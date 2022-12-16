Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет у $858 млрд, з яких $800 млн передбачені на допомогу Україні
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Сенат США схвалив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Його сума становить 858 млрд доларів, з яких 800 млн доларів передбачені на додаткову допомогу Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
Документ передбачає виділення на оборону на 45 млрд доларів більше, ніж було передбачено у бюджеті адміністрації Байдена. Він отримав у Сенаті двопартійну підтримку більшістю голосів. За бюджет проголосували 83 сенатори, проти - 11
Бюджет включає такі статті витрат:
- 317,3 млрд доларів на експлуатацію та технічне обслуговування (включно з оборотними коштами);
- 174,5 млрд доларів на утримання військового персоналу;
- 161,3 млрд доларів на військові закупівлі;
- 138,6 млрд доларів на дослідження та розробки;
- 30,5 млрд доларів на діяльність у галузі атомної енергії;
- 16,5 млрд доларів на військове будівництво та сімейне житло.
У проєкті оборонного бюджету, зокрема, передбачається виділення 6 млрд доларів на стримування Росії в Європі, а також додаткові 800 млн доларів на допомогу Україні. Також там зафіксовано продовження заборони співпраці США з Росією у військовій сфері на п'ять років. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.
Будь ласка, зачекайте...
Сенат США --
А помощь США выделяют отдельно
И намного больше
якщо ви експерт в релігії макроекономіки, то поділиться таємним знанням.
може якісь нікому не відомі private equity funds вирішили виділити Україні пару мільйярдів ?
А через Госдеп. И это логично.
Я припускаю що на допомогу Ізраїлю йдуть приватні фонди, не через бюджет, бо єврейська діаспора має великі власні недержавні кошти.
Але Україні ніхто так не допомагає, а українська діаспора не числиться серед мільйярдерів.
Вы также увидите, что напрямую из Пентагона прошла статистическая погрешность, по сути.
Конечно, все это бюджетные деньги, так или иначе. И при чем тут Израиль?
Президент Байден дав близька $12 млрд. в 2022 році які матеріалізувалися в 38 HIMARS, 8 NASAMS, 45 танків T-72B, і далі теж не густо. Це на 1500 км лінії фронту ! Це для стримування стратегічного ворогу США !
За що ви тут виступаєте ? Порахуйте ще на додаток допомогу Італії, якщо ви з неї пишете.
Для Вас: минимум 68 Млрд. помощь Украине в 2022 Году.
Плохой союзник США, да?
Хотя уж и не знаю, Вам что Италия, что Мексика, все едино...
1. Если победят республиканцы они будут мешать помогать давать транши денег Украине, поэтому мы придумал лендлиз.
Факт - закон предложил республиканец еще в январе 2022 года, чтобы предоставить помощь до войны.
Проголосовали в апреле, подписали 9 мая. Срок действия закона с 9 мая по 1 октября 2023 года.
2. Вот в течении 60 дней после 9 мая - лендлиз начнет действовать.
Факт: В течении 60 дней, президент должен был отчитаться перед Конгрессом какие ускоренные процедуры применены для поставок по лендлизу Украине.
Не выполнено
3. Наступит 1 октября и пойдет ленд-лиз
Факт: 1 октября начинается финансовый год в США. ЛендЛиз расчитан на 2022 и 2023 финансовые года. 2023 финансовый год начался 1 октября 2022 и закончится 1 октября 2023 года.
2022 финансовый год завершился - поставок по лендлизу 0.
4. Лучше транши деньгами, чем лендлиз
Факт: За транши надо каждый раз голосовать.
Лендлиз уже проголосван и просто надо использовать.
В транш который голосуется как "помощь Украине" кроме помощи Укране, можно добавить денег чтобы задобрить избирателей США перед выборами.
По лендлизу это передача товаров и техники, не возможно добавить живые деньги на программы задобрения избирателей США.
Странно будет, лендлиз 4 HIMARS от правительства США (демократы) для избирателей США, пострадавших от урагана во Флориде (республиканцы).
5. Здесь показаны транши
https://protectukrainenow.org/ua/report/
В новостях писали что проголосовали 40млрд помощи в мае
https://www.bbc.com/russian/news-61517958
которую надо было использовать до конца финансового года, т.е. до 1 октября.
В итоге в виде оружия получено около 12млрд, из которых часть через год-другой-третий.
А часть просто не успели подписать, и деньги вернулись в бюджет.
В 1941 также были демократы у власти - но лендлиз действовал, объемы были сразу и много.
6. Странное объяснение посла
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/09/29/7147776/
Лендлиз проголосовали раньше, чем транши, которые надо каждый раз голосовать, но нам пока не нужен лендлиз...
Классный видос о Германии...💪✊
На Донбассе начали могилизироаать тёток и девок...дно ДНР зна кого брать...😝☠️☠️☠️
Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати
Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".
Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.
Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo
Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.
Хай би краще зброю давали з військових складів США
У дужках зброя яка є на військових складах
Бачу політики США дуже "*******" Україну, на відміну від звичайних американців
Чи то вважають Україну частиною раши.
Смерть кацапській недоімперії