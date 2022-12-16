УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4092 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
2 195 2
Кіровоградщина (438) Сумська область (2200) Черкащина (646)

Через російську масовану ракетну атаку у Сумській області відсутнє електропостачання, у Кіровоградській та Черкаській застосовані спеціальні графіки аварійних відключень

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроенергія,електрика,світло,леп

Через російську масовану ракетну атаку енергетики працюють на убезпечення головних інфраструктурних об’єктів у Кіровоградській, Сумській та Черкаській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канали голів ОВА.

У Кіровоградській області через російську масовану ракетну атаку застосовані спеціальні графіки вимкнення електроенергії. 

"Енергетики працюють на убезпечення головних інфраструктурних об’єктів. Тому маємо обмеження світла поза графіками", - повідомив голова ОВА Андрій Райкович

"Через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання", - зазначив голова Сумської області Дмитро Живицький.

У Черкаській області,  за розпорядженням "Укренерго",  застосовані спеціальні графіки аварійних відключень, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через загрозу ракетного удару на Житомирщині вимкнули електропостачання

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мірні пропозиції московитів
показати весь коментар
16.12.2022 09:32 Відповісти
Що ж це за гнилий та бл#дський світ такий?!!!? .... одна недокраїна вбиває ракетами іньшу - мирну країну у котрій зброї навіть достатньо немає відбитися а увесь світ "стурбовано" спостерігає зі сторони!!! Що ж це за світ....
показати весь коментар
16.12.2022 09:53 Відповісти
 
 