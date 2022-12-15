УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4122 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
6 585 21
війна (56389) Держдепартамент США (1305) НАТО (5130) Росія (47203) США (14468) Прайс Нед (144)

Це не "проксі-війна" - Росія не воює ні зі США, ні з НАТО, - Держдепартамент

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

прайс

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Росія не воює ні зі США, ні з НАТО, а проводить нічим не спровоковане, незаконне вторгнення в Україну.

Про це сказав Прайс в інтерв'ю Медузі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що б там не говорили у москві, а ми від них чули багато неправди останнім часом, це ніяка не "проксі-війна". Росія не воює ні зі США, ні з НАТО. Росія проводить нічим не спровоковане, незаконне вторгнення в Україну — суверенну сусідню країну. Україна не зробила абсолютно нічого, щоб заслужити таку агресію проти себе", - сказав він.

Тому, за словами Прайса, на інші країни світу, зокрема США, а також десятки їхніх партнерів, покладено обов'язок допомагати Україні захищатися.

"Саме цим ми й займаємося: ми передали Україні оборонне озброєння на понад 20 мільярдів доларів. Це саме те, що потрібно українцям для протистояння російському вторгненню та стримування спроб агресора захопити нові території України", - додав він.

Також речник Держдепу зазначив, що українці чудово продемонстрували не лише свою рішучість, а й ефективність стратегії. Вони не лише успішно відбивають російські атаки, а й проводять контрнаступи та відвойовують території, які російські сили намагалися вивести з-під їхнього контролю, заявив Прайс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінування території України російськими військовими нагадує тактику ІДІЛ, - Держдеп США

"У вересні держсекретар (США Ентоні. – Ред.) Блінкен був у Києві, і наші українські партнери сповістили його про початок першої фази контрнаступу. А за наступні кілька місяців українські війська відвоювали великі шматки своєї території. Тож можна з упевненістю сказати, що саме та підтримка, яку ми надаємо Україні, є найбільш ефективною та необхідною для наших партнерів", - зазначив Прайс.

За його словами, США не визнають і ніколи не визнають загарбницькі дії РФ, у тому числі анексію - навіть таку уявну - суверенних українських територій. Для Вашингтона та партнерів у всьому світі існують лише міжнародно визнані кордони України.

"Повторюся, це не війна Росії із США. Ми беремо до уваги ризики ескалації, але постачаємо Україні саме ті види озброєнь, які потрібні їй для захисту територіальної цілісності та суверенітету своєї країни. Агресивну загарбницьку війну веде лише одна сторона – Росія. Українці лише захищають те, що належить їм по праву, що визнає і решта світу", - заявив він.

Прайс зазначив, що США підтримують не лише саму Україну, а й принцип: жодна країна не має права довільно перекроювати карти та кордони за власним бажанням.

"Великі країни не повинні мати можливість тероризувати своїх сусідів за принципом "хто сильніший, той і правий". Ми хочемо якомога зрозуміліше донести це не лише до Росії, але й інших країн, які можуть спробувати знехтувати міжнародне право та основні положення Статуту ООН", - наголосив Прайс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США ввели нові санкції проти Росії

Також він заявив, що адміністрація США завжди намагалася мати стабільні та передбачувані відносини з Росією.

"На жаль, від Росії ми отримали дуже однозначну відповідь: на нашу пропозицію вони відповіли тим, що зробили ці відносини ще більш нестабільними та непередбачуваними. Кращої ілюстрації цьому, ніж незаконне вторгнення Росії в Україну на початку цього року, не вигадати. Ми ясно дали зрозуміти, що після цього жодного збереження статус-кво бути не може", - наголосив Прайс.

Він додав, що США чітко заявляють: жодних переговорів із Росією щодо України без участі України бути не може.

"Це прерогатива виключно влади України та українського народу... Ми віримо у важливість підтримки діалогу, але насамперед продовжуємо підтримувати Україну та допомагати їй відбивати російську агресію. І ми робитимемо це стільки, скільки потрібно", - резюмував він.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Россия воюет с США и НАТО, путин много раз прямо говорил об этом. И испуганое блеяние "мы не сторона конфликта" ничего в этом вопросе не меняет.
показати весь коментар
15.12.2022 20:39
+4
Таак, постачання зброї для захисту?! Хм, але захищаючись ми не зможемо відбити вже захоплені території.
показати весь коментар
15.12.2022 20:26
+3
Давайте-давайте - втішайте сбе. Ви є так сците визнати той факт, що русня мріє про війну з вами.
показати весь коментар
15.12.2022 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну чому про 20 мільярдів говорить представник дипломатичної служби? він що, витягнув короткого сірника?

