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війна (56389) Генштаб ЗС (4501) ліквідація (1933) знищення (4109) Запорізька область (2560) ЗСУ (5706) Токмак (71)

У районі Токмака ЗСУ знищили до 10 одиниць військової техніки, приблизно 180 окупантів поранено, у місті працюють російські мобільні крематорії, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,ліквідація

Окупанти зазнали значних втрат у Токмаку, там використовують мобільні крематорії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 16 грудня щодо російського вторгнення.

"За уточненою інформацією, 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3600 поранених російських військових перебували у лікарнях в окупованих населених пунктах Донеччини та Луганщини на початку грудня, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Ого , кацапня притягнула знову пересувні мобільні крематоріі для утилізаціі своїх чмобіків, - діють по принципу: ,, нема тіла , нема діла "
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16.12.2022 07:54 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.12.2022 07:55 Відповісти
Мальчики просто горят идеей
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16.12.2022 08:00 Відповісти
А ссмердять чим?
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16.12.2022 09:56 Відповісти
 
 