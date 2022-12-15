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Новини Політика України
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місцеве самоврядування (176) мер (484) Чернігів (584) Атрошенко (88)

Мери, які зараз сидять і мовчать, потім будуть просто сидіти, - Атрошенко розповів подробиці про конфлікт з чиновниками

Новини Цензор.НЕТ Політика України

атрошенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко назвав декілька можливих причин конфлікту з чиновниками і заявив, що розцінює рішення суду про його відсторонення від посади мера як прояв політичного переслідування і тиску силовиків. Він також висловив впевненість, що Президент не допустить, щоб міжнародна спільнота підозрювала Україну у вибірковому правосудді.

 Про це він заявив під час інтерв’ю "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, його конфлікт з центральною владою має 4 причини: відмова від співпраці з партією влади і створення партії "Рідний дім", публічна критика несправедливої системи компенсації громадам вартості газу, підписання угоди про співпрацю з "УДАРом Віталія Кличко" і висунення кандидата на проміжних виборах у 206-му окрузі, провести які завадила повномасштабна війна.

"Сукупність цих причин у кінці кінців призвели до сотень кримінальних справ, обшуків десятків співробітників і комунальних підприємств, і міської ради, і приватних підприємств, по декілька разів проводили обшук в сім’ях, де діти з обмеженими можливостями. У жінок-бухгалтерів пересипали крупи в банках – шукали флешки. Я думав, що війна припинить подібну ганебну політику. І дійсно, коли почалася війна, з міста повтікали всі силові структури, які займаються сьогодні цими кримінальними справами. Я думав, що на час війни принаймні топор війни з центральною владою по відношенню до мене буде заритий. Але з середини квітня із "закарпатських рубежів" повернулися силовики, і тиск став ще більший, ніж до початку війни. Кримінальні справи дальше порушувалися", - заявив Атрошенко.

Водночас зустріч з конгресвумен Вікторією Спартц, яка публічно критикувала керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Атрошенко не вважає можливою причиною конфлікту з Банковою.

"Ця історія не має абсолютно під собою ніякого підґрунтя. Коли я спілкувався з Вікторією, поряд сидів заступник голови обласної державної адміністрації, який її супроводжував. Вона спілкувалася з обласною державною адміністрацією. Треба ображатися тоді на всіх, з ким вона спілкувалася. Про Офіс Президента, про Єрмака ми з нею взагалі не говорили. Це мені треба не поважати себе, щоб із представником іншої держави обговорювати внутрішні справи, внутрішні стосунки", - наголосив Атрошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Чернігова Атрошенко звинуватив у своєму відстороненні від посади чиновників ОП

Мер Чернігова вважає, що з проблемою політичного переслідування та тиску силовиків стикаються багато його колег з різних регіонів, але вони переважно мовчать.

"Глобально є серйозна проблема з кількістю кримінальних справ і тиском силовиків на моїх колег. Я вдячний колегам за підтримку, яку вони висловили на засіданні Асоціації міст. Але здебільшого мери міст мовчать. І якщо вони будуть і далі сидіти і мовчати, то ще пізніше вони будуть просто сидіти", - зазначив Атрошенко.

Він заявив, що подаватиме апеляцію.

"Я переконаний, що це безглузде рішення Яворівського суду у разі повторного наступу без перебільшення ослабить місто Чернігів. Багато що зроблено для того, щоб у разі такого наступу наші солдати Збройних сил не ховалися за стогами сіна, а вели оборону з укріплених районів стільки, скільки потрібно. Якщо військовий фахівець очолить місто – це так само, як мер міста очолить якусь армію. Можливо, і буде з цього результат, можливо, навіть кращий. Але через декілька років. Одразу він точно буде гірший", - заявив мер Чернігова.

Також Атрошенко висловив впевненість, що президент не допустить вибіркового правосуддя.

"Я впевнений в тому, що президент як гарант Конституції не допустить, щоб Україну підозрювали у вибірковому правосудді. Щоб рішення суду стосовно мене було прикладом, де країна не відповідає вимогам вступу до Європейської спільноти. Я вважаю, що суд другої інстанції оцінить всі обставини справи і винесе неупереджене рішення", - заявив Атрошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Асоціації міст України відреагували на відсторонення Атрошенка: Вибіркове "правосуддя" несе загрозу демократії

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
"президент як гарант Конституції не допустить..." Джерело: https://censor.net/ua/n3387271
(продовжу)
...дотримання Конституції для незгодних з думкою та діями дєрьмака.

