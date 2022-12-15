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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Через санкції економіка РФ скоротиться на 20% до 2030 року, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкции

Санкції проти Росії мають видимі результати, а саме – втрату нею фінансового й людського капіталу, зупинення інвестицій, обмеження імпорту напівпровідників, що призведе до скорочення економіки принаймні на 20% до 2030 року.

Про це заявив голова Офісу з питань координації санкцій Держдепартаменту США посол Джеймс О’Браєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За нашими оцінками, впродовж наступних кількох років російська економіка скоротиться принаймні на 16%, ніж могла би бути без війни, а до 2030 року вона стане на 20% меншою",- зауважив представник адміністрації США.

У цьому зв’язку він зазначив, що санкції та інші обмеження, введені проти Росії, реально діють, і це видно принаймні у трьох важливих секторах.

По-перше, за його словами, санкції шкодять РФ на полі бою. "Росії не вистачає сучасних засобів зв’язку, оптики, високоточних матеріалів, а також безпілотників, необхідних для активних боїв, і здебільшого через те, що РФ залишається вразливою для експортного контролю та санкцій",- зазначив О’Браєн.

По-друге, через обмеження РФ має менше грошей, щоби компенсувати фінансові втрати. "Росія вступила в цю війну зі значним позитивним балансом на своїх банківських рахунках. Держава мала близько $640 мільярдів резервного капіталу, $300 мільярдів із них зараз заморожені й недоступні",- пояснив представник адміністрації. Крім того, лише за перші місяці війни Росія витратила значно більше $80 мільярдів. До цього треба додати поточні скорочення їхнього бюджету.

Також читайте: США ввели нові санкції проти Росії

По-третє, РФ продовжує втрачати інвестиції, а також людський капітал. За приблизними оцінками, щонайменше 900 тисяч росіян втекли з країни через війну, мобілізацію й санкції. "І загалом вони зараз набагато менше здатні виробляти вдома те, що їм потрібно для найбільш ефективного ведення бойових дій",- зазначив О’Браєн.

Він додав, що зараз Росія не може імпортувати те, що їй найбільше потрібно. "Станом на вересень імпорт напівпровідників скоротився на 70%. У результаті, протягом наступних років російська економіка просто скорочуватиметься і відставатиме дедалі більше", - зазначив О’Браєн.

Представник адміністрації також прокоментував можливість відключення всіх російських банків від системи SWIFT або запровадження інших обмежень проти них. Так, за його словами, в цьому питанні важливо зберігати стабільність глобальної фінансової системи, тому США уважно розглядають діяльність кожної групи банків, щоби пом’якшити наслідки для інших. Зокрема, уточнив він, необхідно забезпечити функціонування глобального продовольчого ринку.

"Це життєво важливо для того, щоби дозволити глобальним ринкам функціонувати, дозволити РФ постачати продовольство, добрива та енергію, особливо для глобального півдня, але також позбавити Росію ресурсів", - зауважив представник Держдепартаменту США.

Також читайте: США звинуватили п’ятьох громадян РФ в обході санкцій і контрабанді боєприпасів

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
80% живущих в говени этого и не почувствуют... они так всегда жили и дальше жить будут... и их родители и их деды так жили...в нищете и долгах...в темных бараках с "удобствами" во дворе...
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15.12.2022 22:30
+14
20% за7 років? Такі собі санкції
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15.12.2022 22:32
+14
ахренеть. а у нас як? за майже рік - біля 50%. ахренеть.
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15.12.2022 22:40
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Це ще треба дотягнути до 2030р.
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15.12.2022 22:23 Відповісти
Дуже мало ,а головне дуже довго і оптімістічно для раші.
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15.12.2022 22:28 Відповісти
9 экономических санкционных пакетов - и экономика РФ сократится только на 20%? Что-то маловато будет. По логике экономика РФ должна сократиться как минимум на 50%..
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16.12.2022 00:00 Відповісти
Хахахахахахахахахахахахахаха )))))) А до 2100 року ми точно надамо Україні "Атакамс" ))))))

