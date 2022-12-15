Залужний - Міллі: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Про це повідомляється в Telegram головнокомандувача ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Підтримую сталий діалог із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.
Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з росією - з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця.
Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України", - розповів Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
Крім як махати ядерною дубинкою, гвалтувати, грабувати, катувати і вбивати цивільне населення її нікчемна й недолуга армія на більше не здатна.
випадково натрапив на радіо на довгих хвилях на кацапську радиостанцію мабуть десь із Криму, там "адъ і прєісподняя", масовоє помєшательство в рядах ВСУ і все в такому ж альтернативному стилі, думав портал в пекло відкрився, так от провівши пару років з такими джерелами інформації і відсутністю інших сама нормальна людина трохи з"їде дахом
ми не витягнемо більшої кількості ідіотів, і це реальна небезпека
Якась дивна навала російськомовних ботів на Цензор
«Усе, що ми робили, коли почалася повномасштабна агресія, - це реалізовували не лише знання, які ми вже мали у 2014 році, а й навички та досвід, які здобули з того часу. І найважливіший досвід, який ми мали і який ми практикуємо майже як релігію, це те, що росіян і будь-яких інших ворогів треба вбивати, просто вбивати, і головне, ми не повинні боятися цього робити. І це те, що ми робимо».
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist
1. Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу -
карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно вчинено групою осіб або спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
3. Непокора, вчинена в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.
решта
Украина бороться не только за свою свободу, но и защищает жизни американцев.
Если Украина не сможет сдержать Путина он пойдёт дальше, на страны НАТО.
И тогда американские солдаты будут воевать в Европе.
Уверен что, Залужный все это ( и другое) на пальцах объяснил» Милле.
я вот лично видел три ракеті, ну, слішал рев, так мля, мона бл за пол-года то поставить на скажем 100 установок - управление огнем????
или, в октябре - тоже видел ракету и ее сбивала наша пво - а тупо ***** чуваков воставить с ..... СО! стингерами или Иглами ****!!!! ну да. слва там или туда сюда.
вы **** совки
да, я хохол-бик! ну і шо?