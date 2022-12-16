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Глава МЗС Литви Ландсбергіс про санкції: Сумно, що довелося витратити стільки часу на обговорення поступок
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Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що під час узгодження дев’ятого пакету санкцій проти Росії країни ЄС витратили багато часу на обговорення поступок.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"9-й пакет санкцій був упущеною можливістю. Сумно, що нам довелося витратити стільки часу на обговорення поступок, а не жорсткіших санкцій", - наголосив він.
За словами Ландсбергіса, Польщі та Литві вдалося забезпечити, щоб лазівки були закрито.
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Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
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