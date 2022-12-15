Це не "проксі-війна" - Росія не воює ні зі США, ні з НАТО, - Держдепартамент
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Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Росія не воює ні зі США, ні з НАТО, а проводить нічим не спровоковане, незаконне вторгнення в Україну.
Про це сказав Прайс в інтерв'ю Медузі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що б там не говорили у москві, а ми від них чули багато неправди останнім часом, це ніяка не "проксі-війна". Росія не воює ні зі США, ні з НАТО. Росія проводить нічим не спровоковане, незаконне вторгнення в Україну — суверенну сусідню країну. Україна не зробила абсолютно нічого, щоб заслужити таку агресію проти себе", - сказав він.
Тому, за словами Прайса, на інші країни світу, зокрема США, а також десятки їхніх партнерів, покладено обов'язок допомагати Україні захищатися.
"Саме цим ми й займаємося: ми передали Україні оборонне озброєння на понад 20 мільярдів доларів. Це саме те, що потрібно українцям для протистояння російському вторгненню та стримування спроб агресора захопити нові території України", - додав він.
Також речник Держдепу зазначив, що українці чудово продемонстрували не лише свою рішучість, а й ефективність стратегії. Вони не лише успішно відбивають російські атаки, а й проводять контрнаступи та відвойовують території, які російські сили намагалися вивести з-під їхнього контролю, заявив Прайс.
"У вересні держсекретар (США Ентоні. – Ред.) Блінкен був у Києві, і наші українські партнери сповістили його про початок першої фази контрнаступу. А за наступні кілька місяців українські війська відвоювали великі шматки своєї території. Тож можна з упевненістю сказати, що саме та підтримка, яку ми надаємо Україні, є найбільш ефективною та необхідною для наших партнерів", - зазначив Прайс.
За його словами, США не визнають і ніколи не визнають загарбницькі дії РФ, у тому числі анексію - навіть таку уявну - суверенних українських територій. Для Вашингтона та партнерів у всьому світі існують лише міжнародно визнані кордони України.
"Повторюся, це не війна Росії із США. Ми беремо до уваги ризики ескалації, але постачаємо Україні саме ті види озброєнь, які потрібні їй для захисту територіальної цілісності та суверенітету своєї країни. Агресивну загарбницьку війну веде лише одна сторона – Росія. Українці лише захищають те, що належить їм по праву, що визнає і решта світу", - заявив він.
Прайс зазначив, що США підтримують не лише саму Україну, а й принцип: жодна країна не має права довільно перекроювати карти та кордони за власним бажанням.
"Великі країни не повинні мати можливість тероризувати своїх сусідів за принципом "хто сильніший, той і правий". Ми хочемо якомога зрозуміліше донести це не лише до Росії, але й інших країн, які можуть спробувати знехтувати міжнародне право та основні положення Статуту ООН", - наголосив Прайс.
Також він заявив, що адміністрація США завжди намагалася мати стабільні та передбачувані відносини з Росією.
"На жаль, від Росії ми отримали дуже однозначну відповідь: на нашу пропозицію вони відповіли тим, що зробили ці відносини ще більш нестабільними та непередбачуваними. Кращої ілюстрації цьому, ніж незаконне вторгнення Росії в Україну на початку цього року, не вигадати. Ми ясно дали зрозуміти, що після цього жодного збереження статус-кво бути не може", - наголосив Прайс.
Він додав, що США чітко заявляють: жодних переговорів із Росією щодо України без участі України бути не може.
"Це прерогатива виключно влади України та українського народу... Ми віримо у важливість підтримки діалогу, але насамперед продовжуємо підтримувати Україну та допомагати їй відбивати російську агресію. І ми робитимемо це стільки, скільки потрібно", - резюмував він.
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я бачу, що навіть у Залужного урвався терпець пояснювати довбойобами про необхідність невідкладного постачання 300 танків, 500 гавбиць тощо
Сподіваюсь, партнери України вже дозріли до думки, що програш московії напряму залежить від "накачки" України НАСТУПАЛЬНИМ озюроєнням!
Але це я так зрозумів слова нашого ГЕНЕРАЛА в інтерв'ю "Економісту", а як зрозуміли на Заході - хто зна...
сватыхахлы из кино. Вот, вешает лапшу он своим свинособакам, а повисла она у канадского Рабиновича.
Західні виробники через фірми-посередники продовжують постачання до Росії складників для безпілотника «Орлан-10». За неповний 2022 рік компанії поставили російській владі компоненти на 1,65 мільярда рублів (це понад 937 мільйонів гривень). Про це йдеться в поширеному 15 грудня спільному розслідуванні видання «Важные истории», агенції Reuters та Британського інституту оборонних досліджень (RUSI).
З січня до жовтня 2022 року російський «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ) - виробник безпілотників «Орлан», який перебуває під санкціями, через посередників придбав західних складників на суму понад 25 мільйонів доларів, стверджують журналісти і співробітники Британського інституту оборонних досліджень.
З січня до жовтня 2022 року російський «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ) - виробник безпілотників «Орлан», який перебуває під санкціями, через посередників придбав західних складників на суму понад 25 мільйонів доларів, стверджують журналісти і співробітники Британського інституту оборонних досліджень.
У версії дрона «Орлан-10» широко використовується мікроелектроніка американських Analog Devices, Texas Instruments, компанії Xilinx (належить AMD) та тайванської Getac, а також японські двигуни Saito.
У розслідуванні сказано, що частину іноземних компонентів для виробництва дронів (приблизно на 300 мільйонів рублів з січня до травня) СТЦ закупила у російської мережі «Сітілінк». Ще один постачальник електроніки - петербурзька компанія «СМТ-Айлогік». Таким чином, СТЦ забезпечила цій фірмі 80% виручки торік.
«СМТ-Айлогік» отримувала західні компоненти від фірми Asia Pacific Links (Гонконг), пишуть журналісти. З початку війни в Україні, за їхніми даними, закупівлі становили приблизно 6 мільйонів доларів. Номінальний власник Asia Pacific Links - громадянин Росії Антон Трофімов.
Крім того, компоненти для «Орланів» «СМТ-Айлогік» купувала у американської компанії Ik Tech. Її також заснував росіянин із американським громадянством, якого звати Ігор Каждан. З 2018 до 2021 року він поставив майже 1400 процесорних модулів GUM3703FEBY, знайдених після російських обстрілів в Україні серед уламків «Орланів».
У лютому, за два тижні до російського вторгнення, Каждана заарештували за звинуваченням у контрабанді продукції військового та подвійного призначення до Росії. Він зізнався, що почав вести бізнес із російськими фірмами у 2016 році «в обхід експортних обмежень».
Росія використовує «Орлани» з 2014 року для розвідки та наведення вогню. Крім цього, з дронів можуть перехоплювати переговори та глушити мобільний звʼязок. Також із «Орланів» розсилали пропагандистські повідомлення українським військовим.
Військові експерти вважають «Орлан» наймасовішим і найуспішнішим російським безпілотником.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bpla-orlan-rosija-obhid-sankcij/32178369.html
А ще найстрашніше, йому не може завдати увесь світ.
Передивіться фільм"гауптман",ви зрозумієте хто такий цей покидьок призвіще,якого бридко називати,отож *****
Сі переобрався на третій термін, подавляє заворушення у себе - всі мовчать займатися ним нікому, укріплює міжнародні позиції, укріплює позиції Китаю в Середній Азії, закуповує дешеві енергоресурси, укріплює армію.
***** розповідає казки, що "чим складніше ситуація, тим потрібно бути впевнішим". Так що, скоріше рф - це торпеда запущена Китаєм по Заходу.