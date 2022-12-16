Кулеба про погрози РФ через постачання зброї Україні: "Ми маємо повне право необмежено отримувати все, щоб перемогти Росію"

Погрози росіян через постачання зброї Україні порожні слова. Наша країна має право отримувати все для перемоги у війні.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми чули ці загрозливі коментарі стільки разів до цього, і вони ніколи не підтверджувалися реальністю. Росія вже перейшла всі червоні лінії, і вона не шкодує нікого - ні тварин, ні природу, ні цивільне населення, ні цивільну інфраструктуру. Вона несе відповідальність за цю ескалацію", - наголосив міністр.

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За його словами, росіяни хочуть, щоб Україна була слабкою у військовій сфері, і тому вони виступають проти будь-яких постачань зброї, але наша країна все одно продовжуватиме ставати сильнішою.

Кулеба також підкреслив, що Україна має бути готова до власного контрнаступу та до спроб атаки, до яких можуть вдатися росіяни. Тому важливо продовжувати постачання гаубиць з боєприпасами та іншого сучасного озброєння.

"Це війна, і, звичайно, обидві сторони мають свої плани. Різниця між нами і Росією в тому, що ми ведемо справедливу війну, захищаючи себе, і тому ми маємо повне право необмежено отримувати все, щоб перемогти Росію. І це те, що зрештою станеться", - зазначив глава МЗС.

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Нагадаємо, раніше в посольстві Росії в США пригрозили, що можлива передача Україні систем ППО Patriot нібито може призвести до непередбачуваних наслідків.