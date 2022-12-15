УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3926 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Допомога Україні Війна
3 004 9
війна (56389) Пентагон (1077) США (14468) військові навчання (2587)

США розширюють програму підготовки українських військових: будуть навчати маневреному бою, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша

Речник міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер у четвер анонсував розширення програми підготовки українських військових американською стороною.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"На додачу до навчання спеціальному озброєнню, яке ми вже забезпечуємо для українців, навчання загальновійськовому маневреному бою – це логічний наступний крок у наших постійних зусиллях із підготовки українських військових, які почалися у 2014 році", – сказав Райдер на брифінгу.

За його словами, цей крок також доповнить зусилля партнерів США й аналогічні ініціативи, які вже започаткували Велика Британія, Європейський Союз та інші держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США розширять програму підготовки українських військових у Німеччині: інструктори навчатимуть по батальйону бійців ЗСУ на місяць, - The New York Times

"Навчання cпільним маневрам і загальновійськовому бою буде здійснюватися командуванням армії США в Європі й Африці, командуванням 7-ої армії США та військовими США, що базуються в Німеччині", – додав речник Пентагону.

Пізніше він уточнив, що йдеться про підготовку близько 500 українських військових на місяць.

"Вона (програма), по суті, зосереджена на рівні батальйону. У подальшому ми будемо діяти гнучко й пристосовуватися з огляду на потреби наших українських партнерів і зміни ситуації в Україні", – наголосив Райдер.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
танки, пушки, самолеты дайте а с боем разберутся
показати весь коментар
15.12.2022 23:27 Відповісти
Ты неправ Вадим. Танки и пушки без должной подготовки личного состава, станут либо мишенью либо трофеями что еще хуже.
показати весь коментар
16.12.2022 00:11 Відповісти
Спасибо за помощь. Знание тактических приемов в бою сохранит много жизней.
показати весь коментар
15.12.2022 23:47 Відповісти
Россия хочет построить ад на земле со множеством злодеяний, как нормой и полным нигилизмом. Это вопрос безопасности всех стран на земле! Все страны должны выполнять роль полицейского и любого дошедшего до такого уровня зла, нужно всеми странами оккупировать и перевоспитывать несколько поколений. Это для блага человечества! Нужно быстрее с Польши начинать в Украину гнать технику, а в Польшу гнать со всех стран. Нужно ускорять логистику и войну, потому что русские мобилизации не будут останавливаться, Украина должна продвигаться, пока их не стало еще больше. Нужно давить русских до кремля и Украинский фланг повесить над Кремлем! Нацистскую власть России уничтожить и пропагандистов уничтожить, и запустить новое телевиденье в России. И пусть живут несколько поколений в нормальной среде, а потом они и сами ассимилируются и поймут, что без зла жить можно намного лучше, чем жить намного в худшей системе в которой нет свободы и за людей решает один человек во всем в стране, чем в демократии с полной свободой и в процветающем государстве и только интерес должен возникать политиков том, как сделать мир лучше, а не хуже! Все нужно улучшать, чтобы все жили лучше - весь мир - это принесет рай на землю. Все плохое подавлено - голодающих нет, медицина достигает уровня, в том числе и в редактировании генов и продления жизни людей до 300 лет и больше и дойдет ветка науки тут и до бессмертия. Только какая форма наполнения будет и будет ли это уже человек, а не модифицированный биологический организм. Потому что можно будет редактировать прямо не только потомков, а и саму систему генетическую человека и человека можно будет менять, как угодно и придавать любые образы и параметры типа силы и скорости или регенерации скорости. Та ты шо, это будет дурдом, что люди буду чудить. И мозги можно будет редактировать. По сути у людей появиться редактор людей и затем и всех биологических организмов. Можно будет структуру менять кожи и делать ее крепче. Можно будет создавать новые живые организмы. с любыми характеристиками. А дураки рушить только могут, типа Путина, который потерял реальность. Нужно по спутникам вычислить где Путин и нанести туда удар всеми ракетами и беспилотниками! На атомы его расщепить!
показати весь коментар
16.12.2022 00:27 Відповісти
"и продления жизни людей до 300 лет и больше и дойдет ветка науки тут и до бессмертия" - и планета станет перенаселена престарелыми мудаками!

тут бы наоборот, снизить продолжительность жизни лет до 40, как это и заложено в человеческом организме миллионами лет эволюции
показати весь коментар
16.12.2022 04:27 Відповісти
Свиридов,Дімка, так це ж "Термінатор-22.І до нас телепортірують якогось спасителя,щоб він той чіп з руки витягнув і в якійсь доменній печі спалив....
показати весь коментар
16.12.2022 09:16 Відповісти
Кто то по утру забыл опохмелится. Миру уже с смертными ватниками проблем хватает.
показати весь коментар
16.12.2022 09:40 Відповісти
О! Це гарно. Хочь шось гарне вийде із цьої війни. В нас є армія, яка нічим не поступатиметься натівській! Але в НАТО нам все одно треба
показати весь коментар
16.12.2022 00:36 Відповісти
 
 