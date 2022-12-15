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США не дозволять Росії впливати на безпекову допомогу Україні, – Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пентагон,райдер

США не "дозволять коментарям з Росії диктувати безпекову допомогу", яку адміністрація Байдена надає Україні.

Про це заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

14 грудня посольство Росії у Вашингтоні заявило, що можливе постачання ракетних систем Patriot в Україну "призведе до непередбачуваних наслідків" і загрожуватиме глобальній безпеці.

"Я вважаю іронічним і дуже промовистим те, що офіційні особи країни, яка жорстоко напала на свого сусіда, здійснивши незаконне та неспровоковане вторгнення, навмисно спрямоване на вбивство невинних цивільних осіб, а також руйнує цивільну інфраструктуру, що вони вирішили використовувати такі слова, як провокація, щоб описувати оборонні системи, призначені для порятунку життів і захисту мирних жителів", — сказав Райдер.

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Райдер повторив, що Росія може деескалувати конфлікт будь-якої миті, якщо захоче, але вона вирішила "подвоїти ставку".

"Важливо пам’ятати, що Росія тут є агресором. І коли справа доходить до ескалації, вони могли б деескалувати ситуацію вже сьогодні, вивівши свої сили та врятувавши незліченну кількість невинних життів, але очевидно, що вони вирішили подвоїти ставку", – сказав представник Пентагону.

Автор: Володимир Янченко
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Передайте разом з ЄС декларацію про виведення військ орків з території України, бо після цього НАТО має прийняти участь у всьому, що стосується війни в Україні
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15.12.2022 23:39 Відповісти
Это перед приездом Patriot рабсие говорят, шо сраку будут драть без вазелина.
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15.12.2022 23:40 Відповісти
А оні такіє, мол у ніх старих запасов циатіма хватіт 😁
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16.12.2022 00:23 Відповісти
Сраку драть, це коли томагавками лупитимуть по Енгельсу і Дягілево.
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16.12.2022 02:26 Відповісти
США не "дозволять коментарям з Росії диктувати безпекову допомогу", яку адміністрація Байдена надає Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3387304


Заголовок і це речення,мають різний зміст.
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15.12.2022 23:43 Відповісти
перша ставка - 45 тис. пластикових пакетів
подвоїли - 90 тис (йдуть на 100 тис)
ще раз подвоять - 200 тис!
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16.12.2022 00:02 Відповісти
***** буде вести війну до останнього рабокацапа.... якщо його не придушать свої ж.
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16.12.2022 00:36 Відповісти
https://youtu.be/hZdJKArhAXs...

Денис Казанский.. мавзолейные Шариковы рабZeи обдурили жителей Донбасса...они типа никто...
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16.12.2022 09:04 Відповісти
Короче, в Пентагоне открыто и недвусмысленно послали *****, его вертухаев и рабов в сторону известного корабля. Аллилуйя!
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16.12.2022 09:43 Відповісти
 
 