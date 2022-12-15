Залужний - Міллі: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про це повідомляється в Telegram головнокомандувача ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримую сталий діалог із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.



Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.

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Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з росією - з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця.



Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України", - розповів Залужний.