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Повітряну тривогу оголошено у більшості областей України: Кім повідомив про ракети у повітряному просторі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними сервісу alerts.in.ua повітряну тривогу оголошено у низці областей.
За словами глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, зафіксовано захід перших ракет у повітряний простір України.
Топ коментарі
+23 Алекс Скела
показати весь коментар16.12.2022 08:25
+19 Василий Воробец
показати весь коментар16.12.2022 08:16
+18 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар16.12.2022 08:23
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Будь ласка, зачекайте...
Такими методами війну виграти не вдасться нікому і ніколи. Але головне в тому, що свою країну ти вже закопав остаточно.
Поздоров себе, дебіл!
Приезжайте обратно, будем "тихо сидіти на Цензорі" вместе!
Що там з вами не так? Кацапська пропаганда промила вам мозок і ви хочете теж саме зробити з нами?
Краще б сиділи там у своїй жирній та безпечній Німеччині та не робили нам нерви в інтернетах. І без вас занепокоєних та зхвильованих хєрово.
"Час підльоту ракет невеликий, пройдіть в укриття".
Якщо тривогу о 08:11 оголосили - то тільки від білорусі могло так швидко долетіти
вірите в брехунців з бтюба,говорящим головам,вангістам спеціалістам.
https://t.me/voynareal/45371
Не дарма вони там копошились,переміщувались..
Погано,що ми про це знаєм,а вдарити по ним не можем...ми якісь терпіли,чесно...
Слава Маршалу Маннергейму ✊👍