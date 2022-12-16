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бюджет (1203) допомога (5051) США (14468) Сенат США (415)

Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет у $858 млрд, з яких $800 млн передбачені на допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,сенат

Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Його сума становить 858 млрд доларів, з яких 800 млн доларів передбачені на додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Документ передбачає виділення на оборону на 45 млрд доларів більше, ніж було передбачено у бюджеті адміністрації Байдена. Він отримав у Сенаті двопартійну підтримку більшістю голосів. За бюджет проголосували 83 сенатори, проти - 11

Бюджет включає такі статті витрат:

  • 317,3 млрд доларів на експлуатацію та технічне обслуговування (включно з оборотними коштами);
  • 174,5 млрд доларів на утримання військового персоналу;
  • 161,3 млрд доларів на військові закупівлі;
  • 138,6 млрд доларів на дослідження та розробки;
  • 30,5 млрд доларів на діяльність у галузі атомної енергії;
  • 16,5 млрд доларів на військове будівництво та сімейне житло.

У проєкті оборонного бюджету, зокрема, передбачається виділення 6 млрд доларів на стримування Росії в Європі, а також додаткові 800 млн доларів на допомогу Україні. Також там зафіксовано продовження заборони співпраці США з Росією у військовій сфері на п'ять років. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.

Також читайте: Палата представників США підтримала оборонний бюджет із щонайменше $800 млн для України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Меньше 1% на Украину....так и воюем со второй армией мирамира с помощью всего НАТА.
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16.12.2022 08:02
+11
Вы ошиблись аж двумя нулями. Разница в 1000 раз.
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16.12.2022 07:55
+10
Не понимаю где они физически успевают потратить почти триллион долларов на армию, это блин годовой бюджет половины европейских стран вместе взятых.
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16.12.2022 07:39
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Прочитайте статтю, там все написано.
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16.12.2022 07:35 Відповісти
Вы ошиблись аж двумя нулями. Разница в 1000 раз.
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16.12.2022 07:55 Відповісти
Ребят вы блин пишите херню разберитесь сначала ))) Украине запланировано 40 млрд и дополнительно 800 млн. А вы срете здесь непонятно о чем веселите свинособак
Сенат США --
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17.12.2022 10:40 Відповісти
Додаткові -- це добре .
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16.12.2022 07:30 Відповісти
Не понимаю где они физически успевают потратить почти триллион долларов на армию, это блин годовой бюджет половины европейских стран вместе взятых.
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16.12.2022 07:39 Відповісти
Зарплаты высокие))
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16.12.2022 07:45 Відповісти
Ви не забувайте, що у них купа військових баз, розкиданих по всьому світу. Плюс вони постійно проводять навчання, плюс розробки новітніх видів озброєнь. Все це величезні гроші...
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16.12.2022 08:58 Відповісти
Меньше 1% на Украину....так и воюем со второй армией мирамира с помощью всего НАТА.
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16.12.2022 08:02 Відповісти
Так это бюджет

А помощь США выделяют отдельно

И намного больше
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16.12.2022 08:10 Відповісти
а як це робиться, виділяти допомогу не через бюджет ?

якщо ви експерт в релігії макроекономіки, то поділиться таємним знанням.

може якісь нікому не відомі private equity funds вирішили виділити Україні пару мільйярдів ?
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16.12.2022 16:36 Відповісти
Ну, все относительно просто. Помощь Украине идет , в основном, не через Пентагон.
А через Госдеп. И это логично.
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16.12.2022 20:08 Відповісти
І Пентагон, і Госдеп фінансуються з бюджету. Госдеп дає гроші, а не зброю. А ці гроші йдуть довгими ланцюжками до складу, з якого відвантажують зброю. Навіть в Америці це працює саме так.

Я припускаю що на допомогу Ізраїлю йдуть приватні фонди, не через бюджет, бо єврейська діаспора має великі власні недержавні кошти.

