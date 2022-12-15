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Королевська (208) податки (1495) САП (1842) електронне декларування (1016) НАЗК (1166) Бюро економічної безпеки (199)

Незаконне збагачення майже на 50 млн грн: НАЗК передає до САП і БЕБ результати моніторингу способу життя нардепки Королевської

Новини Цензор.НЕТ Політика України

королевская

За результатами моніторингу способу життя народної депутатки Наталії Королевської Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передає обгрунтований висновок про виявлення ознак кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Також до Бюро економічної безпеки будуть надіслані матеріали щодо можливого ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

"Під час моніторингу було виявлено факти, що свідчать про незаконне збагачення Наталії Королевської на суму 49,6 млн грн та умисне внесення нею недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн грн", - розповіли у відомстві.

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У НАЗК додали, що виявили під час моніторингу:

- Маєток батька народної депутатки:

У декларації за 2020 рік Наталія Королевська зазначила право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташованим на ній будинком загальною площею 614,6 кв.м. у Київські області. Ділянка і маєток належать батьку Королевської.

Водночас вказаний житловий будинок фактично розміщений не лише на задекларований землі, а ще в межах двох сусідніх ділянок. Крім того, у власності батька є ще одна земельна ділянка, що є частиною одного маєтку разом із цими трьома земельними ділянками. За даними космічної зйомки, всі чотири ділянки суміжні, а будинки та інші об’єкти складають єдиний комплекс, огороджений суцільним парканом.

Житловий комплекс (4 земельні ділянки та 2 будинки) був набутий у власність батьком народної депутатки через іпотечний договір від 2019 року. Договір позики було укладено в 2013 році з кіпрською компанією на суму 2 млн дол. США, що нібито надавалась на поворотній безвідсотковій основі батьком посадовиці. При цьому представником компанії у Кіпрі виступав помічник Наталії Королевської. Сума забезпечення за договором іпотеки становить приблизно 49 млн грн (згідно з курсом НБУ станом на 01.10.2019). Водночас загальна сума доходів, отриманих батьком і матір’ю депутатки з 1998 року по 2013 рік, складає лише 165 тис. грн без податків та витрат на проживання.

На вимогу НАЗК Королевська пояснила, що не знає, звідки у її батька кошти на надання позики. Попри це народна депутатка вказала факт користування домоволодінням в с. Лісники, що входить у комплекс, у своїй декларації за 2020 рік. Це також підтверджується матеріалами журналістських розслідувань видань Bihus.info та програми "Гроші".

- Земельну ділянку в Підмосков’ї:

Народна депутатка не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області (росія) вартістю понад 2 млн руб. (563 860 грн за курсом НБУ станом на 31.03.2021).

- Можливе ухилення від сплати податків:

Наталія Королевська задекларувала за 2020 рік близько 27 млн грн готівкою, що не підтверджено джерелами доходів. Це може свідчити про ухилення від сплати податків.

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Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 51-4 Закону НАЗК направить матеріали щодо Наталії Королевської до САП для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366-2, ст. 368-5 Кримінального кодексу України та здійснення досудового слідства, щоб притягнути депутатку до кримінальної відповідальності.

За фактом можливого ухилення від сплати податків матеріали буде надіслано до Бюро економічної безпеки.
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Топ коментарі
+24
Кстаті, а з щасливим власником Порша який ще на початку війни економив на мівіну, шо там?
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15.12.2022 18:57
+16
Так от яка у неї була мрія )
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15.12.2022 18:55
+16
дааа... Шева тогда знатно вляпался ))))
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15.12.2022 19:08
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Так от яка у неї була мрія )
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15.12.2022 18:55 Відповісти
Нічого голова СЛУГ ОПУ незабаром переплюне Королевську після прийнятого закону про забудовників
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15.12.2022 19:17 Відповісти
забудовники і так через суди робили що хотіли, потрібно протиснути ідеота щоб ЗМІ не трогав в військовий час.

