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Залужний - Міллі: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про це повідомляється в Telegram головнокомандувача ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримую сталий діалог із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Актуалізував питання надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Утримати рубежі, посилити ППО, створити резерв та підготуватися до нового наступу РФ: Залужний озвучив стратегічні завдання ЗСУ

Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з росією - з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця.

Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України", - розповів Залужний.
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Топ коментарі
+13
Такого ворога потрібно не лише бити а й знищити повністю...
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15.12.2022 20:38
+12
Вам Валерій вірю та Воїнам ЗСУ НГУ та військовим підрозділам, а боневтіку та жОПі не вірю чомусь.
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15.12.2022 20:30
+10
вспоминаю вскукареки и нашей ваты и самих ватных кацапов до 24, что если бы на бамбасе воевала расеюшка за 5 дней до львова дошли бы,а на деле оказалось кококо пукпукпук)клоуны.
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15.12.2022 20:35
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Вам Валерій вірю та Воїнам ЗСУ НГУ та військовим підрозділам, а боневтіку та жОПі не вірю чомусь.
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15.12.2022 20:30 Відповісти
я теж не вірю але в нас є вибір а всвинособак немає і вони вірять тільки ***** i чортам 😁
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15.12.2022 21:14 Відповісти
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15.12.2022 21:38 Відповісти
Ізабар язик от лизанія не болить
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15.12.2022 21:40 Відповісти
а у тебя? язык уже не шершавый а зеленый
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15.12.2022 22:44 Відповісти
вспоминаю вскукареки и нашей ваты и самих ватных кацапов до 24, что если бы на бамбасе воевала расеюшка за 5 дней до львова дошли бы,а на деле оказалось кококо пукпукпук)клоуны.
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15.12.2022 20:35 Відповісти
Та расеюшка "наваєвала" лише те, що їй здали заслані нею ж зелені зрадники.
Крім як махати ядерною дубинкою, гвалтувати, грабувати, катувати і вбивати цивільне населення її нікчемна й недолуга армія на більше не здатна.
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15.12.2022 23:54 Відповісти
якщо не вибити кацапів з окупованих територій на кожній з них за пару років буде днр, лишаться лише неадеквати з промитими мізками і діти, які вирісли в середовищі тотальної антиукраїнської брехні

випадково натрапив на радіо на довгих хвилях на кацапську радиостанцію мабуть десь із Криму, там "адъ і прєісподняя", масовоє помєшательство в рядах ВСУ і все в такому ж альтернативному стилі, думав портал в пекло відкрився, так от провівши пару років з такими джерелами інформації і відсутністю інших сама нормальна людина трохи з"їде дахом
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15.12.2022 20:37 Відповісти
мизги? - = членкини = иди на пу
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15.12.2022 20:48 Відповісти
ото приблизно такі
ми не витягнемо більшої кількості ідіотів, і це реальна небезпека
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15.12.2022 21:00 Відповісти
гріють радіостанцією з придністров'я атмосферу ,гавкають те саме лайно що і на zoмбоящику
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15.12.2022 21:20 Відповісти
так иди выбивай кто тебе не дает? что ты тут за клавой такой герой
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15.12.2022 22:45 Відповісти
Veminal Danmer Реєстрація:15.12.2022
Якась дивна навала російськомовних ботів на Цензор
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16.12.2022 00:19 Відповісти
промитий мозок, а не промиті мізки, десь прогуляли, коли це викладали
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04.01.2023 11:33 Відповісти
Такого ворога потрібно не лише бити а й знищити повністю...
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15.12.2022 20:38 Відповісти

«Усе, що ми робили, коли почалася повномасштабна агресія, - це реалізовували не лише знання, які ми вже мали у 2014 році, а й навички та досвід, які здобули з того часу. І найважливіший досвід, який ми мали і який ми практикуємо майже як релігію, це те, що росіян і будь-яких інших ворогів треба вбивати, просто вбивати, і головне, ми не повинні боятися цього робити. І це те, що ми робимо».

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist
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15.12.2022 20:45 Відповісти
Залужний, як людина розумна, популярна, маюча авторитет в армії є загрозою Зеленському, конфлікт неминучий, думаю недавні зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини є підготовкою до усунення Залужного

1. Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу -

карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно вчинено групою осіб або спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

3. Непокора, вчинена в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.

решта
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15.12.2022 22:01 Відповісти
Ой, не робіть цього, пане Зеленський, бо ніхто в світі тоді вам не позаздрить, "не по Сеньке шапка"
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04.01.2023 11:35 Відповісти
Россия есть враг США. Это должен понимать Милли.

Украина бороться не только за свою свободу, но и защищает жизни американцев.
Если Украина не сможет сдержать Путина он пойдёт дальше, на страны НАТО.
И тогда американские солдаты будут воевать в Европе.

Уверен что, Залужный все это ( и другое) на пальцах объяснил» Милле.
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15.12.2022 20:46 Відповісти
К сожалению дедушка американской демократии, животрорящий Джо иного мнения. Росія не воює ні зі США, ні з НАТО, - Держдепартамент Джерело: https://censor.net/ua/n3387285
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15.12.2022 20:59 Відповісти
Приємно чути наніч Залужного, а не зеянелохачма!
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15.12.2022 20:52 Відповісти
Товарищ, а че там Кулеба кулебовала, а на складах есть куча зз-23?
я вот лично видел три ракеті, ну, слішал рев, так мля, мона бл за пол-года то поставить на скажем 100 установок - управление огнем????
или, в октябре - тоже видел ракету и ее сбивала наша пво - а тупо ***** чуваков воставить с ..... СО! стингерами или Иглами ****!!!! ну да. слва там или туда сюда.
вы **** совки
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15.12.2022 20:53 Відповісти
давай я тобі скажу де я, ти, "самець", закриєш як там, пику чи що, бидло, я так само хохол як і ти. чо ти тупо блін хочеш доказати? дурак, я просто не хочу 5 років сидіти, я бик тупий. тобі воно надо?
да, я хохол-бик! ну і шо?
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15.12.2022 22:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v_o19nJGP8g
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15.12.2022 22:22 Відповісти
справа от Залужного, кудри дерьмака?
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15.12.2022 20:54 Відповісти
Що мав на увазі, не подобається як командує або приколюєшся
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15.12.2022 22:07 Відповісти
1
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15.12.2022 22:25 Відповісти
"Праворуч кучері токаря ліворуч кузня', що на ностальгію радянську понесло, а заради чого Україна карає ворога московію, совок і його афаризми летять у безодню
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15.12.2022 22:23 Відповісти
2
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15.12.2022 22:26 Відповісти
Відповідаєш як робот виконавець як у фільмі "Отроки у всесвіті", зате прикольно
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15.12.2022 22:44 Відповісти
1=2
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15.12.2022 23:27 Відповісти
Оце і є справжній Генерал Залужний, а не перевод статті. Та і розмова проведена і доведена до людей відразу після публікації
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15.12.2022 21:09 Відповісти
130 000 000 куль дайте ...щоб вони знали , що в нас є куля кожному кацапу
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15.12.2022 21:30 Відповісти
мабуть пан Залужний вам таки доведеться до кінця воювати.
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15.12.2022 21:57 Відповісти
до какого конца, до чьего конца?
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15.12.2022 23:05 Відповісти
Воевать до самого конца...угу....США хрен разрешения дадут, как и ракеты дальнего действия уже почти год хрен дают....даже если выгнать кацапню с территории Украины, кацапы будут стрелять с территории рашки, а США запретят нам там их добить....
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16.12.2022 12:23 Відповісти
 
 