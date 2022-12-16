В Росії у соцмережах наймають робітників для риття окопів на окупованій території України
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У російських соцмережах і на сервісах оголошень з’явилися повідомлення про пошук робітників, готових рити окопи та будувати бліндажі на окупованих територіях України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як пишуть російські ЗМІ, подібні оголошення з'явилися на сайтах оголошень "Авито", HeadHunter і в соцмережі "Вконтакте".
У вакансіях, розміщених компанією "СтройКом", яка займалася будівництвом Кримського моста, що з'єднує півострів з Росією, пропонується вахтова робота в Токмаку і Бердянську (тимчасово окупована частина Запорізької області) та Луганську. Також аналогічні пропозиції є в Бєлгородській області РФ.
Від претендентів (беруть, в тому числі, осіб з інвалідністю, а досвід – не важливий) вимагається рити окопи і бліндажі, ставити бетонні протитанкові піраміди, встановлювати вагончики. Робота вахтовим методом від 30 до 90 днів. Роботодавець пропонує оплату від 89 до 258 тисяч рублів (від 1,4 до майже 4 тисяч доларів). Проживання робітників організовано в казармах з двоярусними ліжками.
Водночас, зауважують російські ЗМІ, на сайтах з відгуками про роботодавців вже можна знайти безліч негативних коментарів від робітників. Вони скаржаться на погані побутові умови і проживання в армійських наметах, затримки зарплати і неповні її виплати.
Будь ласка, зачекайте...
приїзжає з 10 людей ,зі своїм обладнанням маленькі бульдозери та тракторці,на місце,де треба копати траншеї..військові показують місце де треба..копачі копають..інша бригада обладнує бліндажі. і військові не риють і не змучені і не виснажені і можуть вести бій.
А там де спокійно звісно техніка риє.
26-летнему читинцу вменяли «дискредитацию вооруженных сил РФ». Лосев запостил в Instagram описание своего сна, где упоминались Зеленский, Вооруженные силы Украины, лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»
Ивана Лосева суд оштрафовал на 30 тыс. руб. за описание сна с участием президента Украины Владимира Зеленского.
+ еще Хаймерсы от нее на удалении, что бы не поразили.
Вопрос вот в чем - на каком количестве 200-х рашистов грохнут главного бункерного нациста?
сделать карьеруподписать контракт.
обычно с ию.ля, по август.
такое ощущение, что у них дронов, как у дурака фантиков.
Дима Камикадзе сбросил видос..что делают с Руссо террористо в Украинской тюрьме...
Это шок...🤣