Формально у нас вже диктатура.. без своєї зброї і хунта не зможе відбутися...
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15.12.2022 19:28 Відповісти
Не пройшло і року. На другий день війни це було зробити по відношенню до усіх "депутатов". А зараз - багато чого вже не знайде ніяке бюро.
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15.12.2022 18:56 Відповісти
Маєте на увазі 2014 рік?
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15.12.2022 19:03 Відповісти
Вірно. треба було ще тоді цю нечисть гнати за урал.
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15.12.2022 19:13 Відповісти
Та хто це міг тоді зробити?
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15.12.2022 19:18 Відповісти
Є така думка, що незабутні досягнення 5-го Президента дуже муляють зрадникам у ОПУ , вони так файно придумували з КВАРТАЛОМ 95 мемчики АРМАВІР ТА ВИРОК , що той АРМАВІР ПОВЕРНУВСЯ НА НИХ БУМЕРАНГОМ великого визнання в Досягеннях Пороха у АРМІЇ, МОВІ, ВІРІ, так цінно яе здобуття Ющенка у темі Голодомору
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15.12.2022 19:37 Відповісти
Що сказати хотіли? Ви не зрозуміли моє запитання?
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15.12.2022 19:49 Відповісти
А Ви не зрозуміли що я зрозуміла
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15.12.2022 19:52 Відповісти
Ви така загадкова. Деяким чоловікам це подобається. )
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15.12.2022 20:01 Відповісти
Ви, мабуть, вже забули, що попередній закон про відповідальність за незаконне збагачення та електронне декларування було занесено КСУ у 2019. Тож, довелося навіть відпустити тих, кого вже було засуджено. Вже потім була епопея з прийняттям нових законів на заміну скасованим.
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15.12.2022 22:26 Відповісти
ЗЕ взявся за конкурентів
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15.12.2022 18:57 Відповісти
Кстаті, а з щасливим власником Порша який ще на початку війни економив на мівіну, шо там?
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15.12.2022 18:57 Відповісти
і з торговцями гуманітаркою? і з трухіним?
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15.12.2022 18:59 Відповісти
от какой вы ))) ну королевскую ж подкинули? )))
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15.12.2022 19:01 Відповісти
кому подкинули? ріжому гудку в подкидного дурака?
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15.12.2022 19:02 Відповісти
подкинули на "растерзание" ...чтоб о другом...или других.... пока не вспоминали...
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15.12.2022 19:07 Відповісти
страно что эту прокремлевскую тварь еще не грохнули
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15.12.2022 18:57 Відповісти
Штепа теж на волі і жива
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15.12.2022 18:59 Відповісти
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15.12.2022 18:59 Відповісти
Всего то 50 лямов у этой лугансклй чмони без диплома? НЕВЕРЮ!
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15.12.2022 18:59 Відповісти
Це на дрібні витрати
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15.12.2022 19:05 Відповісти
шобло...
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15.12.2022 19:04 Відповісти
дааа... Шева тогда знатно вляпался ))))
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15.12.2022 19:08 Відповісти
Юліна падружка
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15.12.2022 19:07 Відповісти
Люліна подєльніца.
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15.12.2022 19:16 Відповісти
Це та ************ яка верещала услиштє Дамбас.
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15.12.2022 19:14 Відповісти
копанки кришувала..
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15.12.2022 19:23 Відповісти
Всі депутати пройдуть перевірку з 98року? Разом з ТОПами судів, прокуратури, поліції, облдерж. і т.д?
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15.12.2022 19:15 Відповісти
нажаль тоді 1/3 України потрібно вислати ... кудись... тому вихід тільки один - розстріл хронічних та лікування притомних. Без цього совок до нас переїде, ось заборонять ЗМІ - ось тобі і 1921й...

У всій цій канетелі не хочеться тільки одного - щоб діти пухли з голоду... Адже пичина голодоморів не зрозумілі нації до сих пір.. Винуваті не покарані, зло не приборкане, а значить і повторитись може легко...

