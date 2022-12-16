Війська РФ навряд чи зможуть захопити Київ, якщо спробують знову атакувати, - ISW
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Вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть захопити Київ, навіть якщо знову атакуватимуть українську столицю з території Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist розповів, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.
В ISW переконані, що у випадку повторного наступу на північ України російські війська навряд чи будуть більш успішними взимку 2023 року, ніж вони були в лютому 2022 року.
Аналітики інституту вважають, що збройні сили Росії сильно деградували і не мають бойової потужності, яку вони мали, коли РФ спробувала і провалила свою повномасштабну спробу захопити Київ у лютому 2022 року.
Також в інституті зазначають, що російські війська не змогли захистити свої здобутки по всій Україні і втратили понад 70 тис. кв. км окупованої території з моменту відходу з-під Києва.
Аналітики наголошують, що наразі росіяни в Бахмуті просуваються не більш ніж на 100-200 м за день після того, як зосередили там свої основні зусилля.
А ще, йдеться у звіті ISW, Росія не встановила перевагу в повітрі та значною мірою вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів.
"Українські війська, зі свого боку, підготували значні оборонні укріплення на півночі України і зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року. Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє веденню маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська вже навчилися захищати", – додають аналітики інституту.
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Но это сильно очевидно, поэтому вряд ли так поступят.
Тут писали у них 200т мобиков в резерве (вчера писали вроде) + 50т беларусь если поставит ( с её территории - она автоматически становится соучастником войны).
250т на западных границах, вполне могут перекрыть основные магистрали.
Никогда не нужно недооценивать противника.
Учитывая зимний вариант, реки замерзнут. Легкая техника пройдет.
Собственно, смысла нет выдумывать.
До чого це все я? Да все просто - шапіто клоуна - це одна команда з тими у кого на танках свастика Z, бо вони всі одна Z-команда, які не діють прямо, а лише опосередковано. Тому ми ніколи не побачимо зняття депутатства і посадки опзже, не побачимо закриття церков кацапського сатанату, не побачимо боротьби з корупцією, яка зараз знищує державу, не побачимо і далі проукраїнських законів від моносброду...