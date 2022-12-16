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Війська РФ навряд чи зможуть захопити Київ, якщо спробують знову атакувати, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

Вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть захопити Київ, навіть якщо знову атакуватимуть українську столицю з території Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist розповів, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.

В ISW переконані, що у випадку повторного наступу на північ України російські війська навряд чи будуть більш успішними взимку 2023 року, ніж вони були в лютому 2022 року.

Аналітики інституту вважають, що збройні сили Росії сильно деградували і не мають бойової потужності, яку вони мали, коли РФ спробувала і провалила свою повномасштабну спробу захопити Київ у лютому 2022 року.

Також в інституті зазначають, що російські війська не змогли захистити свої здобутки по всій Україні і втратили понад 70 тис. кв. км окупованої території з моменту відходу з-під Києва.

Аналітики наголошують, що наразі росіяни в Бахмуті просуваються не більш ніж на 100-200 м за день після того, як зосередили там свої основні зусилля.

А ще, йдеться у звіті ISW, Росія не встановила перевагу в повітрі та значною мірою вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів.

"Українські війська, зі свого боку, підготували значні оборонні укріплення на півночі України і зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року. Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє веденню маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська вже навчилися захищати", – додають аналітики інституту.

Також читайте: Білорусь уже навряд чи вторгнеться в Україну, - ISW

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Якось у розмові з товаришем ми обговорювали найгірший сценарій поточної війни, який міг би трапитися - рашисти за три дні захопили Київ і що далі відбувалося з державним апаратом. Аналізуючи поточні розклади, то в принципі нічого не змінилося б кардинального. клоун і далі керував би з дєрьмаками і татаровими країною, яка вже називалася б малоросією. У раді моносброд із слуг народу та опзж, і далі приймали б антиукраїнські закони: типу #5655 чи #8271, однак всіх хто виступав би проти - відправляли на нари або розстрілювали. Здійснилася б мрія кожного Zeбіла - посадити чи розстріляти всю партію порошенко, а телеканали 5, прямий, еспрессо - просто закрили... Українська церква була б повністю ліквідована і кацапський сатанат отримав би монополію на Бога...гетьманцев і далі далі знищував українську економіку, а вітренко - ще б вкрав у нафтогазі 50 млрд. амія була б розпущена за нєнадобностью, а військовослужбовці, активісти, патріоти, стали ізгоями суспільства причому більшість з них опинилася в таборах чи була б ростріляна...

До чого це все я? Да все просто - шапіто клоуна - це одна команда з тими у кого на танках свастика Z, бо вони всі одна Z-команда, які не діють прямо, а лише опосередковано. Тому ми ніколи не побачимо зняття депутатства і посадки опзже, не побачимо закриття церков кацапського сатанату, не побачимо боротьби з корупцією, яка зараз знищує державу, не побачимо і далі проукраїнських законів від моносброду...
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16.12.2022 07:22
+3
Слухай мене,вумнику,я зараз в армії,так ось ніхто,запам'ятай ботяра,ніхто не ділить побратимів по регіонах,чи ти потворо вважаєш,що харківська ТРО,яка за фактом відстояла Харків це робила з підвалів,ховаючись?Тьху,гидота.
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16.12.2022 08:56
+2
Чисто теоретически:
Тут писали у них 200т мобиков в резерве (вчера писали вроде) + 50т беларусь если поставит ( с её территории - она автоматически становится соучастником войны).
250т на западных границах, вполне могут перекрыть основные магистрали.

Никогда не нужно недооценивать противника.
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16.12.2022 07:26
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Будет скрепная атака по пяти дорогам посреди болот и под постоянным обстрелом Хаймарсов и трех "777" и никакой авиации в помощь.
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16.12.2022 06:48 Відповісти
Мне кажется они не будут брать Киев, они отрежут западную границу и попытаются прекратить снабжение.
Но это сильно очевидно, поэтому вряд ли так поступят.
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16.12.2022 07:18 Відповісти
Мне кажется они отсосут
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16.12.2022 07:21 Відповісти
Чисто теоретически:
Тут писали у них 200т мобиков в резерве (вчера писали вроде) + 50т беларусь если поставит ( с её территории - она автоматически становится соучастником войны).
250т на западных границах, вполне могут перекрыть основные магистрали.

Никогда не нужно недооценивать противника.
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16.12.2022 07:26 Відповісти
Сорі, а як вони дістануться на ці магістралі? Дякую.
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16.12.2022 07:35 Відповісти
Глядя на дороги и мосты можно 10-к вариантов только по этому направлению разработать.
Учитывая зимний вариант, реки замерзнут. Легкая техника пройдет.

Собственно, смысла нет выдумывать.
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16.12.2022 07:52 Відповісти
напиши еще "в кремльбле не дураки сидят"
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16.12.2022 08:09 Відповісти
Якось у розмові з товаришем ми обговорювали найгірший сценарій поточної війни, який міг би трапитися - рашисти за три дні захопили Київ і що далі відбувалося з державним апаратом. Аналізуючи поточні розклади, то в принципі нічого не змінилося б кардинального. клоун і далі керував би з дєрьмаками і татаровими країною, яка вже називалася б малоросією. У раді моносброд із слуг народу та опзж, і далі приймали б антиукраїнські закони: типу #5655 чи #8271, однак всіх хто виступав би проти - відправляли на нари або розстрілювали. Здійснилася б мрія кожного Zeбіла - посадити чи розстріляти всю партію порошенко, а телеканали 5, прямий, еспрессо - просто закрили... Українська церква була б повністю ліквідована і кацапський сатанат отримав би монополію на Бога...гетьманцев і далі далі знищував українську економіку, а вітренко - ще б вкрав у нафтогазі 50 млрд. амія була б розпущена за нєнадобностью, а військовослужбовці, активісти, патріоти, стали ізгоями суспільства причому більшість з них опинилася в таборах чи була б ростріляна...

До чого це все я? Да все просто - шапіто клоуна - це одна команда з тими у кого на танках свастика Z, бо вони всі одна Z-команда, які не діють прямо, а лише опосередковано. Тому ми ніколи не побачимо зняття депутатства і посадки опзже, не побачимо закриття церков кацапського сатанату, не побачимо боротьби з корупцією, яка зараз знищує державу, не побачимо і далі проукраїнських законів від моносброду...
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16.12.2022 07:22 Відповісти
Бійся НАТО, страшись Європа-блЄвосруські ідуть!
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16.12.2022 08:17 Відповісти
Аналітикі какані. Західні обл це вам не окацаплені суми чи харков що поховалиси по підвалах. Унас будуть їх ху..ти з кожного куща. Візьмуть-за дві щокі☝
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16.12.2022 08:36 Відповісти
Слухай мене,вумнику,я зараз в армії,так ось ніхто,запам'ятай ботяра,ніхто не ділить побратимів по регіонах,чи ти потворо вважаєш,що харківська ТРО,яка за фактом відстояла Харків це робила з підвалів,ховаючись?Тьху,гидота.
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16.12.2022 08:56 Відповісти
 
 