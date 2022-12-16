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В Росії у соцмережах наймають робітників для риття окопів на окупованій території України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окопи,траншеї

У російських соцмережах і на сервісах оголошень з’явилися повідомлення про пошук робітників, готових рити окопи та будувати бліндажі на окупованих територіях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як пишуть російські ЗМІ, подібні оголошення з'явилися на сайтах оголошень "Авито", HeadHunter і в соцмережі "Вконтакте".

У вакансіях, розміщених компанією "СтройКом", яка займалася будівництвом Кримського моста, що з'єднує півострів з Росією, пропонується вахтова робота в Токмаку і Бердянську (тимчасово окупована частина Запорізької області) та Луганську. Також аналогічні пропозиції є в Бєлгородській області РФ.

Від претендентів (беруть, в тому числі, осіб з інвалідністю, а досвід – не важливий) вимагається рити окопи і бліндажі, ставити бетонні протитанкові піраміди, встановлювати вагончики. Робота вахтовим методом від 30 до 90 днів. Роботодавець пропонує оплату від 89 до 258 тисяч рублів (від 1,4 до майже 4 тисяч доларів). Проживання робітників організовано в казармах з двоярусними ліжками.

Водночас, зауважують російські ЗМІ, на сайтах з відгуками про роботодавців вже можна знайти безліч негативних коментарів від робітників. Вони скаржаться на погані побутові умови і проживання в армійських наметах, затримки зарплати і неповні її виплати.

Також читайте: У Криму окупанти вирішили безкоштовно надавати землю учасникам війни проти України

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
бляха муха...хотів видати за свою ідею.тільки но вчора думав...хотів написати..чому не має бригади такої у наших військах..?професійних копачів..
приїзжає з 10 людей ,зі своїм обладнанням маленькі бульдозери та тракторці,на місце,де треба копати траншеї..військові показують місце де треба..копачі копають..інша бригада обладнує бліндажі. і військові не риють і не змучені і не виснажені і можуть вести бій.
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16.12.2022 02:16
+6
щоб позиції ЗСУ виказували
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16.12.2022 02:24
+6
Весной будут организовывать студенческие стройотряды для строительства блиндажей, с возможностью на месте сделать карьеру подписать контракт.
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16.12.2022 03:18
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бляха муха...хотів видати за свою ідею.тільки но вчора думав...хотів написати..чому не має бригади такої у наших військах..?професійних копачів..
приїзжає з 10 людей ,зі своїм обладнанням маленькі бульдозери та тракторці,на місце,де треба копати траншеї..військові показують місце де треба..копачі копають..інша бригада обладнує бліндажі. і військові не риють і не змучені і не виснажені і можуть вести бій.
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16.12.2022 02:16 Відповісти
Можна задіювати колоборантів теж для риття окопів.
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16.12.2022 02:21 Відповісти
щоб позиції ЗСУ виказували
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16.12.2022 02:24 Відповісти
Так як ви пишете може бути лише в відносному тилу. А там це й так робиться саме таким методом. А там де окопи найбілш потрібні - там постійні прильоти, техніку з беспілотників також помітять дуже швидко. Мені воїн розповідав як вони рили окопи - заходять в полосу де немає нічого, а туди летить кожну хвилину. Копають 30 секунд, потім лежать і моляться щоб в них не попало, потім ще 30 секунд копають и т.д. отака робота. Ви думаєте таке можуть робити цівільні робітники?
А там де спокійно звісно техніка риє.
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16.12.2022 04:27 Відповісти
так я ж мав на не самій передовій фронту ,де кулі летять та снаряди.
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16.12.2022 04:57 Відповісти
потому что коллаборанты это делают для орков, а для своих всегда ныть начинают, что притесняют, никого не выпускают.
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16.12.2022 07:51 Відповісти
Росія знову пробиває дно...хто поведеться і клюне, потім в результаті в цьому ж окопі в капці та з автоматом і лежатиме.
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16.12.2022 02:30 Відповісти
Ті, кого з "риття окопів та бліндажів" переводять в "штурмові підрозділи" нікому нічого вже не розкаже і не пониється у "відгуках"...
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16.12.2022 08:09 Відповісти
Чули? В рашці за розповідь сну штрафуюють«Сибирь.Реалии».
26-летнему читинцу вменяли «дискредитацию вооруженных сил РФ». Лосев запостил в Instagram описание своего сна, где упоминались Зеленский, Вооруженные силы Украины, лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»
Ивана Лосева суд оштрафовал на 30 тыс. руб. за описание сна с участием президента Украины Владимира Зеленского.
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16.12.2022 02:35 Відповісти
Повезло пацану, если бы во сне зеленскому удалось его завербовать, то мог бы и на пятнадцать лет загреметь.
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16.12.2022 03:14 Відповісти
Скоро в террораше появится полиция снов. Которая будет арестовать завербованных в снах там же. Проснёшься уже в наручниках.
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16.12.2022 09:48 Відповісти
А про нічні хаймарси там не попереджають? Та й не всі бойові гуси відлетіли. Деякі лишаються в приазов'ї.
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16.12.2022 02:38 Відповісти
Если только В Токмак и то сомнительно, остальные далеко от линии соприкосновения.
+ еще Хаймерсы от нее на удалении, что бы не поразили.
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16.12.2022 03:52 Відповісти
Ха, ті хто риють окопи автоматом робляться м'ясом, схема на потоці для лохів))
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16.12.2022 02:58 Відповісти
Знаете ли вы что - 1 миллион украинцев имея на руках современное оружие НАТО и США легко утилизируют 50 миллионов рашистов? Сегодняшнее соотношение по потерям около 50 кацапов на одного украинца... По приблизительным итогам - 2 миллиона украинцев могут обесчеловечить рашку под ноль, ценой своих жизней конечно же