"Ми з вами, тримайтеся" ))))
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15.12.2022 22:28 Відповісти
до 2030-го путн точно здохне
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15.12.2022 22:28 Відповісти
Дай-то бог.
Жалко, что за это время из-за этой гадины и хороших людей уйдёт немало, вот что обидно...
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16.12.2022 05:59 Відповісти
Питання в тому, що в 2030 році буде називатись рф
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15.12.2022 22:28 Відповісти
Не дай Бог чтобы Мордор еще 8 лет агонизировал
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15.12.2022 22:29 Відповісти
а про економіку України в США е дані?
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15.12.2022 22:30 Відповісти
Зараз підраховують репарації і контрибуції, після зелених про це можно казати детальніше.
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15.12.2022 22:36 Відповісти
80% живущих в говени этого и не почувствуют... они так всегда жили и дальше жить будут... и их родители и их деды так жили...в нищете и долгах...в темных бараках с "удобствами" во дворе...
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15.12.2022 22:30 Відповісти
Они даже вряд ли почувствуют, если экономику отменят вообще, целиком и полностью.
По перечисленным Вами выше причинам.
"Деды жили и мы проживём!"
Это же у них родилась фраза : "Тырнет! ***** он нам нужон, ваш тырнет?!"
Барак для 90% это норма, "лишь бы не было войны и гомосексуалистов", нужник на три барака для 30 семей на равном удалении метров в 300 от каждого, при 6-месячной зиме с минусовыми температурами. Чистят раз в году, когда всё превращается в лёд, долбят ломами в ручную и вывозят грузовиками.
На мордоре вообще разница в бытовых условиях проживания дома, в местах лишения свободы и в армии, очень условная, иной раз неожиданная до абсурда, когда люди, попавшие в лагеря или армию, обнаруживают себя более комфортные условия, чем дома, откуда их выдернули помимо их воли.
Совок, короче.
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16.12.2022 06:51 Відповісти
20% за7 років? Такі собі санкції
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15.12.2022 22:32 Відповісти
******** ВВП рф складає 1,4 триліон доларів це 1,5 % світового, це майже в десять раз менше китайської і в п'ятнадціть раз менше америкаської.Але що для кацапстана економіка їм все землі мало ,самі не вміють жити і другим не дають.
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15.12.2022 22:36 Відповісти
ахренеть. а у нас як? за майже рік - біля 50%. ахренеть.
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15.12.2022 22:40 Відповісти
Рональд Рейган скоріше впорався - у 1986 обвальне падннія цін на нафту, а вже в 1991 "совок" розвалився... і це при тому, що в Європі тоді не було такої відкритої війни, як зараз, а то б Роні напевно й скоріше впорався...
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15.12.2022 22:47 Відповісти
тодi падiння економiки складало ~ 7%. а якi яскравi спогади залишились.
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15.12.2022 23:13 Відповісти
Біля 7% падіння економіки "совка" це значно бльше ніж 20% падіння, яке очікується в рашкє, бо зараз в показники рашки не входять економічні показники країн, які псля 1991 стали незалежними державами. Але тут головне навіть не вдсотки, а терміни на які ці відсотки "розмазуються", нажаль.
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15.12.2022 23:28 Відповісти
Ще пара столітть війни і рашки не стане.
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15.12.2022 22:51 Відповісти
пекельні санкції в дії
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15.12.2022 23:02 Відповісти
3% в год. Спасибо вам, спасители наши, низкий поклон, ножки целуем. Только не переборщите, а то вдруг - 5% и привет эскалация.
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15.12.2022 23:11 Відповісти
Холо як заробляло на нафті 15 лярдів на місяць.так і заробляє. Санкції йому до сраки.. а вони ссуться перекрити йому нафту. Хай перекроють і не треба буде чекати якихось 20% до якогось там року. Капець буде за рік.
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15.12.2022 23:15 Відповісти
Простые как тапки. -20% или даже -3% в год это не только цифры, это каждый год будут закрываться заводы и ломаться экономика и без побочных или каскадных эффектов не обойтись. Представьте что один город вокруг какой то отрасли перестанет существовать, это шмильон голодных переселенцев.
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15.12.2022 23:19 Відповісти
русня: "Американци хотят уничтожить нашу экономику!"
- "Как можно уничтожить то чего нет?"
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15.12.2022 23:54 Відповісти
що він гонить ?

