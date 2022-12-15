Через санкції економіка РФ скоротиться на 20% до 2030 року, - Держдепартамент США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Санкції проти Росії мають видимі результати, а саме – втрату нею фінансового й людського капіталу, зупинення інвестицій, обмеження імпорту напівпровідників, що призведе до скорочення економіки принаймні на 20% до 2030 року.
Про це заявив голова Офісу з питань координації санкцій Держдепартаменту США посол Джеймс О’Браєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За нашими оцінками, впродовж наступних кількох років російська економіка скоротиться принаймні на 16%, ніж могла би бути без війни, а до 2030 року вона стане на 20% меншою",- зауважив представник адміністрації США.
У цьому зв’язку він зазначив, що санкції та інші обмеження, введені проти Росії, реально діють, і це видно принаймні у трьох важливих секторах.
По-перше, за його словами, санкції шкодять РФ на полі бою. "Росії не вистачає сучасних засобів зв’язку, оптики, високоточних матеріалів, а також безпілотників, необхідних для активних боїв, і здебільшого через те, що РФ залишається вразливою для експортного контролю та санкцій",- зазначив О’Браєн.
По-друге, через обмеження РФ має менше грошей, щоби компенсувати фінансові втрати. "Росія вступила в цю війну зі значним позитивним балансом на своїх банківських рахунках. Держава мала близько $640 мільярдів резервного капіталу, $300 мільярдів із них зараз заморожені й недоступні",- пояснив представник адміністрації. Крім того, лише за перші місяці війни Росія витратила значно більше $80 мільярдів. До цього треба додати поточні скорочення їхнього бюджету.
По-третє, РФ продовжує втрачати інвестиції, а також людський капітал. За приблизними оцінками, щонайменше 900 тисяч росіян втекли з країни через війну, мобілізацію й санкції. "І загалом вони зараз набагато менше здатні виробляти вдома те, що їм потрібно для найбільш ефективного ведення бойових дій",- зазначив О’Браєн.
Він додав, що зараз Росія не може імпортувати те, що їй найбільше потрібно. "Станом на вересень імпорт напівпровідників скоротився на 70%. У результаті, протягом наступних років російська економіка просто скорочуватиметься і відставатиме дедалі більше", - зазначив О’Браєн.
Представник адміністрації також прокоментував можливість відключення всіх російських банків від системи SWIFT або запровадження інших обмежень проти них. Так, за його словами, в цьому питанні важливо зберігати стабільність глобальної фінансової системи, тому США уважно розглядають діяльність кожної групи банків, щоби пом’якшити наслідки для інших. Зокрема, уточнив він, необхідно забезпечити функціонування глобального продовольчого ринку.
"Це життєво важливо для того, щоби дозволити глобальним ринкам функціонувати, дозволити РФ постачати продовольство, добрива та енергію, особливо для глобального півдня, але також позбавити Росію ресурсів", - зауважив представник Держдепартаменту США.
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"Ми з вами, тримайтеся" ))))
Жалко, что за это время из-за этой гадины и хороших людей уйдёт немало, вот что обидно...
По перечисленным Вами выше причинам.
"Деды жили и мы проживём!"
Это же у них родилась фраза : "Тырнет! ***** он нам нужон, ваш тырнет?!"
Барак для 90% это норма, "лишь бы не было войны и гомосексуалистов", нужник на три барака для 30 семей на равном удалении метров в 300 от каждого, при 6-месячной зиме с минусовыми температурами. Чистят раз в году, когда всё превращается в лёд, долбят ломами в ручную и вывозят грузовиками.
На мордоре вообще разница в бытовых условиях проживания дома, в местах лишения свободы и в армии, очень условная, иной раз неожиданная до абсурда, когда люди, попавшие в лагеря или армию, обнаруживают себя более комфортные условия, чем дома, откуда их выдернули помимо их воли.
Совок, короче.
- "Как можно уничтожить то чего нет?"
в самій Америці падіння на 3% на рік називають "коливання тренду зростання"
О ЧМОбиках и прочих крысах путлера 😁🤣😁🤣
На Дамбассе начали Могилизацию женщин...мужики закончились на Раб Zee и в Дырляндии... вяличие тает на Глазах и очах....🤣🤣
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе... (с)
Умных перестреляли а , Шариковых оставили...🦍🦍🦍 для вставания с. Колен...Бурлакии с Волги...🦍🦍👍🤣🤣🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
На сегодня 1,3 ...а по факту триллион если есть и то не факт
Это не падение..это Рост...🤣🤣🤣🤣
Жалеть никого не будем сказал секретарь РНБО Данилов...,а это значит Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
О вяличии мавзолейных Шизофреников путлера 😝