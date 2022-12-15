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ВР (11730) САП (1842) НАЗК (1166) підозра (347) Пашковський Максим (5)

"Забув" задекларувати орендовану квартиру: САП та НАБУ повідомили про підозру ще одному нардепу. ЗМІ пишуть, що йдеться про "слугу народу" Пашковського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

максим,пашковський

За матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 15 грудня 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили народному депутату про підозру через внесення недостовірних даних до декларації за 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації відомості про житло на Печерську (центральний район Києва), яким користувався на підставі договору оренди. Вартість квартири становить понад 1,9 млн грн.

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Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366–2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

"15 грудня 2022 року за дорученням керівника САП прокурор САП за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Слідством, яке розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року.

Таким чином, народний обранець не задекларував нерухоме майно, що більш ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", - повідомили в САП.

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З посиланням на свої джерела "Українська правда" пише, що йдеться про "слугу народу" Максима Пашковського.

Нагадаємо, що вчора, 14 грудня, за матеріалами НАЗК САП та НАБУ повідомили про підозру "слузі народу" Гевку, який не задекларував майно на 3,7 млн грн.
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Топ коментарі
+25
Судя по фотокарточке, у этого кнура много чего не получается, кроме декларирования незаконных доходов.
Когда я вижу вот такие рыла слуг народа, сразу ассоциируется с вот этим
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15.12.2022 19:31
+20
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15.12.2022 19:31
+18
Показуха. Где Трухин, Гетманцев, Безмозглая???
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15.12.2022 19:34
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Ух ти ж сурло яке!
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15.12.2022 19:30 Відповісти
Всегда ищу «глубинный» смысл в любых событиях в политике и никогда не оцениваю людей по внешности и задаю себе вопрос: «А почему именно он, а почему так важна арендованная квартира, ,а не купленная в собственность ,и понимаю что нас "кормят" фуфлом !!! И понимаю , что данный товарищ пошёл в разрез с линией партии, потому что Зелень своих не бросает. Запомните это и начните думать не дупой аголовой!!!
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16.12.2022 09:28 Відповісти
"В человеке все должно быть прекрасно..." (с) Чехов. Добре, нехай не зовні, але тут що ззовні, що всередині... Бл@дь, ну чому ми такі сліпі? Чи дурні? Чи одне і друге разом? Зробимо себе разом ще раз? Ех, раз, ещьо раз...
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15.12.2022 19:30 Відповісти
влітку 19-го на вибори припхалися всі контужені телевізором в голову, тобто дурні, які тягнули за собою і тих, хто ніколи не ходив на вибори - і сліпих, і глухих, і безногих .... Як сказав Карлін: не смійте недооцінювати тупих людей, які збираються у великі групи. А ще одна розумна людина майже двісті років тому сказала, що думка більшості завжди помилкова, бо більшість людей - ідіоти. Хоча це визначення не точне, бо взагалі-то ідіотами називали тих, хто не приймає участі в суспільному житті соціуму, а у нас тоді таких набралося мільйонів дев'ять. Для решти тринадцяти мільйонів дефініцію виберіть самі, бо мені це складно при такому широкому виборі.
Людське життя занадто коротке, щоб займатися дослідженням причини, чому люди ігнорують здоровий глузд - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні. Як на мене, то простіше та безпечніше не допускати їх до виборів центральної влади.
Просто нагадаю, як виглядали результат виборів влітку 19-го:
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15.12.2022 20:24 Відповісти
Обличчя дзеркало душі. До 40 років людина має таке обличчя, яке заслуговує. Тут не одбрехатись
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17.12.2022 18:49 Відповісти
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15.12.2022 19:30 Відповісти
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15.12.2022 19:31 Відповісти
Судя по фотокарточке, у этого кнура много чего не получается, кроме декларирования незаконных доходов.
Когда я вижу вот такие рыла слуг народа, сразу ассоциируется с вот этим
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15.12.2022 19:31 Відповісти
Показуха. Где Трухин, Гетманцев, Безмозглая???
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15.12.2022 19:34 Відповісти
Ну и что? Помнится Артурчик Г. забыл задекларировать домик в Испании. Ну бывает такое, забыли пацаны, работы много. Вот и нет времени на всякие мелочи.
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15.12.2022 19:36 Відповісти
Не Г., а герасімов. Так, пам'ятаємо, тому і не сивочолий гетьман зараз президент. Але довбоїбізм у тому, що під Зє! наобирали зелену монобільшість. Невже так і не засвоїли правило стримувань і противаг? Чому поперлись в одні ворота, як дурні барани? А таки ж дурні барани, тому і жарять, як шашлики
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15.12.2022 19:46 Відповісти
Значит не будет и Зе следующим президентом. Как тут говорили, не понравится Зе мы его мигом уберем и назначим другого. А депутаты будут как и попередники искать себе пристанище, как совсем недавно. И к Смешко с Гордоном бежали, лишь бы попасть в ВР, хотя их позицию не разделяли.
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15.12.2022 20:01 Відповісти
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15.12.2022 19:37 Відповісти
Глядя в чєсниє глаза етой морди-ліца сразу відно шо оно дньом і ночью думаєт о народє которому оно слуга...
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15.12.2022 19:37 Відповісти
Ой скільки таких "зелених слуг" після зміни влади випливе
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15.12.2022 19:44 Відповісти
А от і не треба, щоб випливли - треба втопити до влади
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15.12.2022 19:48 Відповісти
Ох і рожа. Тільки побачив фото, зразу подумав, що про слуг урода мова йде!
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15.12.2022 19:48 Відповісти
І не дивно. Для депутата то дрібниця. )
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15.12.2022 19:59 Відповісти
Було б дивно, якби це був не черговий слуга!
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15.12.2022 20:00 Відповісти
На какой помойке нашли этого вонючего хряка ?
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15.12.2022 20:01 Відповісти
если у депутатов не наказывать на сумму. которую они забыли задекларировать. то страны ЕС вообще перестанут помогать. Во время войны жиреют и богатеют.
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15.12.2022 20:01 Відповісти
Цеи депутат мабуть попав в слуги для кількості . Як Юзік -- він в 95 - му показував німу сцену - в ВР він стопудово грає міма .
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15.12.2022 20:16 Відповісти
як свиня на вигляд і душа
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15.12.2022 20:22 Відповісти
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15.12.2022 20:29 Відповісти
Ну и боров,ерш его меть.Слуги-уроды,иначе их и не назовешь.
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15.12.2022 20:38 Відповісти
Нічого дивного.

Партія ЗЄ - партія гвалтівників, злодіїв, лиходіїв, пройдисвітів, брехунів та просто обмежених розумово бидлюків типу Тищенко та Безуглої.

Була в СН буквально пара більш-менш порядних людей - і тих вигнали.
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15.12.2022 20:41 Відповісти
бедная его баба -такой поросюк ее тискает
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15.12.2022 20:48 Відповісти
А обличчя яке "інтелектуальне"... ну прямо як в Юзіка....
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15.12.2022 20:57 Відповісти
І чому я не здивований?
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15.12.2022 21:03 Відповісти
Знову слуги урода, яка несподіванка.
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15.12.2022 21:07 Відповісти
І оце ...... пише нам закони по яким ми повині жити .
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15.12.2022 21:22 Відповісти
Всё что "забыл задекларировать" должно конфисковываться автоматически. Тогда "забывчивость" сразу исчезнет
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16.12.2022 07:46 Відповісти
 
 