УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4034 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
19 557 71
вибух (3746) війна (56389) Польща (5155)

У Головному управлінні поліції Польщі вибухнув подарунок, який начальник поліції привіз з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польща

В головному управлінні поліції Польщі у середу вранці стався вибух, внаслідок якого постраждали дві особи, зокрема головний комендант польської поліції Ярослав Шимчик.

За офіційною інформацією МВС Польщі, вибухнув "подарунок з України", за неофіційною інформацією польських ЗМІ – ручний протитанковий гранатомет, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В головній комендатурі поліції вчора в 07:50 (за місцевим часом – ред.) стався вибух. Вибухнув "один з подарунків", який головний комендант поліції отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня. В Україні він зустрічався з керівництвом української поліції і ДСНС", - йдеться в повідомленні МВС Польщі.

Як зазначається, подарунок керівник польської поліції отримав від "одного з керівників українських служб".

В результаті вибуху Шимчик зазнав легких травм і відучора перебуває на огляді в лікарні. Незначних пошкоджень зазнав також цивільний працівник головного управління поліції, але він не потребував стаціонарного лікування. Підкреслюється, що польська сторона вже звернулася до української за відповідними роз'ясненнями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польський сейм визнав Росію державою - спонсором тероризму

"Справою від початку займається прокуратура і відповідні служби", - йдеться в повідомленні МВС Польщі.

За неофіційною інформацією польських ЗМІ, "подарунком" був ручний протитанковий гранатомет, ймовірно, типу RGW-90. Він вибухнув у сусідньому кабінеті з тим, де перебував Шимчик. Йдеться про приміщення охорони, де, ймовірно, зберігається зброя. В результаті вибуху стався частковий обвал стелі. Головний польський поліцейський зазнав незначних травм і на декілька годин втратив слух.

"За неофіційними даними, причиною вибуху став постріл з гранатомета, який зберігався у "засекреченому приміщенні". Причина інциденту не встановлена, але за словами однієї особи, яка має доступ до місця події, з гранатометом гралися співробітники поліції, які перебували в кімнаті", - пише видання Wyborcza, повідомляє "Європейська правда"..

Також видання пише про деталі госпіталізації головного коменданта поліції Польщі Ярослава Шимчика внаслідок інциденту. Відзначається, що в результаті вибуху комендувач поліції втратив слух, але незабаром він повернувся. Його кабінет був над кімнатою, де стався вибух.

Слідство у справі веде регіональна прокуратура у Варшаві.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+49
Тобто одні довбойоби подарували гранатомет, а інший довбойоб прийняв цей подарунок і припер його до себе у відділок.
показати весь коментар
15.12.2022 22:48
+42
недарма ж кажуть, що кацапи дуже хочуть пересварити Україну з Польщею. ну от нахрена такі подарунки робити? неможна було йому якісь цукерки дати?
показати весь коментар
15.12.2022 22:43
+22
При всьому тут Україна. Якого х хтось так вільно розпоряджається зброєю, що її дарує?? Воно твоє, що ти його даруєш? Чи у нас забагато гранатометів, немає куди їх діти? Це ілюстрація відсутності контролю за обігом зброї і зіграє не на руку Україні...
показати весь коментар
15.12.2022 23:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
недарма ж кажуть, що кацапи дуже хочуть пересварити Україну з Польщею. ну от нахрена такі подарунки робити? неможна було йому якісь цукерки дати?
показати весь коментар
15.12.2022 22:43 Відповісти
У нас своих ********* хватает. А может, какой-нибудь затесался любитель кацапии среди чинов МВД и засунул снаряд.
показати весь коментар
16.12.2022 09:34 Відповісти
#russiaisaterroriststate
показати весь коментар
15.12.2022 22:43 Відповісти
Кацапи лізуть в усі щілі
- Джонсона убрали з керівництва
- в Німеччіни готували напад на Бундестаг
- У СЛОВАЧЧІНІ СЬОГОДНІ ВИНЕСЛИ НЕДОВІРУ ПРЕМЬЕРУ ГЕГЕРУ - йде реванш кацапских сил
показати весь коментар
15.12.2022 22:47 Відповісти
Джонсон сам себе прибрав, бо у ВБ, на відміну від України, відверто брехати не прийнято.
показати весь коментар
15.12.2022 22:49 Відповісти
А що він брехав? Я такого в новинах не зустрічала. Цензор наче кожен чих дає в новинах.
показати весь коментар
15.12.2022 23:50 Відповісти
А Ви вмієте не тільки писати?

