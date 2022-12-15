"Забув" задекларувати орендовану квартиру: САП та НАБУ повідомили про підозру ще одному нардепу. ЗМІ пишуть, що йдеться про "слугу народу" Пашковського
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За матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 15 грудня 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили народному депутату про підозру через внесення недостовірних даних до декларації за 2020 рік.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
Слідство встановило, що нардеп не вніс до декларації відомості про житло на Печерську (центральний район Києва), яким користувався на підставі договору оренди. Вартість квартири становить понад 1,9 млн грн.
Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366–2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
"15 грудня 2022 року за дорученням керівника САП прокурор САП за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).
Слідством, яке розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року.
Таким чином, народний обранець не задекларував нерухоме майно, що більш ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", - повідомили в САП.
З посиланням на свої джерела "Українська правда" пише, що йдеться про "слугу народу" Максима Пашковського.
Нагадаємо, що вчора, 14 грудня, за матеріалами НАЗК САП та НАБУ повідомили про підозру "слузі народу" Гевку, який не задекларував майно на 3,7 млн грн.
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Людське життя занадто коротке, щоб займатися дослідженням причини, чому люди ігнорують здоровий глузд - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні. Як на мене, то простіше та безпечніше не допускати їх до виборів центральної влади.
Просто нагадаю, як виглядали результат виборів влітку 19-го:
Когда я вижу вот такие рыла слуг народа, сразу ассоциируется с вот этим
Партія ЗЄ - партія гвалтівників, злодіїв, лиходіїв, пройдисвітів, брехунів та просто обмежених розумово бидлюків типу Тищенко та Безуглої.
Була в СН буквально пара більш-менш порядних людей - і тих вигнали.