я бачу, що навіть у Залужного урвався терпець пояснювати довбойобами про необхідність невідкладного постачання 300 танків, 500 гавбиць тощо
показати весь коментар
15.12.2022 20:21 Відповісти
Таак, постачання зброї для захисту?! Хм, але захищаючись ми не зможемо відбити вже захоплені території.
показати весь коментар
15.12.2022 20:26 Відповісти
Нт ваюєт-проста НАТа аб етом нє знаєт...
показати весь коментар
15.12.2022 20:28 Відповісти
Ключове - "оборонне озброєння".
Сподіваюсь, партнери України вже дозріли до думки, що програш московії напряму залежить від "накачки" України НАСТУПАЛЬНИМ озюроєнням!
Але це я так зрозумів слова нашого ГЕНЕРАЛА в інтерв'ю "Економісту", а як зрозуміли на Заході - хто зна...
показати весь коментар
15.12.2022 20:28 Відповісти
Хаймарсы и гаубицы 777 это по твоему не наступательное вооружение? )
показати весь коментар
15.12.2022 21:56 Відповісти
Це зброя підтримки оборони або наступу.
показати весь коментар
15.12.2022 21:59 Відповісти
А 400+ танков Т-72 зброя чего?
показати весь коментар
15.12.2022 22:41 Відповісти
При такій перевазі в танках та арті, як у московитів - зброя стримування та виживання. Вони ж теж не вічні чи безсмертні (я про танки радянського зразка, що були нам надані). Та й т55 (навіть супермодифікований) то не т72, т80, т90 і тим більш не "Леопард" чи "Абрамс". Але це моя думка. Якщо вона не співпадає з вашою - то так тому й бути.
показати весь коментар
15.12.2022 22:48 Відповісти
Давайте-давайте - втішайте сбе. Ви є так сците визнати той факт, що русня мріє про війну з вами.
показати весь коментар
15.12.2022 20:29 Відповісти
Россия воюет с США и НАТО, путин много раз прямо говорил об этом. И испуганое блеяние "мы не сторона конфликта" ничего в этом вопросе не меняет.
показати весь коментар
15.12.2022 20:39 Відповісти
Мабуть так. Їм уже треба б було показати бодай на 1/100 що є справжньою війною зі США. Звісно, що руками українців. Але бояться.
показати весь коментар
15.12.2022 20:46 Відповісти
Воевала бы параша с США или НАТО раши уже бы не было в сегодняшнем виде. Пусть Аляску хотя бы попробуют осводить для начала... Все это отмазки лишь бы оправдать свои неудачи в Украине. 10-й месяц с Украиной не могут справиться, а ту вдруг российские свинособаки будут еще воевать с США/НАТО
показати весь коментар
15.12.2022 21:59 Відповісти
США говорит о том, что не воюет, чтобы россия понимала, что с ней будет, если США начнёт воевать.
показати весь коментар
15.12.2022 22:05 Відповісти
А с какого момента то, что говорит пукен , правда? Если этот выплядок скажет, что он воюет с марсианами, вы тоже схаваете? Слова ху.ла предназначены для тупорылой русни, это им он пытается навешать лапшу на уши, придумывая глупости про НАТО и США. Этому выродку стыдно признать, что под его умелым руководством раисе дают 3.14здюлей смешные сваты хахлы из кино. Вот, вешает лапшу он своим свинособакам, а повисла она у канадского Рабиновича.
показати весь коментар
15.12.2022 23:56 Відповісти
Найтвердіший доказ того що підоРашка не воює зі США і НАТО , це факт її існування до цих пір . .
показати весь коментар
15.12.2022 20:41 Відповісти
воює з натою посилками з тельбухами
показати весь коментар
15.12.2022 21:03 Відповісти
Росія всупереч санкціям закупила у західних фірм складники для дронів «Орлан» - ЗМІ