в самій Америці падіння на 3% на рік називають "коливання тренду зростання"
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16.12.2022 00:24 Відповісти
https://youtu.be/gPaGpnjjEqA...

О ЧМОбиках и прочих крысах путлера 😁🤣😁🤣
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16.12.2022 01:17 Відповісти
Мне стыдно за такие терпилоидные санкции.
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16.12.2022 01:42 Відповісти
Доведено, санкції не працюють, скрізь обхід, це все маячня.
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16.12.2022 02:26 Відповісти
тюю твак мало и так быстро почему не до 3030..тогда уже и пыню клонируют от собаки
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16.12.2022 02:40 Відповісти
Убитая давно...с 2012 года...хоть в инет зайди есть все данные,что было тогда и сейчас...Полная ЖО....😝😝😝аналитеги блин...🤣
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16.12.2022 03:17 Відповісти
В этом году РабZeю покинули 1216 компаний от Макдональдсов до Тойоты и прочих Ситроэнов,а рабочих мест нет,от слова совсем...повальное пьянство и рабство...Бурлаки встали с колен 🤣🦍🦍🦍🦍🤣
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16.12.2022 03:22 Відповісти
Это скорее надежда. Прогнозы на много лет вперед дело неблагодарное.
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16.12.2022 04:54 Відповісти
Це в порівнянні з Україною не так зле(дуже слабкі санкції(Наше падіння вже 50%,бо війна йде на нашій території(((Припустимо вже перемога,то нам до довоєнного рівня скільки треба рости?((Ми будемо рости,як колись Китай,по 6% в рік?(((З нашими політиками,котрі пересидять війну "в надстрашних умовах війни"?((
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16.12.2022 06:33 Відповісти
https://youtu.be/xo_sjxwIL_c..

На Дамбассе начали Могилизацию женщин...мужики закончились на Раб Zee и в Дырляндии... вяличие тает на Глазах и очах....🤣🤣
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16.12.2022 07:09 Відповісти
...что приведет к сокращению экономики по крайней мере на 20% к 2030 году.
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе... (с)
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16.12.2022 07:12 Відповісти
Як казав Карл Маркс...рюZZkие...самый безалаберный и неорганизованный народец уродец в Мире ...
Умных перестреляли а , Шариковых оставили...🦍🦍🦍 для вставания с. Колен...Бурлакии с Волги...🦍🦍👍🤣🤣🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.12.2022 07:13 Відповісти
Та да...в 2012 году мавзолейные занимали 4 место в мире по газу и нефти 4 Триллиона в год...
На сегодня 1,3 ...а по факту триллион если есть и то не факт
Это не падение..это Рост...🤣🤣🤣🤣
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16.12.2022 07:19 Відповісти
В Тверской области введены продуктовые карточки...это вяличие...скажу. Вам...😝🤣
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16.12.2022 07:25 Відповісти
https://youtu.be/lBSOZSFcf_4...

Жалеть никого не будем сказал секретарь РНБО Данилов...,а это значит Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
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16.12.2022 07:30 Відповісти
https://youtu.be/GOTcZpJSPzU...

О вяличии мавзолейных Шизофреников путлера 😝
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16.12.2022 07:40 Відповісти
Х-ня это все,ваша заливная рыба...т.е "аццкие санкции"....
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16.12.2022 12:16 Відповісти
а рашка к тому году не развалится?!
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16.12.2022 20:20 Відповісти
 
 