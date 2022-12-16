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Путін використовує наступ у Донецькій області і масовані ракетні удари по важливих об’єктах інфраструктури, щоб примусити Україну до переговорів, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Росії Володимир Путін одночасно використовує два військові інструменти для відновлення контролю та отримання великих територіальних поступок від України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, наступальні дії Росії в Донецькій області, особливо навколо Бахмута та в районі Авдіївки, а також кампанія масованих ракетних ударів по найважливішій українській інфраструктурі використовуються для того, щоб створити умови для примусу України до переговорів.

Російські війська посилили свої дії на всій території Донецької області, звільнивши бойову міць після відступу з правого берега Херсонської області.

ISW продовжує вважати, що Путін наказав російським військам завершити захоплення всієї Донецької області, і що нинішні російські наступальні зусилля навколо Бахмута та на заході Донецької області є частиною зусиль щодо виконання цього наказу.

Путін, ймовірно, сподівається, що ці наступальні операції поставлять під загрозу здатність України захищати територію і завдадуть значної шкоди бойовій міці ЗСУ, тому Київ не матиме іншого вибору, окрім як домовитися про припинення вогню, що дасть російським військам час відновити сили для наступного наступу.

Масовані російські ракетні удари по найважливішій інфраструктурі – друга військова спроба РФ змусити Україну здатися чи розпочати переговори на умовах Путіна.

Читайте: Путін не завжди співвідносить цілі з можливостями, часто він досить безрозсудний, - посол США в НАТО Сміт

На думку експертів, ці два військові інструменти не можуть змусити Україну вести переговори. Україна зберегла ініціативу на полі бою після двох послідовних наступальних операцій у Харківській та Херсонській областях.

"Таким чином Путін може створювати умови для третьої, послідовної військової операції на той випадок, якщо ці дві спроби не зможуть забезпечити досягнення цілей шляхом підготовки до нового наступу в Україну взимку 2023 року", - пишуть аналітики.

Як раніше повідомляв ISW, є низка ознак, які дозволяють припустити, що російські сили дійсно можуть готуватися до нової наступальної операції, включаючи перегрупування сил на основних напрямках наступу і перекидання важкої техніки до лінії фронту.

Зима сприятиме українським та російським наступальним операціям, зазначають експерти.

Читайте: Путін намагається відкласти момент визнання поразки Росії у війні проти України, - ISW

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
"Сей малороссийский народ и зело умен и зело лукав: он, яко пчела любодельна, дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российскаго просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет волом подъяремным и светочью Российскаго Царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и Российское царство останется не в авантаже".

***** було лізти, тепер "терпи моя красавіца"
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16.12.2022 07:05
+4
Нарешті пазли зійшлися , а то сиджу і думаю для чого це ***** робить нищить нашу інфраструктуру. Цій організації золоту малину треба присудити
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16.12.2022 07:15
+4
Я особисто бачив хворого, який був впевнений, що може розбити головою стіну. Він був неодноразово шпиталізовпниц. У шпиталі йому обмотували голову, для його ж блага інколи навіть пеленали, як дитину. За певний проміжок часу його підліковували д такої міри, що відпускали додому. Але знову ж таки прозодив час, і чолов'яга повертався до нав' язливої ідеї - пробити лобом стіну. Тоді його щнову забирали на лікування двє дужих поліцейстких і двоє фельдшерів. Віе був миршавим, маленьким і слабким. У нормальному стані. Але коли буянив, то двоє пліцейських були дуже доречними. Інколі у такому стані він прикидався нормальним і пробував заговорювати стражам порядку зуби. Якщо поліцейські велися, то процес приводу до психіатричрого відділення ускладнювався і займав більше часу. Інколи, якщо змінювався лікуючий лікар, то він запитував у зворого, чому той хоче стіну розбити саме головою, а не кувалдою. Відповіді не було. Хоча в очах гворого з'являлося напружене думання. Нічого не нагадує? Спроба нав' язати перемовини війною, ескалацією жорстокості - це те ж намагання рощбити стіну лобом. Мене дивує, чому цього пацвжнта досі не прийняли психватри в супроводі поліцейських. Адже симпоти одні й ті ж.
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16.12.2022 08:16
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"Сей малороссийский народ и зело умен и зело лукав: он, яко пчела любодельна, дает Российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи Российскаго просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет волом подъяремным и светочью Российскаго Царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и Российское царство останется не в авантаже".