Тоді напишіть в Гуглі "Чому Джонсон подав у відставку" і почитайте.
показати весь коментар
15.12.2022 23:56 Відповісти
В Британії за це усі добре поінформовані. То лише українці у Джонсона закохані.
показати весь коментар
16.12.2022 00:03 Відповісти
Ну українці - вони такі палкі.

То в якусь тупу бабу Надю закохалися, то в не менш тупого коміка ЗЄ. Тому Джонсон не сама страшна закоханість українців.
показати весь коментар
16.12.2022 00:13 Відповісти
Почитала. І от що скажу: було б просто чудово, якби наша зелена банда мала тільки такі недоліки і порушення.
показати весь коментар
16.12.2022 00:39 Відповісти
Це безперечно. Але Британія - це не Україна.

І саме тому Україна просить гроші та зброю у Британії, а не навпаки.
показати весь коментар
16.12.2022 00:52 Відповісти
Джонсон подвязался в своей команде за того, кто , как оказалось, - брехливым был.
показати весь коментар
16.12.2022 06:25 Відповісти
Тобто одні довбойоби подарували гранатомет, а інший довбойоб прийняв цей подарунок і припер його до себе у відділок.
показати весь коментар
15.12.2022 22:48 Відповісти
так!
показати весь коментар
16.12.2022 04:58 Відповісти
как можно дарить боевой гранатомет ... мир идиотов было бы интереснее чтоб он не оглох а руки оторвало...
показати весь коментар
15.12.2022 22:48 Відповісти
Дарить можно. Но чтобы там же был снаряд, получается? А вот это уже явная диверсия
показати весь коментар
16.12.2022 09:36 Відповісти
вот это мед.реформа, психов выпустили они все пошли в полицию
показати весь коментар
15.12.2022 22:48 Відповісти
При чому тут Україна коли зброєю гралися поляки? Дивні речі творяться сьогодні
показати весь коментар
15.12.2022 22:49 Відповісти
При всьому тут Україна. Якого х хтось так вільно розпоряджається зброєю, що її дарує?? Воно твоє, що ти його даруєш? Чи у нас забагато гранатометів, немає куди їх діти? Це ілюстрація відсутності контролю за обігом зброї і зіграє не на руку Україні...
показати весь коментар
15.12.2022 23:06 Відповісти
Стаття не про контроль,а про чорт знає що.
показати весь коментар
15.12.2022 23:08 Відповісти
Стаття про те, що один долбатятл з країни, що просить допомоги зброєю в інших країн, подарував зброю па пріколу іншому довбодятлу.
показати весь коментар
16.12.2022 00:26 Відповісти
"дарування бойової зброї" це не право, а священний обов'язок совкового/********* керівництва міліції усіх часів.
показати весь коментар
16.12.2022 06:03 Відповісти
ПС + красньіє революцьіонньіє кожаньіє галіфє
показати весь коментар
16.12.2022 06:04 Відповісти
я пердоле!!
показати весь коментар
15.12.2022 22:50 Відповісти
если бы "шалуны" перед выстрелом в потолок вытянули бы шток, то к их шефу слух мог бы и не вернутся. Возможно, не только слух.
показати весь коментар
15.12.2022 22:59 Відповісти
А більше нічого було подарувати, да?
показати весь коментар
15.12.2022 23:01 Відповісти
постріл з гранатомета, який зберігався у "засекреченому приміщенні". В результаті вибуху стався частковий обвал стелі.

