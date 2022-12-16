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Кулеба про погрози РФ через постачання зброї Україні: "Ми маємо повне право необмежено отримувати все, щоб перемогти Росію"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Погрози росіян через постачання зброї Україні порожні слова. Наша країна має право отримувати все для перемоги у війні.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми чули ці загрозливі коментарі стільки разів до цього, і вони ніколи не підтверджувалися реальністю. Росія вже перейшла всі червоні лінії, і вона не шкодує нікого - ні тварин, ні природу, ні цивільне населення, ні цивільну інфраструктуру. Вона несе відповідальність за цю ескалацію", - наголосив міністр.

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За його словами, росіяни хочуть, щоб Україна була слабкою у військовій сфері, і тому вони виступають проти будь-яких постачань зброї, але наша країна все одно продовжуватиме ставати сильнішою.

Кулеба також підкреслив, що Україна має бути готова до власного контрнаступу та до спроб атаки, до яких можуть вдатися росіяни. Тому важливо продовжувати постачання гаубиць з боєприпасами та іншого сучасного озброєння.

"Це війна, і, звичайно, обидві сторони мають свої плани. Різниця між нами і Росією в тому, що ми ведемо справедливу війну, захищаючи себе, і тому ми маємо повне право необмежено отримувати все, щоб перемогти Росію. І це те, що зрештою станеться", - зазначив глава МЗС.

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Нагадаємо, раніше в посольстві Росії в США пригрозили, що можлива передача Україні систем ППО Patriot нібито може призвести до непередбачуваних наслідків.
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"ППО Patriot нібито може призвести до непередбачуваних наслідків." --- значить, треба багато, дуже багато тих самих ППО. і хай курви показяться. може повиздохнуть скоріше.
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16.12.2022 00:15 Відповісти
А взагалі що то за офіційні відповіді країні з Терористичним режимом у владі?

З терористами здається розмовляють по простому

Складаєте зброю? Ні, щасливої дорого в пекло!
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16.12.2022 00:25 Відповісти
США не дозволять Росії впливати на безпекову допомогу Україні, - Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3387304
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16.12.2022 07:55 Відповісти
Незрозуміло, скільки ракетних установок буде відправлено, але типова батарея Patriot включає в себе радіолокаційний набір, який виявляє і відстежує цілі, комп'ютери, енергогенеруюче обладнання, станцію управління ураженням і до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

Після того, як плани будуть завершені, очікується, що «Патріоти» швидко відправляться в найближчі дні, а українці будуть навчені використовувати їх на базі армії США в Графенвурі, Німеччина, повідомили CNN офіційні особи.
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16.12.2022 00:16 Відповісти
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16.12.2022 01:04 Відповісти
Кацапи хочуть , щоби ми перед ними капітулювали і відмовились від своєі ідентичності , українськоі мови та культури , але отримають
хр@ен в дупу і всі підуть до пекла 😠
бо Украіна Є , була і буде , а кацапстан згорить до тла 😡‼️
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16.12.2022 01:20 Відповісти
В ночь на 16 декабря во временно оккупированном Ирмино в Луганской области (близ Кадиевки) началась мощная детонация склада с боеприпасами. По предварительным данным, "бавовна" произошла в районе "Центр/автовокзал".
Видео: https://t.me/Ukraine_365News/42642
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16.12.2022 01:21 Відповісти
Прекрасно. В окно смотрящий даже забыл сказать "ойойойойойойой".
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16.12.2022 09:45 Відповісти
https://youtu.be/1VTIj-2rOsI...

Олена Требушна о поставках оружия в Украину
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16.12.2022 09:37 Відповісти
 
 