***** було лізти, тепер "терпи моя красавіца"
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16.12.2022 07:05 Відповісти
Ось тільки це цитата фейк.
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16.12.2022 08:54 Відповісти
Та невже?! Ні, ну крута аналітика....
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16.12.2022 07:07 Відповісти
Бо раніше писали,що зима аж ніяк не сприяє кацапам.
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16.12.2022 07:51 Відповісти
Нарешті пазли зійшлися , а то сиджу і думаю для чого це ***** робить нищить нашу інфраструктуру. Цій організації золоту малину треба присудити
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16.12.2022 07:15 Відповісти
Надо уже определится. Готовят наступление или примушують до переговоров.
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16.12.2022 07:29 Відповісти
Одно для другого

Переговоры не для "мира" совсем
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16.12.2022 07:50 Відповісти
Кремлівський вилупок і кривавий вбивця може вести переговори тільки
з чортом , таким як він сам 😡
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16.12.2022 07:37 Відповісти
Вот он и надеется провести переговоры, только с мкньшим, таким же как и он сам....
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16.12.2022 09:47 Відповісти
Які переговори,обстрілює,тому що &йло,і ніякі переговори йому непотрібні,потрібна пауза,поки нова хвиля чмобіків трохи воювати навчиться.
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16.12.2022 07:44 Відповісти
Потому обстреливает, что еще надеется, что клоун приедет и заглянет в глаза... А Ермак кажись его в этом убеждает, шо "еще немного, еще чуть-чуть" и он отработает свой аванс....
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16.12.2022 09:46 Відповісти
Оце аналітика!
вАт ЄтА пАвАрот!
Я ж думав, тупін просто козел, а воно ось як!
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16.12.2022 08:07 Відповісти
Висновок такий - він не тільки козел, а ще й впертий баран.
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16.12.2022 09:10 Відповісти
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16.12.2022 08:15 Відповісти
Я особисто бачив хворого, який був впевнений, що може розбити головою стіну. Він був неодноразово шпиталізовпниц. У шпиталі йому обмотували голову, для його ж блага інколи навіть пеленали, як дитину. За певний проміжок часу його підліковували д такої міри, що відпускали додому. Але знову ж таки прозодив час, і чолов'яга повертався до нав' язливої ідеї - пробити лобом стіну. Тоді його щнову забирали на лікування двє дужих поліцейстких і двоє фельдшерів. Віе був миршавим, маленьким і слабким. У нормальному стані. Але коли буянив, то двоє пліцейських були дуже доречними. Інколі у такому стані він прикидався нормальним і пробував заговорювати стражам порядку зуби. Якщо поліцейські велися, то процес приводу до психіатричрого відділення ускладнювався і займав більше часу. Інколи, якщо змінювався лікуючий лікар, то він запитував у зворого, чому той хоче стіну розбити саме головою, а не кувалдою. Відповіді не було. Хоча в очах гворого з'являлося напружене думання. Нічого не нагадує? Спроба нав' язати перемовини війною, ескалацією жорстокості - це те ж намагання рощбити стіну лобом. Мене дивує, чому цього пацвжнта досі не прийняли психватри в супроводі поліцейських. Адже симпоти одні й ті ж.
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16.12.2022 08:16 Відповісти
ЩО ЗА ДЕБІЛЬНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ "ДО ПЕРЕГОВОРІВ"?
переговори - це благо.
звучить так, ніби пуйло змушений це робити, заради блага.
пуйло робить це, щоб ЗМУСИТИ ДО КАПІТУЛЯЦІЇ (а не до переговорів)
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16.12.2022 08:20 Відповісти
Во время войны есть два вида переговоров!!!
1. Для уборки убитых и раненных с поля боя.
2. Для обсуждения условий капитуляции.
Не путайте ваш гребаный usual бизнес в войной на выживание!
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16.12.2022 09:41 Відповісти
А ху-ху не хо-хо?
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16.12.2022 08:27 Відповісти
Если бы президентом Украины не был бы случайно по воле Коломойского залетевший в это кресло полностью зависимый и туповатый гопник-тусовщик, а человек с твердой позицией типа Филатова, Кличка, можно даже в крайнем случае рассмотреть Порошенка и Ахметова, у которых весь бизнес и жизнь связаны с Украиной, то Путин сейчас не пытался бы обломать печерского красавчика, которому не удалось вовремя сбежать. Сработали законы психологии - девка много выпила (понюхала), глазки строила (сильно хотела заглянуть) и без трусов пришла не вечеринку (ВСУ не вооружали, оборудованную линию обороны оставили врагу без боя и пожелали "просто перестать стрелять") и в результате у мачо встал и он полез сильничать. И до сих пор оставляет надежду, что все получится - просто девка решила повыделываться...
Ау, учьоные с демократами - вы знаете как заменить высшее руководство страны в период войны? Кажись поэтому демократия выходит из моды в странах, где тяжело жить и выжить.
Но Боже, спаси Украину от диктатора - капитана команды КВН.
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16.12.2022 09:36 Відповісти
 
 