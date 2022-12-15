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безпілотник (2091) війна (56389) санкції (6841)

Росія попри санкції закупила у західних фірм складники для дронів "Орлан", - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

орлан

Посередником виступає компанія Ik Tech, якою володіє громадянин РФ і США Ігор Каждан.

Виробник російських дронів "Орлан-10" купує електроніку в США і Китаї, незважаючи на санкції. Для цього використовується компанія, яка належить громадянину РФ і Штатів. Відповідне розслідування провело видання Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Повідомляється, що безпілотники "Орлан-10" збираються переважно з іноземних компонентів. Сюди відноситься продукція різних компаній: європейських STMicroelectronics, NXP Semiconductors, японських Renesas Electronics, Saito Seisakusho і американських Altera, Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology.

Виробляє БПЛА компанія "Спеціальний технологічний центр" з Санкт-Петербурга. Вона перебуває під санкціями США з 2016 року за допомогу ГРУ РФ у проведенні радіоелектронної розвідки.

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Посередником для обходу санкцій виступає компанія Ik Tech з США. Власник фірми Ігор Каждан має подвійне громадянство Росії і Штатів, а його друге ім'я – Алекс Стентон. З 2018 по 2021 рік Ik Tech експортувала в РФ товарів на загальну суму $2,2 мільйона. Серед всієї продукції було 1400 процесорних модулів від Gumstix. Деталі такого типу пізніше виявили в "Орлан-10".

Журналісти запросили коментар у виробників комплектуючих. Всі вони відповіли, що суворо дотримуються санкцій і не володіють інформацією про постачання своєї продукції в Росії. А компанія Gumstix пообіцяла провести розслідування з цього приводу.
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Топ коментарі
+25
йшов десятий місяць масштабного кацапського вторгнення і восьмий рік війни
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15.12.2022 21:27
+21
Американцы должны лишить його гражданства и посадить в тюрьму за нарушение режима санкций
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15.12.2022 21:26
+19
це все що треба знати про санкції .
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15.12.2022 21:31
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Американцы должны лишить його гражданства и посадить в тюрьму за нарушение режима санкций
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15.12.2022 21:26 Відповісти
йшов десятий місяць масштабного кацапського вторгнення і восьмий рік війни
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15.12.2022 21:27 Відповісти
ну так надо прищучить кАзла
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15.12.2022 21:28 Відповісти
це все що треба знати про санкції .
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15.12.2022 21:31 Відповісти
Як це у західних, а як же Китай який по свідченням зрадоботів рашкі зброю продан? Як же так, ататата.
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15.12.2022 21:32 Відповісти
До речі про Орлан, а де любий друзь Червоненко?
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15.12.2022 21:35 Відповісти
Контрагент ОРЛАН зареєстрована 15.07.1997 за юридичною адресою Україна, **6, ВУЛ.ЖМЕРИНСЬКА, **, МІСТО КИЇВ. Керівником організації є ЧЕРВОНЕНКО МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА. На момент останнього оновлення даних 14.12.2022 стан організації - Припинено.
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15.12.2022 21:39 Відповісти
Хтось казав, що він тепер наче полковник ГУР МО. Тому, мабуть десь "на завданні" в московії аеродроми та НПЗ підриває або собачі будки будує та мінує
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15.12.2022 23:38 Відповісти
любить народ "гєну"

Oleg Shepherd

що худобо, ти вже патріотом став? То вже не нацики напали на Донбас?

5



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21 тиж.

Павло Аніськович

Свиното, ти вже перевзувся?



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16.12.2022 00:26 Відповісти
Самі дієві санкциії - це розїбати важливі військові виробництва, наприклад тамагавками. Прикро це говорити, але надій, що зелені керуни спроможні налагодити масове виробництво власних далекобійних ракет, майже не залишилось.
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15.12.2022 21:37 Відповісти
Таких русских засланных казачков много.

Не зря Москва десятками лет слала их в сша пачкали под видом беженцев от режима.

Работы для спец служб- не початый край…
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15.12.2022 21:39 Відповісти
Один такой "беженец" даже стал неофициальным русскоязычным спикером действующего Президента. Фамилия на ш начинается, на вец заканчивается.
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15.12.2022 21:55 Відповісти
я так понял понял торговля идет как и до войны что туда,что оттуда, делают только не напрямую,вот и вся разница
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15.12.2022 21:41 Відповісти
Санкции- это для лохов. А бизнес есть бизнес.
Во время 2-й мировой Форд работал в Германии
на Гитлера и ничего.
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15.12.2022 21:48 Відповісти
то все зрозуміло. мене хвилює - а ми шо? крепчаєм? раз шмальнули по бомбовозах московити їх подалі перегнали і усьо...пшик
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15.12.2022 21:48 Відповісти
як думаєш чому сша пу не прибирають як хусейна?
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15.12.2022 22:05 Відповісти
бо бояться, щоб iх самих не прибрали
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15.12.2022 22:15 Відповісти
ясно, ти про афган (часів ссср*зараз) В'єтнам нічого не знаєш... Що думаєш про не відкриття ленд-лізу? Фугасну с-300, блокування передачі поляками нам літаків?
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15.12.2022 23:38 Відповісти
Я думаю лет через 5 этот вопрос будет изучасть специальная комисия парламента. Жаль свидетелей останется не много.
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15.12.2022 22:56 Відповісти
не поминайте его к ночи
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15.12.2022 23:35 Відповісти
Та ти ї сам кукарєкуєш хоч куди 😁
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16.12.2022 00:02 Відповісти
Частенько санкціЇ Заходу нагадують решето.
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16.12.2022 00:00 Відповісти
Место Бута освободилось. Хорошее такое, нагретое место
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16.12.2022 06:22 Відповісти
Гражданин РФ и США Игорь Каждан... Звучит как "Раскалённый айсберг"
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16.12.2022 07:41 Відповісти
Это не санкции а профанация и очковтирательство.
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16.12.2022 10:42 Відповісти
.. и очкоподтирательство.
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16.12.2022 16:04 Відповісти
Уже писал и еще раз напишу...х-ня все эти санкции....
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16.12.2022 12:20 Відповісти
 
 