23:17 Відповісти
так иди воюй чего же ты ноешь из германии!
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15.12.2022 22:30 Відповісти
Справа не в тому, що він згущує фарби, щоб залякати захід.
Це просто єдине правильне мислення військового - готуватись до гіршого.
От якби він був оптимістом, то це була б реальна проблема.
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15.12.2022 17:58 Відповісти
Залякує він не Захід, якому по великому рахунку насрать, а власне населення...
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15.12.2022 18:10 Відповісти
... ..програш України в цій війні.. це повне нівелювання міцності НАТО і США особисто. Це втрата США..Британії..Німеччини позицій міцних держав. Це повністью нестабільна та вибухонебезпечна ситуація у Європі... Тому ніякої перемоги смердячих не буде. Ае і бизьку перемогу не варто чекати... Війна буде довгою... Можливо дуже довгою.
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15.12.2022 18:43 Відповісти
Можливо.
Але дії США і НАТО не виглядають адекватними для такої загрози. Це дії на "від'*****", а не для реального вирішення проблеми...
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15.12.2022 18:51 Відповісти
.. ні Ви ні я ... навіть Боневтік не знають яку кількість і чого постачають для ЗСУ. Враховуючи інтенсивність бойових дій ...постачання дуже велике. Від медичної аптечки до Петриотів... Саме просте..що треба зрозуміти..що перемога смердячих... це поразка НАТО і США особисто. Це повна втрата світових позицій! А це самий вагомий фактор! Тиск на кацапів буде збільшуватися і це теж стовідсотково. Розумію...що це великі людські та матеріальні втрати.... але в цій ситуації 50 відсотків вини лежить на нас... громадянах України..які у 2019 році показаи свою дурість і тупість на всі вже 100 відсотків. Тому маємо те, що маємо.
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15.12.2022 19:11 Відповісти
Видерну із контексту про Петріоти : давайте спочатку побачимо згоду Байдена , а вже потім будемо їх згадувати як зброю, яку постачають. Петріоти ще не постачають і офіційно не оголосили про них.
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15.12.2022 22:27 Відповісти
зачем ему залякувати свое населення бот?
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15.12.2022 22:31 Відповісти
За "оптимізмом", це до киздуна арестовича
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15.12.2022 18:51 Відповісти
Навіщо "перекладати" Залужного. Він сказав те що сказав.
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15.12.2022 18:08 Відповісти
Спецом так сказав щоб більше зброї дали
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15.12.2022 17:58 Відповісти
Тактика Залужного правильна -- хаи дають побільше зброі .
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15.12.2022 18:07 Відповісти
https://www.economist.com/zaluzhny-profile
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15.12.2022 18:13 Відповісти
Щось мені стрьомно після слів Залужного. От кому я вірю, то тільки йому.
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15.12.2022 18:14 Відповісти
А він цього не говорив. Це вже не перший раз наші ЗМІ переклад підгоняють пд те що треба для Єрмака.
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15.12.2022 18:18 Відповісти
Не подскажете, где можно прочитать интервью?
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15.12.2022 19:09 Відповісти
На Ютуб статтю проаналізували,знайшли багато,що не відноситься до слів Генерала.
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15.12.2022 19:47 Відповісти
так какого хрена ты выше все пропало разгоняешгь бот?
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15.12.2022 22:34 Відповісти
Написав сьогодні записаний від пенька часів януковича
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15.12.2022 22:36 Відповісти
Можна посилання?
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16.12.2022 00:14 Відповісти
ВВС на гілці "Онлайн Война в Украине" в 18:07 пише:
"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью британскому Times Radio заявил, что Украине необходимы ракеты большого радиуса действия и прямо не исключил поставку ВСУ крылатой ракеты Storm Shadow дальностью 560 км.
В ответ на вопрос журналистки о том, возможна ли поставка Storm Shadow Украине, Уоллес сказал: "Я не буду спекулировать о том, какие именно оружейные системы будут поставлены".
До этого он говорил, что Британия может рассмотреть возможность поставки нового оружия ВСУ, если Россия продолжит обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины, что Уоллес назвал военным преступлением.
Ракеты Storm Shadow разработаны британско-французской компанией MBDA. Storm Shadow может поражать цели на расстоянии до 560 километров. Ракета имеет общую массу 1300 кг, масса боевой части - 450 кг.
Уоллес - одна из влиятельных фигур в коалиции стран, поддерживающих Украину, он еще до начала войны выступал за максимальную поддержку Киева. Он сохранил пост министра обороны, несмотря на то, что Великобритании за последний год сменилось три правительства".
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15.12.2022 18:15 Відповісти
А можна Залужного кожного вечора бачити і слухати, а не зе?
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15.12.2022 18:24 Відповісти
В нього інші справи є. Для "західних" раз в "скільки треба" - най виходить, а для місцевих ждунів достатньо прес-аташе. Було б не плохо пряму інформацію отримувати. Але армія єрмаків проти того щоб Армія підіймала зависоко голову... адже тоді і до хунти недалеко, а більшість українців цьому будуть тільки допомагати.
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15.12.2022 18:28 Відповісти
єрмака на нари, до петлі!
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15.12.2022 18:30 Відповісти
без доказів базікання ...
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15.12.2022 19:22 Відповісти
зачем главкому про єто говорить??? ну пусть маляр звездит про то...
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15.12.2022 19:11 Відповісти
А как же Крым наш весной,Азовское побережье и тп.Нафиг просить об вооружении для атаки если собираешся удерживать рубежи..Как бы наши военные сами себя не обдурили своими хитрыми планами.
Надеюсь он просто вводит в заблуждение врагов и туманит запад...
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15.12.2022 19:37 Відповісти
ваши это кто кацапы? что ты несешь?
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15.12.2022 22:35 Відповісти
Интервью Залужного будут читать и в россии, поэтому, кое-что он недоговорил или преувеличил на пользу ЗСУ.
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15.12.2022 19:41 Відповісти
З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над нею. Вона уже на підході, але ви її ще не бачите.
Ось його пряма мова з ранішої новини, щодо наступу.
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15.12.2022 19:58 Відповісти
 
 