Приміщення розсекретили! Тепер треба буде засекречувати інше приміщення...
показати весь коментар
15.12.2022 23:03 Відповісти
зброя це не іграшка ! до речі там дитина що постраждала від гранатомету ?
показати весь коментар
15.12.2022 23:03 Відповісти
краще б подарували полонених кацапів , нехай Польща дивиться на орків в живу .
показати весь коментар
15.12.2022 23:05 Відповісти
Думайте головой. Мы просим оружие у других стран и при этом наши долбадятлы это оружие просто раздаривают кому попало! Оно нам не нужно что ли на фронте?
показати весь коментар
16.12.2022 00:27 Відповісти
Не розумію чому стільки галасу. Зброю подарували не балерині а поліцейському, військовому. То військові повинні розуміти з чим мають справу!? Чи як? Вони ж не цивільні.
показати весь коментар
15.12.2022 23:12 Відповісти
ну так це не ніж з гільзи, а заряджений гранатомет, який Україні передали партнери. Перше ж питання буде в партнерів (Ізраїль, чи Словаччина): на фронті він не потрібен?
показати весь коментар
15.12.2022 23:15 Відповісти
Якщо б гранатомет був чиїмось особистим, інша справа. А там цей подарував зброю міноборону.
показати весь коментар
16.12.2022 01:50 Відповісти
Якщо правильно розумію, українська сторона подарувала робочий ізраїльський(!) гранатомет полякам як сувенір? І це спокійно вивезли з країни дипломати. І воно ябнуло. Ну ***.
показати весь коментар
15.12.2022 23:13 Відповісти
Гранатомёт немецкий. Его в Бурбахе делают для всех пользователей.
показати весь коментар
16.12.2022 03:47 Відповісти
ну от скажіть ну дорослі ж люди нє?
показати весь коментар
15.12.2022 23:14 Відповісти
дорослі люди, дорослі іграшки. матадор цікава цяцька )
показати весь коментар
15.12.2022 23:30 Відповісти
Ну дійсно вже.То ми збираємо зброю з цілого світу щоб дарувати її у вигляді сувенірів.Ну от для чого польській поліції везти з України заряжений протитанковий гранатомет?
показати весь коментар
15.12.2022 23:21 Відповісти
Які всі бережливі ,аж страшно.Як це ще крадуть в Україні-зовсім не зрозуміло...Чому ж ніхто навіть не подумає-а що ж таке подарував українській поліції польський головний комендант поліції? Не авторучку ж?
показати весь коментар
16.12.2022 09:26 Відповісти
)))) офіційно - спинжений гранатомет є у абдристовича. за фіранкою захований. коли зараз там його нема , значить це він і підсунув свій обапгрейдений "подарунок" поляку, через парашного агента - "одного з керівників українських служб".
показати весь коментар
15.12.2022 23:43 Відповісти
Может защита какая?
Чтобы в Украине только мог находиться
показати весь коментар
15.12.2022 23:46 Відповісти
це було б дуже круто !
показати весь коментар
16.12.2022 00:03 Відповісти
з гранатометом гралися співробітники поліції, які перебували в кімнаті - Ідіотів не сіють, не жнуть, - вони на мокрому місці виводяться й розплоджуються.
показати весь коментар
16.12.2022 00:09 Відповісти
В світі, на жаль, повно довбнів.
І їм навіть кордони не перешкоджають.
показати весь коментар
16.12.2022 00:14 Відповісти
Ідіоти. Наші, які подарували і поляки-поліцаї
показати весь коментар
16.12.2022 00:43 Відповісти
Той очільник, який подарував міжнародну допомогу, яка йому не належить, повинен бути негайно звільнений з проведенням службового розслідування, аудиту щодо неналежного зберігання озброєння і притягнений до відповідальності за розкрадання
показати весь коментар
16.12.2022 00:56 Відповісти
Це Монястирський такий подаруночок приготував для наших друзів - поляків 😡😠
показати весь коментар
16.12.2022 01:01 Відповісти
Точності щодо причини аварії немає, але, за інформацією одного з людей, які мали доступ до місця події, поліцейські, які сиділи в кімнаті, гралися з гранатометом.
 За словами речниці прокуратури Александри Скшиняж, наразі розслідування у цій справі не ведеться.
Після 14:30 з'явилася офіційна заява МВС. Як виявилося, виною тому став вибух подарунка, який командир отримав під час ділового візиту в Україну минулих вихідних.

Nie ma pewności, co do powodu wypadku, jednak wedle informacji od jednej z osób, które miały dostęp do miejsca zdarzenia, granatnikiem bawili się siedzący w pomieszczeniu policjanci.
Jak informuje rzeczniczka prokuratury, Aleksandra Skrzyniarz, obecnie nie jest prowadzone żadne śledztwo w tej sprawie.
Po godzinie 14:30 oficjalne oświadczenie w sprawie wydało MSWiA. Jak się okazuje, winna była eksplozja prezentu, który komendant otrzymał w czasie wizyty służbowej w Ukrainie w zeszły weekend.