Наприклад - ЕС розбомбить ЯЗ, у відповідь США розбомбить АЗІЮ... голод тут як тут... І це на носі судячи з страв у світі... Хто ще не шукає гарантій Пу - буде шукати йому пізніше...
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15.12.2022 19:33 Відповісти
Не треба нікого нікуди висилати. Заплати спецподаток (встановлений %, великий, від того що самоматеріалізовалося), не можеш - аукціон > спецподаток + заборона обиратися і працювати на бюджет років на50 > щоб не порушити конституційні права)
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15.12.2022 20:03 Відповісти
Чергова серія ЗЕклоунади розігрується - ЛОХторат же ж треба чимось підкормлювати!!!
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15.12.2022 19:19 Відповісти
Оце і все, шо ви на цю потвору нарили??? Цю ригівську тварюку потрібно було за держзраду разом з її однопартійцями посадити вже мінімум рік тому.
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15.12.2022 19:19 Відповісти
Мінімум 8 років тому
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15.12.2022 19:50 Відповісти
Що коментувати? Стерва, вона і в Верховній Раді стерва...
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15.12.2022 19:20 Відповісти
Нуу, а скільки потім "зелених" випливе з подібними історіями
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15.12.2022 19:22 Відповісти
Невже? Через 18 рокiів почали викривати злодюг. Почали з цьої луганської мочалки
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15.12.2022 19:25 Відповісти
Давно пора эту тварюку придушить.
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15.12.2022 19:26 Відповісти
королевська і 50 лямів грн???
ви млять жартуєте???
тоді можна відкривати кримінальні справи на всю ВР нинішнього скликання
і сава герою України Бойку Юрію
ну він же збагатився на пару лямів грн коли ******* майже пів мільярда баксів
ні, я мабудь брешу на Бойка, бо моня чказав що нема підстав позбавити його звання Героя України
то може королевські орден?????
а чому ні???
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15.12.2022 19:28 Відповісти
а нельзя всех властьимущих промониторить на " образ жизни"????
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15.12.2022 19:30 Відповісти
Ну і де її зараз шукати? Мабуть санітаркою у батальйоні "Відень" служить...
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15.12.2022 19:32 Відповісти
Посуду миє в парижському бістро )
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15.12.2022 19:51 Відповісти
невже й до ригівської сучки добрались... тихенько сиділа... чекала "освобождения"... а тут прийшли й питають, звідки бабло?
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15.12.2022 19:40 Відповісти
Багато до кого стучались-питались... і де ті узнікі совісті? 🙄 Ага, в гіршому випадку тихцем сидять в ізраїлях, ато й далі, при званнях і посадах. Такшо - нівєрю! 👀
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15.12.2022 19:45 Відповісти
вы что боитесь их этих предателей? не можете их лишить бабла?
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15.12.2022 20:03 Відповісти
Птєнці шобли🐷, зкацаплених ******, з часів🤯 кучми-симоненка-мороза-піскуна-якунОвоща-охендовського-рябця-підрахуя-медведька-шокіна, як гниди на тілі України!!
Не так гидкі воші *****, як свої гниди‼️💯🇺🇦❤️⚔️⚔️🤔
Люстрацій більше не буде‼️‼️⚔️⚔️

Слава Захисникам України ‼️⚔️🇺🇦❤️‼️
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15.12.2022 20:13 Відповісти
Её бы бурятам отдать,или кадырОвцам!
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15.12.2022 20:44 Відповісти
Ну как можно было трогать ближайшую подругу Джулии Тимошенко?!
Дружили душа в душу…

Ну, а потом уже был Янукович…
»У мня есть ноги…»

Потом ОПЗЖ, где у неё рот не закрывался…

А теперь, ее , «чистую и пушистую»,
взяли за белые ручки и повели… поближе к параше.
Пора отвечать.
Все ходы записаны.
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15.12.2022 21:05 Відповісти
Елементарно все конфисковать. В бюджет. Сажать не смисла.
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15.12.2022 21:26 Відповісти
Заплатит штраф 1200 грн, на этом всё
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16.12.2022 04:48 Відповісти
Нахрапистая, туманная, невразумительная и монотонная - такая она, поросль "Озимого поколения"
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16.12.2022 06:51 Відповісти
 
 