Але Україні ніхто так не допомагає, а українська діаспора не числиться серед мільйярдерів.
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16.12.2022 20:36 Відповісти
Так вот и посчитайте СУММУ помощи Украине за 2022 год. Сравните с тем, сколько прошло через Пентагон.
Вы также увидите, что напрямую из Пентагона прошла статистическая погрешность, по сути.
Конечно, все это бюджетные деньги, так или иначе. И при чем тут Израиль?
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16.12.2022 20:42 Відповісти
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040#:~:text=FY2022%20and%20FY2023%20appropriations%2********,Security%20Assistance%2***********%20(USAI%3B%20P.L.

Президент Байден дав близька $12 млрд. в 2022 році які матеріалізувалися в 38 HIMARS, 8 NASAMS, 45 танків T-72B, і далі теж не густо. Це на 1500 км лінії фронту ! Це для стримування стратегічного ворогу США !

За що ви тут виступаєте ? Порахуйте ще на додаток допомогу Італії, якщо ви з неї пишете.
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16.12.2022 21:01 Відповісти
https://www.csis.org/analysis/aid-ukraine-explained-six-charts

Для Вас: минимум 68 Млрд. помощь Украине в 2022 Году.

Плохой союзник США, да?

Хотя уж и не знаю, Вам что Италия, что Мексика, все едино...
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16.12.2022 21:53 Відповісти
0.1 %
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16.12.2022 09:22 Відповісти
А вы хотели, чтоб ОП и Президент получили 800 млрд? И где потом те деньги искать, до фронта они явно не дойдут...
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16.12.2022 20:07 Відповісти
После демилитаризации рашки бюджет можно будет сокращать наполовину.
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16.12.2022 08:28 Відповісти
є ще Чайна
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16.12.2022 08:46 Відповісти
Чайна воевать не умеет.
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16.12.2022 08:52 Відповісти
Это ещё надо проверить.
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16.12.2022 10:08 Відповісти
Уже проверено сотнями лет истории, где китайцев нагибали все, от монголов до вьетнамцев. Воевать они могут хорошо только между собой.
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16.12.2022 10:26 Відповісти
Про лендлиз много вранья.

1. Если победят республиканцы они будут мешать помогать давать транши денег Украине, поэтому мы придумал лендлиз.

Факт - закон предложил республиканец еще в январе 2022 года, чтобы предоставить помощь до войны.

Проголосовали в апреле, подписали 9 мая. Срок действия закона с 9 мая по 1 октября 2023 года.

2. Вот в течении 60 дней после 9 мая - лендлиз начнет действовать.

Факт: В течении 60 дней, президент должен был отчитаться перед Конгрессом какие ускоренные процедуры применены для поставок по лендлизу Украине.

Не выполнено

3. Наступит 1 октября и пойдет ленд-лиз

Факт: 1 октября начинается финансовый год в США. ЛендЛиз расчитан на 2022 и 2023 финансовые года. 2023 финансовый год начался 1 октября 2022 и закончится 1 октября 2023 года.

2022 финансовый год завершился - поставок по лендлизу 0.

4. Лучше транши деньгами, чем лендлиз
Факт: За транши надо каждый раз голосовать.
Лендлиз уже проголосван и просто надо использовать.
В транш который голосуется как "помощь Украине" кроме помощи Укране, можно добавить денег чтобы задобрить избирателей США перед выборами.
По лендлизу это передача товаров и техники, не возможно добавить живые деньги на программы задобрения избирателей США.
Странно будет, лендлиз 4 HIMARS от правительства США (демократы) для избирателей США, пострадавших от урагана во Флориде (республиканцы).

5. Здесь показаны транши
https://protectukrainenow.org/ua/report/

В новостях писали что проголосовали 40млрд помощи в мае
https://www.bbc.com/russian/news-61517958

которую надо было использовать до конца финансового года, т.е. до 1 октября.
В итоге в виде оружия получено около 12млрд, из которых часть через год-другой-третий.
А часть просто не успели подписать, и деньги вернулись в бюджет.