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29265283,niepotwierdzone-informacje-w-komendzie-glownej-policji-doszlo.html?disableRedirects=true
показати весь коментар
16.12.2022 01:19 Відповісти
о! Это больше похоже на правду! А то я прямо удивился - в закрытом помещении выстрелили в потолок из RGW-90, и в оружейке ни одного трупа, и пол в кабинете не рухнул в оружейку. На фото - польский RGP-40. Значит, в потолок выстрелили 40-миллиметровой гранатой, которая, вероятно, даже не успела встать на боевой взвод. "Шалун" был действительно одаренный на всю голову, потому что на этом гранатомете специально для защиты от случайного выстрела на рукоятке предусмотрен предохранитель двойного!! действия.
показати весь коментар
16.12.2022 04:09 Відповісти
Всюду упоминается RGW-90, но прочитав впш комментарий решил посмотреть что собою этот гранатомет представляет....и понимаю что даже при случайной детонации снаряда в трубе (хотя думаю в нем есть предохранители от такого), или при выстреле в замкнутом помещению - эти идиоты бы не пережили. Ситуация с RGP-40 выглядит более реально. Остаются только два вопроса: какой идиот подарил заряженный гранатомет, и какой уровень квалификации варшавских полицейских, что они не умеют обращаться с оружием.
Блин, когда мне было 10 лет, нашел револьвер, и первое что сделал: разрядил его, чтобы он случайно не выстрелил мне... А тут люди которые должны уметь обращаться с оружием хуже детей.
показати весь коментар
17.12.2022 02:20 Відповісти
RGW-90 можно с брони бросать, максимум - оптический прицел отобьёте. Это оружие проверено годами в разных странах, так что самопроизвольная детонация выстрела прямо в гранатомёте - это вымысел чистой воды.
Что касается RGP-40, то наверняка его дарили вез "вогов". Барабан снаряжали уже сами поляки в оружейке полиции.
показати весь коментар
17.12.2022 03:36 Відповісти
Дураків хватає всюди, не робимо з цього проблему...
показати весь коментар
16.12.2022 05:25 Відповісти
Как бы там ни было, но пока шо намечается тенденция по нарастающей: то ракета грохнулась -2 поляка погибло, то с гранатомета из Украины чуть не завалили весь ментовский дозор.
показати весь коментар
16.12.2022 06:43 Відповісти
Зверніть увагу, і жодного питання до прикордонників які випустили/впустили зі зброєю з України. А завтра якісь європреса з коричневим відтінком буде писати статті про те що Україні слід обмежити постачання зброї, бо вона торгує нею на чорному ринку в ЄС
показати весь коментар
16.12.2022 06:28 Відповісти
И кто теперь будет отрицать, шо менты и в Африке - менты.
показати весь коментар
16.12.2022 06:37 Відповісти
Это еще нормально обошлось,пару лет назад один бестолковый волонтер подарил школе боевой гранатомет кажется "Муху".
показати весь коментар
16.12.2022 08:50 Відповісти
А зачем полицаю гранатомёт?по беженцами из белорашки стрелять?🤣так концерт этот закончился ещё до войны в Украине...
показати весь коментар
16.12.2022 08:50 Відповісти
Наказать виновных.
показати весь коментар
16.12.2022 09:23 Відповісти
...подарунок керівник польської поліції отримав від "одного з керівників українських служб".
Прізвище та посаду "хероя" - в студію!
показати весь коментар
16.12.2022 09:28 Відповісти
Наверное в Польской полиции тоже встречается "особо одарённый" контингент. Первое - зачем им гранатомёт как такой был нужен? И если он там был, почему он был заряженным? Это уже тянет на внутреннее расследование в польской стороне с выдачей смачных звиздулей всем задействованным лицам.
показати весь коментар
16.12.2022 09:36 Відповісти
Ментам дарить оружие... наверняка по пьяни пульнули.
показати весь коментар
16.12.2022 09:41 Відповісти
"Подарунок" тупий, і ті хто дарували та погодились на ТАКИЙ подарунок неадекватні, бо навіщо польскому поліцейському гранатомет, та навіщо українському поліцейському дарувати поляку те, що більше потрібно в Україні на фронті?! Бувають "зайві"???!!!
показати весь коментар
16.12.2022 10:00 Відповісти
Какой то бред.
показати весь коментар
16.12.2022 10:51 Відповісти
Сколько уголовных статей нарушили что один что другой!
показати весь коментар
16.12.2022 11:24 Відповісти
Я не знаю как он этот барабанный гранатомет оказался в Украине , разрабочики этого устройства есть оружейники- инжинера из Польши г. Тарнов. Он этот гранатомет уместен в уличных боях в городе. и стреляет нетак уж далеко , до 800 метров. А он выстрелил в зданий полиций , полицейские ( дежурной части)с ним играли от безделия ...... из СМИ Польши.
показати весь коментар
16.12.2022 11:54 Відповісти
нав их официально поставляет польское правительство.
показати весь коментар
16.12.2022 19:26 Відповісти
 
 