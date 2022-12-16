Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" з урахуванням умов, що склалися з початком широкомасштабного російського вторгнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За" документ проголосували 82 країни, "проти" -14, "утрималися" - 80. Серед тих, кто голосував проти, крім РФ - Китай, Іран, Білорусь, Казахстан.

Крім положень, які містилися в резолюціях за попередні роки щодо прав людини на півострові, нинішній документ засуджує використання Росією Криму з метою агресії проти України та для підтримки спроби незаконної анексії Херсонської та Запорізької областей.

Генасамблея ООН засуджує "розпалювання ненависті до України та українців, а також поширення дезінформації, що виправдовує агресію Російської Федерації проти України, у тому числі через систему освіти".

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Генасамблея ООН рішуче засуджує "нову безпрецедентну хвилю довільних затримань у Криму, насильницькі переміщення в Крим і з Криму", насильницькі зникнення, а також "так звані процедури фільтрації, зокрема щодо переміщених осіб".

У документі зазначається, що тимчасова окупація Криму стала основою для серйозної кризи в галузі прав людини на інших територіях України, що перебувають під тимчасовим військовим контролем Російської Федерації.

Резолюція ООН "вимагає, щоб РФ негайно припинила свою агресію проти України та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". Документ акцентує на дискримінаційній практиці російської окупаційної влади, свавільних затриманнях і арештах, тортурах, сексуальному насильстві, примусу затриманих осіб до "співпраці" тощо.

Крім іншого, резолюція вимагає від Росії негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності, вироки щодо кримських татар та їхніх лідерів і негайно звільнити затриманих, включаючи лідерів Меджлісу.

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Також Генасамблея ООН вимагає припинити насильницьку депортацію українських дітей у Росію і вжити необхідних заходів щодо безпечного повернення і возз'єднання з родинами.

Відповідно до документа, Росія має припинити політику насильницької зміни демографічного, зокрема й етнічного, складу населення і вжити заходів, спрямованих на обмеження вільної міграції громадян РФ до окупованого Криму.

Резолюція нагадує всім державам та міжнародним організаціям про необхідність називати органи РФ та їхніх представників у Криму "окупаційною владою Російської Федерації".

Нагадуємо, резолюція ГА ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна" ухвалюється щорічно, починаючи з 2016 року і щоразу містить нові положення та формулювання.