Західні виробники через фірми-посередники продовжують постачання до Росії складників для безпілотника «Орлан-10». За неповний 2022 рік компанії поставили російській владі компоненти на 1,65 мільярда рублів (це понад 937 мільйонів гривень). Про це йдеться в поширеному 15 грудня спільному розслідуванні видання «Важные истории», агенції Reuters та Британського інституту оборонних досліджень (RUSI).
З січня до жовтня 2022 року російський «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ) - виробник безпілотників «Орлан», який перебуває під санкціями, через посередників придбав західних складників на суму понад 25 мільйонів доларів, стверджують журналісти і співробітники Британського інституту оборонних досліджень.
З січня до жовтня 2022 року російський «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ) - виробник безпілотників «Орлан», який перебуває під санкціями, через посередників придбав західних складників на суму понад 25 мільйонів доларів, стверджують журналісти і співробітники Британського інституту оборонних досліджень.
У версії дрона «Орлан-10» широко використовується мікроелектроніка американських Analog Devices, Texas Instruments, компанії Xilinx (належить AMD) та тайванської Getac, а також японські двигуни Saito.
У розслідуванні сказано, що частину іноземних компонентів для виробництва дронів (приблизно на 300 мільйонів рублів з січня до травня) СТЦ закупила у російської мережі «Сітілінк». Ще один постачальник електроніки - петербурзька компанія «СМТ-Айлогік». Таким чином, СТЦ забезпечила цій фірмі 80% виручки торік.
«СМТ-Айлогік» отримувала західні компоненти від фірми Asia Pacific Links (Гонконг), пишуть журналісти. З початку війни в Україні, за їхніми даними, закупівлі становили приблизно 6 мільйонів доларів. Номінальний власник Asia Pacific Links - громадянин Росії Антон Трофімов.
Крім того, компоненти для «Орланів» «СМТ-Айлогік» купувала у американської компанії Ik Tech. Її також заснував росіянин із американським громадянством, якого звати Ігор Каждан. З 2018 до 2021 року він поставив майже 1400 процесорних модулів GUM3703FEBY, знайдених після російських обстрілів в Україні серед уламків «Орланів».
У лютому, за два тижні до російського вторгнення, Каждана заарештували за звинуваченням у контрабанді продукції військового та подвійного призначення до Росії. Він зізнався, що почав вести бізнес із російськими фірмами у 2016 році «в обхід експортних обмежень».
Росія використовує «Орлани» з 2014 року для розвідки та наведення вогню. Крім цього, з дронів можуть перехоплювати переговори та глушити мобільний звʼязок. Також із «Орланів» розсилали пропагандистські повідомлення українським військовим.
Військові експерти вважають «Орлан» наймасовішим і найуспішнішим російським безпілотником.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bpla-orlan-rosija-obhid-sankcij/32178369.html
показати весь коментар
15.12.2022 21:11 Відповісти
Це, *****, фсьо дісіптікони - ага...
показати весь коментар
15.12.2022 21:14 Відповісти
Відбувається жахливе,у самому серці Європи,фашистський режим біснуватого підполковника-члена карального органа КДБ СРСР,на підставі наративного світогляду,та бажанням утворити щось на кшталт симбіозу нацистської Германії й СРСР,розв'язав геноцид 50 000 000 нації,народу України,визнаної держави,члена ООН.
А ще найстрашніше, йому не може завдати увесь світ.
Передивіться фільм"гауптман",ви зрозумієте хто такий цей покидьок призвіще,якого бридко називати,отож *****
показати весь коментар
15.12.2022 22:34 Відповісти
Это Украина воюет с США и НАТО. Учитывая что без американской и европейской комплектухи никаких Калибров, Искандеров, Су-34, Тигров, и прочей ***** небыло бы в принципе.
показати весь коментар
15.12.2022 22:40 Відповісти
може рф веде проксі-війну Китаю проти демократій.
Сі переобрався на третій термін, подавляє заворушення у себе - всі мовчать займатися ним нікому, укріплює міжнародні позиції, укріплює позиції Китаю в Середній Азії, закуповує дешеві енергоресурси, укріплює армію.
***** розповідає казки, що "чим складніше ситуація, тим потрібно бути впевнішим". Так що, скоріше рф - це торпеда запущена Китаєм по Заходу.
показати весь коментар
16.12.2022 00:18 Відповісти
 
 