Європейська Рада остаточно затвердила 18 млрд євро допомоги для України на 2023 рік
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глави держав та урядів країн ЄС остаточно затвердили рішення про виділення для України макрофінансової допомоги (МФД+) на 2023 рік в обсязі 18 мільярдів євро.
Про це під час пресконференції за підсумками Європейської Ради заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Європейський Союз у цьому році підтримав Україну фінансово, з виділенням 19,7 мільярда євро, і, завдяки Чеському головуванню ЄС, наша пропозиція щодо додаткового виділення 18 мільярдів євро у 2023 році була схвалена сьогодні. ЄС перебуває на передовому фронті у підтримці своїх сусідів, як це має бути, і так буде й надалі", - заявила фон дер Ляєн.
Будь ласка, зачекайте...
с утра была новость, что пакетом принимали.
из-за чего Польша была против. К вечеру, Польшу уломали.
Это единство дает грамотную моральную поддержку каждому украинцу.
Сейчас «весь Запад» готов к противостоянию с путлером, как это было в эпоху Рейгана, когда рухнул Советский Союз.
Карфаген должен быть разрушен!
и Карфаген был разрушен
За місяць би визвонювали Макрони і Шольци,)(уйлові про капітуляцію.чтоби сохраніть ліцо
Стакан на половину пуст или стакан на половину полон? Это вопрос «точки зрения»..
Конечно, Украине хочется что бы все было в 10 раз быстрее. Что бы сразу загремели фанфары. Поднялись войска НАТО и дали бой агрессору на второй день войны…
И это понятно, потому что громадные людские страдания и потери.
Но надо быть реалистами. Воспринимать жизнь такой как она есть..
Совершенно ясно одно.
Ситуация в момент 24 февраля 2022 года складывалась годами. Кто и как ей способствовал оставим пока за скобками ( потом историки все опишут).
Без помощи союзников , к сожалению, Украина НЕ смогла бы выстоять. Даже героическое сопротивление народа не смогло бы предотвратить тяжелевшую ситуацию.
Это очевидно для многих.
Даже сегодня с громадной помощью Украина еще находится в « сложном положении».
Поэтому первое, что надо сказать союзникам- спасибо за помощь.
В единстве сила Украинского сопротивления.
Нельзя раскалывать себя изнутри по «цветовой деференциации»- зелёные, синие, оранжевые…
Все для фронта. ВСЕ для победы.