У Головному управлінні поліції Польщі вибухнув подарунок, який начальник поліції привіз з України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В головному управлінні поліції Польщі у середу вранці стався вибух, внаслідок якого постраждали дві особи, зокрема головний комендант польської поліції Ярослав Шимчик.
За офіційною інформацією МВС Польщі, вибухнув "подарунок з України", за неофіційною інформацією польських ЗМІ – ручний протитанковий гранатомет, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"В головній комендатурі поліції вчора в 07:50 (за місцевим часом – ред.) стався вибух. Вибухнув "один з подарунків", який головний комендант поліції отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня. В Україні він зустрічався з керівництвом української поліції і ДСНС", - йдеться в повідомленні МВС Польщі.
Як зазначається, подарунок керівник польської поліції отримав від "одного з керівників українських служб".
В результаті вибуху Шимчик зазнав легких травм і відучора перебуває на огляді в лікарні. Незначних пошкоджень зазнав також цивільний працівник головного управління поліції, але він не потребував стаціонарного лікування. Підкреслюється, що польська сторона вже звернулася до української за відповідними роз'ясненнями.
"Справою від початку займається прокуратура і відповідні служби", - йдеться в повідомленні МВС Польщі.
За неофіційною інформацією польських ЗМІ, "подарунком" був ручний протитанковий гранатомет, ймовірно, типу RGW-90. Він вибухнув у сусідньому кабінеті з тим, де перебував Шимчик. Йдеться про приміщення охорони, де, ймовірно, зберігається зброя. В результаті вибуху стався частковий обвал стелі. Головний польський поліцейський зазнав незначних травм і на декілька годин втратив слух.
"За неофіційними даними, причиною вибуху став постріл з гранатомета, який зберігався у "засекреченому приміщенні". Причина інциденту не встановлена, але за словами однієї особи, яка має доступ до місця події, з гранатометом гралися співробітники поліції, які перебували в кімнаті", - пише видання Wyborcza, повідомляє "Європейська правда"..
Також видання пише про деталі госпіталізації головного коменданта поліції Польщі Ярослава Шимчика внаслідок інциденту. Відзначається, що в результаті вибуху комендувач поліції втратив слух, але незабаром він повернувся. Його кабінет був над кімнатою, де стався вибух.
Слідство у справі веде регіональна прокуратура у Варшаві.
Будь ласка, зачекайте...
- Джонсона убрали з керівництва
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Тоді напишіть в Гуглі "Чому Джонсон подав у відставку" і почитайте.
То в якусь тупу бабу Надю закохалися, то в не менш тупого коміка ЗЄ. Тому Джонсон не сама страшна закоханість українців.
І саме тому Україна просить гроші та зброю у Британії, а не навпаки.
Приміщення розсекретили! Тепер треба буде засекречувати інше приміщення...
Чтобы в Украине только мог находиться
І їм навіть кордони не перешкоджають.
За словами речниці прокуратури Александри Скшиняж, наразі розслідування у цій справі не ведеться.
Після 14:30 з'явилася офіційна заява МВС. Як виявилося, виною тому став вибух подарунка, який командир отримав під час ділового візиту в Україну минулих вихідних.
Nie ma pewności, co do powodu wypadku, jednak wedle informacji od jednej z osób, które miały dostęp do miejsca zdarzenia, granatnikiem bawili się siedzący w pomieszczeniu policjanci.
Jak informuje rzeczniczka prokuratury, Aleksandra Skrzyniarz, obecnie nie jest prowadzone żadne śledztwo w tej sprawie.
Po godzinie 14:30 oficjalne oświadczenie w sprawie wydało MSWiA. Jak się okazuje, winna była eksplozja prezentu, który komendant otrzymał w czasie wizyty służbowej w Ukrainie w zeszły weekend.
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29265283,niepotwierdzone-informacje-w-komendzie-glownej-policji-doszlo.html?disableRedirects=true
Блин, когда мне было 10 лет, нашел револьвер, и первое что сделал: разрядил его, чтобы он случайно не выстрелил мне... А тут люди которые должны уметь обращаться с оружием хуже детей.
Что касается RGP-40, то наверняка его дарили вез "вогов". Барабан снаряжали уже сами поляки в оружейке полиции.
Прізвище та посаду "хероя" - в студію!