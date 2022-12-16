У районі Токмака ЗСУ знищили до 10 одиниць військової техніки, приблизно 180 окупантів поранено, у місті працюють російські мобільні крематорії, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти зазнали значних втрат у Токмаку, там використовують мобільні крематорії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 16 грудня щодо російського вторгнення.
"За уточненою інформацією, 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар16.12.2022 07:54 Відповісти Мені подобається 7
Amber
показати весь коментар16.12.2022 07:55 Відповісти Мені подобається 6
Oleksandr Onys
показати весь коментар16.12.2022 08:00 Відповісти Мені подобається 5
Лариса Щепак
показати весь коментар16.12.2022 09:56 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...