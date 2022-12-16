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Глава МЗС Литви Ландсбергіс про санкції: Сумно, що довелося витратити стільки часу на обговорення поступок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що під час узгодження дев’ятого пакету санкцій проти Росії країни ЄС витратили багато часу на обговорення поступок.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"9-й пакет санкцій був упущеною можливістю. Сумно, що нам довелося витратити стільки часу на обговорення поступок, а не жорсткіших санкцій", - наголосив він.

За словами Ландсбергіса, Польщі та Литві вдалося забезпечити, щоб лазівки були закрито.

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Автор: Богдан Гуньковський
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В даний момент по Україні випущено близько 60 блєдін,усі в калідори та укритя,будьте обережні...Слава ППО!!!!
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16.12.2022 08:36 Відповісти
Чим далі спостерігаю за політикою прибалтійських країн (маленьких, далеко не багатих), тим більше хочеться схилитись перед ними у щирому та шанобливому поклоні.
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16.12.2022 08:40 Відповісти
Staraja ES neponimajut ili nexotjat ponimat to chto tokoe roSSija, a mi bivshie okupirovani sovkom ochen xorosho ponimaem. Poetomu unas s Ukrainoi est i budet opshtiji vrag nacisto-fashistkaja roSSija. Nam povezlo, uspeli NATO, a podrugomu roSSijskie okupanti davno bi napali na nas.
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16.12.2022 10:45 Відповісти
Принагідно уклін і Вам, пане, особисто!
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16.12.2022 11:52 Відповісти
Tak dumaju ne tolko ja odin, a balshenstvo latishei. No vot ostavshijsja posle okupaciji sovka ruskogovarjashtie vatniki mnogie dosix por poderzivaet roSSiju po tixomu, mezdu saboi obshtajas i zdut ruSSkova mira...
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16.12.2022 12:04 Відповісти
На жаль, їх багато лишиться і по війні - у нас і у Вас.
Втім, помірковані люди й не чекають, що усе зміниться, досить попросити пана Г. Поттера змахнути чарівною паличкою.
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16.12.2022 12:10 Відповісти
Поступок?!!! Та тих кацапів треба давити як "гаддя"! Щоб очі повилазили!!!
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16.12.2022 08:54 Відповісти
Глава МЗС Литви Ландсбергіс про санкції: Сумно, що довелося витратити стільки часу на обговорення поступок. В тому вся продажна боягузлива опортуністична Європа.

Перед другою світовою війною віддавали хижакам Гітлеру і Сталіну свої сусідів: Фінляндію, Прибалтику, Австрію, Чехословаччину... Після війни віддали Сталіну все, що той захотів і ООН створили по конструкції Сталіна...

"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.

Человеческая шкура стала флагом Европы.

Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

Европа. А в это время:

Тиха капітуляція Заходу перед новим Гітлером? ПОступци -як запрошення до продовження агресії...
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16.12.2022 08:58 Відповісти
 
 