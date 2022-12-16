Рашисти влучили у житловий будинок Кривого Рогу: Загинули двоє, поранено 6 осіб, зокрема трьох дітей (оновлено)

Сьогодні вранці Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. У всіх областях оголошено повітряну тривогу. Зокрема, прильоти зафіксовано у Кривому Розі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", - написав Вілкул.

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Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі повідомив про влучання у житловий будинок: "Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби".

Голова ОВА Валентин Резніченко заявив, що внаслідок обстрілу Кривого Рогу загинули 2 особи.

" Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні", - додав він.

Заступник глави ОП Тимошенко уточнив, що станом на 12:00 2 людини загинуло. 6 людей травмовано, серед них 3 дітей.

"Під завалами можливо перебуває 2 особи, з них 1 дитина", - додав він.