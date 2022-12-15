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Росія продовжує експортувати металопродукцію до країн ЄС в обхід санкцій, заробляючи на свою агресію, – Риженков

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

риженков

Незважаючи на вісім пакетів санкцій, ухвалених Європейським союзом, у Росії все одно залишається лазівка, яка дозволяє їй експортувати металопродукцію до країн ЄС. При цьому вона забирає ринки у компаній, які відмовляються фінансувати агресію РФ. Тому всі лазівки у санкціях мають бути закриті.

Про це розповів генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейські імпортери купують напівфабрикати з РФ за дуже зниженими цінами. І мають перевагу перед іншими виробниками в Євросоюзі, зокрема перед Метінвестом, які відмовляються купувати у росіян. Виходить, що Росія несправедливо забирає частки ринку у європейських виробників, які відмовляються спонсорувати російську економіку. Сподіваюся, ця санкційна лазівка буде закрита у наступних двох пакетах", - наголосив Риженков.

Він уточнив: найбільшими імпортерами російської сталі традиційно є компанії Бельгії та Італії, і на те є причини – наприклад, у Бельгії працює російське дочірнє підприємство, яке виробляє сталь.

"Я здивувався б, якби вони не використовували цю лазівку для ввезення своїх напівфабрикатів. Але насправді, залишаючи цю лазівку, ЄС фактично ставить у невигідне становище сумлінних європейських виробників, які не хочуть спонсорувати агресію та своїх гравців, які хочуть підтримати Україну. Тому ми вважаємо, що було б краще, якби цю лазівку було закрито", - резюмував Риженков.

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Як відомо, ще в рамках четвертого пакета санкцій Євросоюз з 1 квітня 2022 року заборонив імпорт із Росії сталевих продуктів – прокату та труб. Восьмий пакет санкцій нібито мав розширити введені раніше обмеження, проте пізніше стало очевидним, що введені санкції не вплинуть на експорт російської металопродукції: під заборону потрапили чорні метали та вироби з них, при цьому обмеження не стосуються чавуну та феросплавів. Крім того, нові обмеження на імпорт стали набирають чинності з 30 вересня 2023 року, а окремих сталевих напівфабрикатів – з 1 квітня, і навіть з 1 жовтня 2024 року.

Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що вся без винятку російська металургійна продукція має опинитися під санкціями, а українським металургам слід надати доступ до американського та європейського ринку.

Автор: Володимир Янченко
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рашка експортує, а ЄС імпортує - двоєчники з ЦН
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15.12.2022 19:24 Відповісти
Дієві санкції. Пекельні.
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15.12.2022 19:26 Відповісти
Схоже - кацапня демпінгує ..
Цікаво , - а у Європі є антидемпінгові закони ? То чому вони не діють .
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15.12.2022 19:36 Відповісти
Тому що ЕС як і наша партія тільки робить лице мовби "проти" на самом ділі - ця морда тільки для свого стада.
Економічна окупація Світу 100 років+ як триває... саме тому слов'яни мають знакнути як нація.

Саме тому Пу шукають гарантії безпеки а не шибеницю як кадафі.
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15.12.2022 20:12 Відповісти
Все что нужно знать про санкции...
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15.12.2022 23:10 Відповісти
Треба закликати країни Ес, задавити їх ще більше, введених санкцій мало, це в інтересах всього цивілізованого світу, всі прекрасно розуміють, на що націлін кривавий ріжим путіна
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15.12.2022 23:17 Відповісти
Нужно быть реалистом. У рашки экономика была намного сильнее нашей и при этом они в основном продавали сырье, которое очень легко продать кому угодно. Нам надо давить их санкциями, чтобы не расслаблялись и хотели уже закончить этот дурдом! Но надеяться, что мы серьезно прогнем их экономику - это к сожалению ни о чем =(
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16.12.2022 02:53 Відповісти
В будь-якому разі на рашку чекає економічний занепад, міжнародна ізоляція, втрата ресурсів і багатовікова ганьба. Фактом є і те, що рашка буде воювати з Україною доти, доки в рашки будуть ресурси, до останньої ракети, тому її потрібно чавити санкціями
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16.12.2022 11:57 Відповісти
До дупи всі ті санкції.
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16.12.2022 04:04 Відповісти
Санкції впливають на рашку, однозначно. хоча проросійські політики в Європі намагаються переконати, що санкцію не б'ють по Кремлю, а лише по якості життя самих європейців. Зрозуміло, що це риторика Кремля. Але фактом є і те, що частину санкцій в РФ обходять і з цим треба щось робити
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16.12.2022 11:53 Відповісти
то санкції треба вводити такі, щоб їх не можна було обходити. невже на Заході не знають, як це організувати? знають, але не роблять, бо російське лобі і там дуже сильне
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16.12.2022 11:50 Відповісти
 
 