Це не "проксі-війна" - Росія не воює ні зі США, ні з НАТО, - Держдепартамент

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Росія не воює ні зі США, ні з НАТО, а проводить нічим не спровоковане, незаконне вторгнення в Україну.

Про це сказав Прайс в інтерв'ю Медузі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що б там не говорили у москві, а ми від них чули багато неправди останнім часом, це ніяка не "проксі-війна". Росія не воює ні зі США, ні з НАТО. Росія проводить нічим не спровоковане, незаконне вторгнення в Україну — суверенну сусідню країну. Україна не зробила абсолютно нічого, щоб заслужити таку агресію проти себе", - сказав він.

Тому, за словами Прайса, на інші країни світу, зокрема США, а також десятки їхніх партнерів, покладено обов'язок допомагати Україні захищатися.

"Саме цим ми й займаємося: ми передали Україні оборонне озброєння на понад 20 мільярдів доларів. Це саме те, що потрібно українцям для протистояння російському вторгненню та стримування спроб агресора захопити нові території України", - додав він.

Також речник Держдепу зазначив, що українці чудово продемонстрували не лише свою рішучість, а й ефективність стратегії. Вони не лише успішно відбивають російські атаки, а й проводять контрнаступи та відвойовують території, які російські сили намагалися вивести з-під їхнього контролю, заявив Прайс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінування території України російськими військовими нагадує тактику ІДІЛ, - Держдеп США

"У вересні держсекретар (США Ентоні. – Ред.) Блінкен був у Києві, і наші українські партнери сповістили його про початок першої фази контрнаступу. А за наступні кілька місяців українські війська відвоювали великі шматки своєї території. Тож можна з упевненістю сказати, що саме та підтримка, яку ми надаємо Україні, є найбільш ефективною та необхідною для наших партнерів", - зазначив Прайс.

За його словами, США не визнають і ніколи не визнають загарбницькі дії РФ, у тому числі анексію - навіть таку уявну - суверенних українських територій. Для Вашингтона та партнерів у всьому світі існують лише міжнародно визнані кордони України.

"Повторюся, це не війна Росії із США. Ми беремо до уваги ризики ескалації, але постачаємо Україні саме ті види озброєнь, які потрібні їй для захисту територіальної цілісності та суверенітету своєї країни. Агресивну загарбницьку війну веде лише одна сторона – Росія. Українці лише захищають те, що належить їм по праву, що визнає і решта світу", - заявив він.

Прайс зазначив, що США підтримують не лише саму Україну, а й принцип: жодна країна не має права довільно перекроювати карти та кордони за власним бажанням.

"Великі країни не повинні мати можливість тероризувати своїх сусідів за принципом "хто сильніший, той і правий". Ми хочемо якомога зрозуміліше донести це не лише до Росії, але й інших країн, які можуть спробувати знехтувати міжнародне право та основні положення Статуту ООН", - наголосив Прайс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США ввели нові санкції проти Росії

Також він заявив, що адміністрація США завжди намагалася мати стабільні та передбачувані відносини з Росією.

"На жаль, від Росії ми отримали дуже однозначну відповідь: на нашу пропозицію вони відповіли тим, що зробили ці відносини ще більш нестабільними та непередбачуваними. Кращої ілюстрації цьому, ніж незаконне вторгнення Росії в Україну на початку цього року, не вигадати. Ми ясно дали зрозуміти, що після цього жодного збереження статус-кво бути не може", - наголосив Прайс.

Він додав, що США чітко заявляють: жодних переговорів із Росією щодо України без участі України бути не може.

"Це прерогатива виключно влади України та українського народу... Ми віримо у важливість підтримки діалогу, але насамперед продовжуємо підтримувати Україну та допомагати їй відбивати російську агресію. І ми робитимемо це стільки, скільки потрібно", - резюмував він.