В 1941 также были демократы у власти - но лендлиз действовал, объемы были сразу и много.

6. Странное объяснение посла

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/09/29/7147776/

Лендлиз проголосовали раньше, чем транши, которые надо каждый раз голосовать, но нам пока не нужен лендлиз...
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16.12.2022 12:19 Відповісти
Якщо ви читали сам документ, то надайте, будьте ласкаві посилання. Якщо не читали, то чому виставляєте себе професіоналом в цій темі
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16.12.2022 18:21 Відповісти
0.1% нам на війну. Решта- дєрібан на всякі ПРО які роблять ще з часів Рейгана , но так і ніх..я немає(судячи по тому як вони ссуться рашки і її ракет)
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16.12.2022 09:35 Відповісти
Бачу тут тiльки одного вiдверто ссущегося- Lopik Kocur...
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16.12.2022 09:42 Відповісти
Якби ссався- то втікби за кордон а не сидів би зараз в палатці в лісі.Просто є гірка правда, 0.1% і це треба визнати. Ми - самі
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16.12.2022 11:16 Відповісти
Ну мені видається що скупенько. З велечезного банкету дали докурить папіроску. А затвердили без проблем ,між іншим , через нашу війноньку. Інакше б "голуби" заклювали.
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16.12.2022 10:08 Відповісти
https://youtu.be/6vnzMIcTwjg...

Классный видос о Германии...💪✊
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16.12.2022 11:12 Відповісти
Япония выйдет на третье место в Мире по оборонному бюджету...👍💪
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16.12.2022 11:13 Відповісти
Война должна продолжаться....кто этого еще не понял....
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16.12.2022 12:11 Відповісти
Есть благоразумная поговорка: "не смотри на слова - смотри на дела"...а на деле нам дают оружия что бы сохранить паритет, а не что бы победить....
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16.12.2022 12:13 Відповісти
РюZZkие бабы ещё дерьма нарожают казав маршал жюков 🦍🦍🦍☠️☠️☠️
На Донбассе начали могилизироаать тёток и девок...дно ДНР зна кого брать...😝☠️☠️☠️
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16.12.2022 12:27 Відповісти
0.1% это будет помощь Украине. Это очень много. Дают оружия пшик. А когда мы задаром отдавали ракеты и ядерное оружие, разоружали сами себя, так бегали тут и обещали золотые горы.
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16.12.2022 14:42 Відповісти
Напиши Леониду Данилычу жалобу..типа так мол так нафиг ты продал ЯО и остальноц советский хлам за 500 млн. Долларов..он тебя поймет...
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16.12.2022 14:55 Відповісти
Зате Данілич при гешефті залишився
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16.12.2022 23:49 Відповісти
Шановна редакціє, просимо приділити увагу!

Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати

Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".

Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.

Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo

Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.
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16.12.2022 15:45 Відповісти
крошки со стола. США что, хочет чтобы Украину захватили??? это мат!
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16.12.2022 20:01 Відповісти
1% на допомогу Україні, не дуже надихає, бо з такими темпами чекати швидкої перемоги над кацапами марно.
Хай би краще зброю давали з військових складів США
У дужках зброя яка є на військових складах
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16.12.2022 23:45 Відповісти
Моя помилка - це навіть не 1 %, це 0,1 %
Бачу політики США дуже "*******" Україну, на відміну від звичайних американців
Чи то вважають Україну частиною раши.
Смерть кацапській недоімперії
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16.12.2022 23:53 Відповісти
Допомога штатів нагадує лікування-вилікувати не ХОЧЕМО, але і не дамо померти(хоча помираємо). Про ленд-ліз навіть не хочеться говорити. Де ті "повітряні мости, найкраща логістика в світі"?.. Немає що і чим? Не вірю, просто їм ВИГІДНО затягувати війну, послаблювати рашку...але руками і життями українців. Ну і ще один фактор-сцикунство...докажіть, якщо не так
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17.12.2022 06:40 Відповісти
 
 