У Головному управлінні поліції Польщі вибухнув подарунок, який начальник поліції привіз з України

В головному управлінні поліції Польщі у середу вранці стався вибух, внаслідок якого постраждали дві особи, зокрема головний комендант польської поліції Ярослав Шимчик.

За офіційною інформацією МВС Польщі, вибухнув "подарунок з України", за неофіційною інформацією польських ЗМІ – ручний протитанковий гранатомет, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В головній комендатурі поліції вчора в 07:50 (за місцевим часом – ред.) стався вибух. Вибухнув "один з подарунків", який головний комендант поліції отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня. В Україні він зустрічався з керівництвом української поліції і ДСНС", - йдеться в повідомленні МВС Польщі.

Як зазначається, подарунок керівник польської поліції отримав від "одного з керівників українських служб".

В результаті вибуху Шимчик зазнав легких травм і відучора перебуває на огляді в лікарні. Незначних пошкоджень зазнав також цивільний працівник головного управління поліції, але він не потребував стаціонарного лікування. Підкреслюється, що польська сторона вже звернулася до української за відповідними роз'ясненнями.

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"Справою від початку займається прокуратура і відповідні служби", - йдеться в повідомленні МВС Польщі.

За неофіційною інформацією польських ЗМІ, "подарунком" був ручний протитанковий гранатомет, ймовірно, типу RGW-90. Він вибухнув у сусідньому кабінеті з тим, де перебував Шимчик. Йдеться про приміщення охорони, де, ймовірно, зберігається зброя. В результаті вибуху стався частковий обвал стелі. Головний польський поліцейський зазнав незначних травм і на декілька годин втратив слух.

"За неофіційними даними, причиною вибуху став постріл з гранатомета, який зберігався у "засекреченому приміщенні". Причина інциденту не встановлена, але за словами однієї особи, яка має доступ до місця події, з гранатометом гралися співробітники поліції, які перебували в кімнаті", - пише видання Wyborcza, повідомляє "Європейська правда"..

Також видання пише про деталі госпіталізації головного коменданта поліції Польщі Ярослава Шимчика внаслідок інциденту. Відзначається, що в результаті вибуху комендувач поліції втратив слух, але незабаром він повернувся. Його кабінет був над кімнатою, де стався вибух.

Слідство у справі веде регіональна прокуратура у Варшаві.