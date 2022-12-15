Мери, які зараз сидять і мовчать, потім будуть просто сидіти, - Атрошенко розповів подробиці про конфлікт з чиновниками

Мер Чернігова Владислав Атрошенко назвав декілька можливих причин конфлікту з чиновниками і заявив, що розцінює рішення суду про його відсторонення від посади мера як прояв політичного переслідування і тиску силовиків. Він також висловив впевненість, що Президент не допустить, щоб міжнародна спільнота підозрювала Україну у вибірковому правосудді.

Про це він заявив під час інтерв’ю "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, його конфлікт з центральною владою має 4 причини: відмова від співпраці з партією влади і створення партії "Рідний дім", публічна критика несправедливої системи компенсації громадам вартості газу, підписання угоди про співпрацю з "УДАРом Віталія Кличко" і висунення кандидата на проміжних виборах у 206-му окрузі, провести які завадила повномасштабна війна.

"Сукупність цих причин у кінці кінців призвели до сотень кримінальних справ, обшуків десятків співробітників і комунальних підприємств, і міської ради, і приватних підприємств, по декілька разів проводили обшук в сім’ях, де діти з обмеженими можливостями. У жінок-бухгалтерів пересипали крупи в банках – шукали флешки. Я думав, що війна припинить подібну ганебну політику. І дійсно, коли почалася війна, з міста повтікали всі силові структури, які займаються сьогодні цими кримінальними справами. Я думав, що на час війни принаймні топор війни з центральною владою по відношенню до мене буде заритий. Але з середини квітня із "закарпатських рубежів" повернулися силовики, і тиск став ще більший, ніж до початку війни. Кримінальні справи дальше порушувалися", - заявив Атрошенко.

Водночас зустріч з конгресвумен Вікторією Спартц, яка публічно критикувала керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Атрошенко не вважає можливою причиною конфлікту з Банковою.

"Ця історія не має абсолютно під собою ніякого підґрунтя. Коли я спілкувався з Вікторією, поряд сидів заступник голови обласної державної адміністрації, який її супроводжував. Вона спілкувалася з обласною державною адміністрацією. Треба ображатися тоді на всіх, з ким вона спілкувалася. Про Офіс Президента, про Єрмака ми з нею взагалі не говорили. Це мені треба не поважати себе, щоб із представником іншої держави обговорювати внутрішні справи, внутрішні стосунки", - наголосив Атрошенко.

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Мер Чернігова вважає, що з проблемою політичного переслідування та тиску силовиків стикаються багато його колег з різних регіонів, але вони переважно мовчать.

"Глобально є серйозна проблема з кількістю кримінальних справ і тиском силовиків на моїх колег. Я вдячний колегам за підтримку, яку вони висловили на засіданні Асоціації міст. Але здебільшого мери міст мовчать. І якщо вони будуть і далі сидіти і мовчати, то ще пізніше вони будуть просто сидіти", - зазначив Атрошенко.

Він заявив, що подаватиме апеляцію.

"Я переконаний, що це безглузде рішення Яворівського суду у разі повторного наступу без перебільшення ослабить місто Чернігів. Багато що зроблено для того, щоб у разі такого наступу наші солдати Збройних сил не ховалися за стогами сіна, а вели оборону з укріплених районів стільки, скільки потрібно. Якщо військовий фахівець очолить місто – це так само, як мер міста очолить якусь армію. Можливо, і буде з цього результат, можливо, навіть кращий. Але через декілька років. Одразу він точно буде гірший", - заявив мер Чернігова.

Також Атрошенко висловив впевненість, що президент не допустить вибіркового правосуддя.

"Я впевнений в тому, що президент як гарант Конституції не допустить, щоб Україну підозрювали у вибірковому правосудді. Щоб рішення суду стосовно мене було прикладом, де країна не відповідає вимогам вступу до Європейської спільноти. Я вважаю, що суд другої інстанції оцінить всі обставини справи і винесе неупереджене рішення", - заявив Атрошенко.

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