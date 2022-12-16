Через російську масовану ракетну атаку у Сумській області відсутнє електропостачання, у Кіровоградській та Черкаській застосовані спеціальні графіки аварійних відключень

Через російську масовану ракетну атаку енергетики працюють на убезпечення головних інфраструктурних об’єктів у Кіровоградській, Сумській та Черкаській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канали голів ОВА.

У Кіровоградській області через російську масовану ракетну атаку застосовані спеціальні графіки вимкнення електроенергії.

"Енергетики працюють на убезпечення головних інфраструктурних об’єктів. Тому маємо обмеження світла поза графіками", - повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання", - зазначив голова Сумської області Дмитро Живицький.

У Черкаській області, за розпорядженням "Укренерго", застосовані спеціальні графіки аварійних відключень, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

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