Найвеличніший вже не одноразово "клав" на закони України, якщо це було в інтересах тієї шобли, яку він привів до влади. Тому чекати якоїсь реакції, окрім "сам дурак", від нього - марна справа.
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15.12.2022 19:14
+9
Також Атрошенко висловив впевненість, що президент не допустить вибіркового правосуддя. Джерело: https://censor.net/ua/n3387271


Здається що Атрошенко навіть не знає, що президент у нас Зеленський...і цим все сказано! Колись Боневтік висловився фразою..**..у мене свій прокурор...** і цього достатьно щоб все зрозуміти!
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15.12.2022 19:18
+7
Я не имею информации , но есть вопрос. А Атрошенко , когда зелень начала наезды на Кличко, выступал в поддержку мэра Киева? Я не знаю каков мэр Кличко , знают киевляне , но мэров должны выбирать и снимать горожане , а не коррумпированный ОП, с мразями типа Кирюши Тимошенко.
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15.12.2022 20:36
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"президент як гарант Конституції не допустить..." Джерело: https://censor.net/ua/n3387271
(продовжу)
...дотримання Конституції для незгодних з думкою та діями дєрьмака.

Найвеличніший вже не одноразово "клав" на закони України, якщо це було в інтересах тієї шобли, яку він привів до влади. Тому чекати якоїсь реакції, окрім "сам дурак", від нього - марна справа.
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15.12.2022 19:14 Відповісти
На жаль, марні сподівання.
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15.12.2022 19:22 Відповісти
Також Атрошенко висловив впевненість, що президент не допустить вибіркового правосуддя. Джерело: https://censor.net/ua/n3387271


Здається що Атрошенко навіть не знає, що президент у нас Зеленський...і цим все сказано! Колись Боневтік висловився фразою..**..у мене свій прокурор...** і цього достатьно щоб все зрозуміти!
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15.12.2022 19:18 Відповісти
руснявьіє рьігі в усіх владах і моспархат успішно продовжують трахати українців
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15.12.2022 20:03 Відповісти
як я розумію Спартц родом з Чернігова,і марно скоморох поліз в ****** проти мера.провірять нашїй опі жопу з мікроскопом,і найдуть там багато чого такого,щой маленького хватить.
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15.12.2022 20:09 Відповісти
Є надія.
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15.12.2022 23:27 Відповісти
Силовики - це ті, що на фронті, а ті, хто потурає забаганкам ОП - це держиморди!
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15.12.2022 20:12 Відповісти
Я не имею информации , но есть вопрос. А Атрошенко , когда зелень начала наезды на Кличко, выступал в поддержку мэра Киева? Я не знаю каков мэр Кличко , знают киевляне , но мэров должны выбирать и снимать горожане , а не коррумпированный ОП, с мразями типа Кирюши Тимошенко.
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15.12.2022 20:36 Відповісти
Ну якби нашого мера посадили (мер Дніпра) то містяни були би дуже вдячні! А так той хапуга гуляє і ніякого правосуддя.
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15.12.2022 21:04 Відповісти
Містяни лише два роки назад обрали повторно свого мера Дніпра в один тур ...і цим все сказано!!!
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15.12.2022 21:22 Відповісти
Потрібно не зловживати владою і не буде проблем, як кнурі по 30 років у владі ,
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15.12.2022 22:11 Відповісти
чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини, а дружина міського голови, перебуваючи у Польщі, використовувала службовий автомобіль протягом трьох місяців , спосіб, яким Владислав Атрошенко повернув службовий автомобіль в Україну, є непрозорим, оскільки водій, який нібито керував ним, фактично не перебував у Польщі. При цьому використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету. Джерело: https://censor.net/ua/n3367353

вроді ні чого такого, незлочин. в принципі. хай відшкодує та й все. це навіть не крімінал
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16.12.2022 05:14 Відповісти
 
 