Вопрос вот в чем - на каком количестве 200-х рашистов грохнут главного бункерного нациста?
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16.12.2022 03:15 Відповісти
ни на каком количестве не грохнут...\это как убить самого себя...\
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16.12.2022 07:49 Відповісти
Весной будут организовывать студенческие стройотряды для строительства блиндажей, с возможностью на месте сделать карьеру подписать контракт.
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16.12.2022 03:18 Відповісти
стройотряды летом, после весенней сессии
обычно с ию.ля, по август.
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16.12.2022 03:55 Відповісти
это у людей. А у росиян - весенняя досрочная сессия, и на гоу на фронт со своими лопатами и балалайками под "прощание славянки" на перроне.
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16.12.2022 04:17 Відповісти
Студентов под пулями рыть окопы? Так оркам скоро и студентов не станет.
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16.12.2022 09:49 Відповісти
похер, погонят рыть окопы даже беременных студентов.
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16.12.2022 17:50 Відповісти
А ще окупанти масово риють лисячі нори, щоб сховатися на полі бою від дронів та артилерії України
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16.12.2022 03:56 Відповісти
вы бы посмотрели, сколько они видео с дронами каждый день выкладывают.
такое ощущение, что у них дронов, как у дурака фантиков.
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16.12.2022 04:00 Відповісти
Так КНР у них поруч.
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16.12.2022 04:22 Відповісти
не стоит себя успокаивать.
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16.12.2022 04:41 Відповісти
тепер полонені будуть говорити, що вони копали окопи. (вони ж всі медіки та охоронці складів)
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16.12.2022 05:17 Відповісти
краще могільщиків наймати
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16.12.2022 05:22 Відповісти
2 армия мира ..куле
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16.12.2022 06:17 Відповісти
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16.12.2022 06:20 Відповісти
У влади зеленого довопойопа Ze, було три місяці аби рити окопи, проводити мобілізацію і готуватися до війни. Однак ці прорашистські тварюки розповідали нам про шашлички, що це американські змі нагнітають істєрію, і що кацапи ще не сформували ударні угрупування. А тепер уявіть собі скільки тисяч наших військовослужбовців, цивільних, можна було б врятувати, якби ці три місяці країна готувалася до війни! Тому ніколи не шукайте у Zeкоманді і її лідорі патріотів - вони всі ****** рашистські колаборанти, яким насрати на Україну!
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16.12.2022 06:23 Відповісти
Маю надію тебе почують. Це не тільки стосується зе але і всіх покидьків котрі є і були при виконуючому корупційному керівництві... Z- це далеко не все...При порошенку теж нічого не робилося і не копалося, тільки піар, договорняки з ******, канфети і його компанія
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16.12.2022 06:38 Відповісти
А на "хаймерси" вони ще не жаляться?А пора вже.
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16.12.2022 08:06 Відповісти
А риття скотомогильників на каZZапське падло-то вже Горящая Вакансия?
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16.12.2022 08:11 Відповісти
https://youtu.be/gFyykqVwlIM...

Дима Камикадзе сбросил видос..что делают с Руссо террористо в Украинской тюрьме...
Это шок...🤣
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16.12.2022 09:19 Відповісти
Так всетаки это расчет на Хазарию (не существовавшую) или нет?....
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16.12.2022 11:30 Відповісти
 
 