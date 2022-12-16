УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3896 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Допомога Україні
2 563 17
війна (56389) Євросоюз (7018) фон дер Ляєн Урсула (523)

Європейська Рада остаточно затвердила 18 млрд євро допомоги для України на 2023 рік

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ляєн

Глави держав та урядів країн ЄС остаточно затвердили рішення про виділення для України макрофінансової допомоги (МФД+) на 2023 рік в обсязі 18 мільярдів євро.

Про це під час пресконференції за підсумками Європейської Ради заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Європейський Союз у цьому році підтримав Україну фінансово, з виділенням 19,7 мільярда євро, і, завдяки Чеському головуванню ЄС, наша пропозиція щодо додаткового виділення 18 мільярдів євро у 2023 році була схвалена сьогодні. ЄС перебуває на передовому фронті у підтримці своїх сусідів, як це має бути, і так буде й надалі", - заявила фон дер Ляєн.

Також читайте: Євросоюз узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Святкує Європа, та лише в Україні сумно, але не через війну, бо знають українці що все це ******** зелені потвори
показати весь коментар
16.12.2022 01:13
+5
Дуже сподіваюся, що за кожен зниклий в нікуди євро спитають з ЗЄ особисто.
показати весь коментар
16.12.2022 01:20
+4
довго той «весь Запад» розкачувався з постачання зброї,і невідомо ще,чи той «весь Запад» зміг би встояти,якби )(уйло напав на них...за скільки часу Европа б лапки склала вгору.і чи захотіла б воювати після пива з ковбасками і відпочинку в крушавелях ,чи лазурному березі.
За місяць би визвонювали Макрони і Шольци,)(уйлові про капітуляцію.чтоби сохраніть ліцо
показати весь коментар
16.12.2022 02:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Святкує Європа, та лише в Україні сумно, але не через війну, бо знають українці що все це ******** зелені потвори
показати весь коментар
16.12.2022 01:13 Відповісти
І чкурнуть у Чорногорію та звідти будуть гадити на форумах
показати весь коментар
16.12.2022 07:05 Відповісти
А вже як нагадили державі Україна зечмоні квартальні з "слугами народу" й годі казати.Сумновідомі ригоанали з комуняками відпочивають. Підбиття підсумків їх діяльності попереду. І вони будуть сумними для всіх.
показати весь коментар
16.12.2022 08:41 Відповісти
Дуже сподіваюся, що за кожен зниклий в нікуди євро спитають з ЗЄ особисто.
показати весь коментар
16.12.2022 01:20 Відповісти
******* забули спитать))
показати весь коментар
16.12.2022 01:26 Відповісти
им же как раз дали 8-9 ярдов.
с утра была новость, что пакетом принимали.
из-за чего Польша была против. К вечеру, Польшу уломали.
показати весь коментар
16.12.2022 03:46 Відповісти
Партія "******" в Мадярії, до речі, є конкурентом орбанівської зграї від крайніх правих і на даний час вона виступає за допомогу Україні і проти Кацапії.
показати весь коментар
16.12.2022 07:33 Відповісти
Единство Запада в поддержки Украины есть главный залог Победы.

Это единство дает грамотную моральную поддержку каждому украинцу.

Сейчас «весь Запад» готов к противостоянию с путлером, как это было в эпоху Рейгана, когда рухнул Советский Союз.

Карфаген должен быть разрушен!
и Карфаген был разрушен
показати весь коментар
16.12.2022 01:31 Відповісти
довго той «весь Запад» розкачувався з постачання зброї,і невідомо ще,чи той «весь Запад» зміг би встояти,якби )(уйло напав на них...за скільки часу Европа б лапки склала вгору.і чи захотіла б воювати після пива з ковбасками і відпочинку в крушавелях ,чи лазурному березі.
За місяць би визвонювали Макрони і Шольци,)(уйлові про капітуляцію.чтоби сохраніть ліцо
показати весь коментар
16.12.2022 02:22 Відповісти
"Довго той весь Запад розкачувався»…?

Стакан на половину пуст или стакан на половину полон? Это вопрос «точки зрения»..

Конечно, Украине хочется что бы все было в 10 раз быстрее. Что бы сразу загремели фанфары. Поднялись войска НАТО и дали бой агрессору на второй день войны…

И это понятно, потому что громадные людские страдания и потери.

Но надо быть реалистами. Воспринимать жизнь такой как она есть..

Совершенно ясно одно.
Ситуация в момент 24 февраля 2022 года складывалась годами. Кто и как ей способствовал оставим пока за скобками ( потом историки все опишут).

Без помощи союзников , к сожалению, Украина НЕ смогла бы выстоять. Даже героическое сопротивление народа не смогло бы предотвратить тяжелевшую ситуацию.

Это очевидно для многих.
Даже сегодня с громадной помощью Украина еще находится в « сложном положении».
Поэтому первое, что надо сказать союзникам- спасибо за помощь.
показати весь коментар
16.12.2022 12:31 Відповісти
І за кожною копійчиною хай нагляда представник з ЄС. Бо гниди скажуть, шо гроші миші погризли
показати весь коментар
16.12.2022 02:28 Відповісти
Дякуємо за допомогу.
показати весь коментар
16.12.2022 04:01 Відповісти
Отмывать эти бабки будут через Альфа-Банк, который под санкциями всего мира, а в Украине через него продолжают отмывать коммунальные платежи населения.
показати весь коментар
16.12.2022 10:33 Відповісти
У зелених виродків свято...
показати весь коментар
16.12.2022 11:11 Відповісти
Разом до перемоги!

В единстве сила Украинского сопротивления.
Нельзя раскалывать себя изнутри по «цветовой деференциации»- зелёные, синие, оранжевые…

Все для фронта. ВСЕ для победы.
показати весь коментар
16.12.2022 12:35 Відповісти
 
 