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Вілкул Олександр (303) війна (56389) Кривий Ріг (811) обстріл (21042) ракети (2784) Тимошенко_Кирило (494)

Рашисти влучили у житловий будинок Кривого Рогу: Загинули двоє, поранено 6 осіб, зокрема трьох дітей (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Сьогодні вранці Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. У всіх областях оголошено повітряну тривогу. Зокрема, прильоти зафіксовано у Кривому Розі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", - написав Вілкул.

Також читайте: Повітряну тривогу оголошено у більшості областей України: Кім повідомив про ракети у повітряному просторі

Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі повідомив про влучання у житловий будинок: "Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби".

Голова ОВА Валентин Резніченко заявив, що внаслідок обстрілу Кривого Рогу загинули 2 особи.

 " Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні", - додав він.

Заступник глави ОП Тимошенко уточнив, що станом на 12:00 2 людини загинуло. 6 людей травмовано, серед них 3 дітей.

"Під завалами можливо перебуває 2 особи, з них 1 дитина", - додав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Пора просто ******* по белгороду. Щоб у сук був рефлекс - атака по Україні це спусковий крючок для удару і по белгородам-воронежам.
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16.12.2022 09:36
+14
На белгород ***** насрать. Нужьно вье ба ть по мацквэ и рублевке с Арбатом чтобы ***** и его прихвостни подпрыгивали на кровати и как ГИтлер в 45-м чуствовали свой конец
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16.12.2022 09:55
+5
А що, після виключення з ради безпеки вони перестануть обстрілювати Україну?
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16.12.2022 09:41
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Пора разрушить Кримський міст ‼️‼️‼️
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16.12.2022 09:31 Відповісти
Пора просто ******* по белгороду. Щоб у сук був рефлекс - атака по Україні це спусковий крючок для удару і по белгородам-воронежам.
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16.12.2022 09:36 Відповісти
вже давно лупимо, рефлекс вже є. Їм пох на той рефлекс, для них белгород, це м'ясо.
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16.12.2022 09:44 Відповісти
Ну Белгороду то точно не пох.
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16.12.2022 09:58 Відповісти
Белгород - это просто город. Неодушевленный предмет. (Не)людям, которые в нем проживают, может и не пох, но кто у них спрашивает?
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16.12.2022 10:13 Відповісти
Українські ракети вже беруть 700 км.

классно просто влупить по хремлю - і хутина тут же приб'ють члени банди 🤣🤣
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16.12.2022 09:50 Відповісти
На белгород ***** насрать. Нужьно вье ба ть по мацквэ и рублевке с Арбатом чтобы ***** и его прихвостни подпрыгивали на кровати и как ГИтлер в 45-м чуствовали свой конец
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16.12.2022 09:55 Відповісти
Думаю йому і на москву насрать. А от масквічам, яких погонють в бомбосховища, така жисть вряд чи сподобається
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16.12.2022 10:03 Відповісти
І як це вплине на атаки кацапів?
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16.12.2022 09:50 Відповісти
але ,США не бачать можливості зміни правил ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки, - Білий дім
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16.12.2022 09:39 Відповісти
А що, після виключення з ради безпеки вони перестануть обстрілювати Україну?
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16.12.2022 09:41 Відповісти
а що,коли щодня Твій сусід , двері Твоєї квартири по декілька разів на день звертає на них увагу , ногами,Ти голову накриєш подушкою,щоб не чути "братської любові " сусіда?
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16.12.2022 09:52 Відповісти
То що, щоб мій сусід перестав бити ногами в мої двері, треба виключити його з якогось профкому?
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16.12.2022 09:58 Відповісти
А як ти зміниш правила ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки, якщо в правилах ООН немає жодної згадки про Росію?
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16.12.2022 09:47 Відповісти
Льогко. Винести питання на голосування Генасамблеї і вигнати.
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16.12.2022 10:00 Відповісти
Згадки про те, що ********* є в Раді Безпеки ООН ,є її голосування, котрі зафіксовані і враховані Радою Безпеки ООН.
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16.12.2022 10:12 Відповісти
А ви особисто його бачите? оприлюдните весь алгоритм?
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16.12.2022 09:48 Відповісти
Делегація росії в Раді Безпеки ООН скористалася правом постійного члена та застосувала вето під час голосування резолюції, яка засуджувала кремлівські псевдореферендуми в Україні та закликала не визнавати жодних змін українських кордонів.- ось рашистський Вам алгоритм,котрий є допущений радою безпеки ООН.Якщо є такий алгоритм,то на нього давно вже є алгоритми, котрі вказують, що подібного не має права робити ні одна країна світу і за ці алгоритми ,підписалася *********.
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16.12.2022 10:01 Відповісти
Треба просто зробить ПЕРЕУЧЁТ в організації - і вони много цікавого знайдуть
НАПРИКЛАД - як раша платить взноси в ООН , якщо вона не вступала в цю організацію ??? Які там фальсифікації І ХТО ЇХ ЗРОБИВ
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16.12.2022 09:53 Відповісти
Як звідти можна виключити того, кого там немає. В РБ ООН був совок. раша замість всіх вирішила, що вона типу правонаступник і все. Юридично перед нею можна спокійно закрити двері в РБ ООН без будь-якого рішення про вигнання та поставити на цьому питанні крапку
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16.12.2022 09:58 Відповісти
Вы сами решили, учите историю.
заседание от 21.12.1991
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16.12.2022 10:09 Відповісти
Там не було згоди всіх колишніх республік совка. До того ж Україна ніколи не була членом СНД. Вчить історію та документи
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16.12.2022 10:50 Відповісти
Бо коли Статут ООН писали, то рашку апріорі поставили в ранг переможця тієї війни і вона (рашка) має права сама визначати (або назначати) ворога та боротись з ним усіма силами.
Я вже не раз писав, що ООН, організація гнилих принципів та прав, розганяти треба, як орків з під Харкова та Херсона.
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16.12.2022 10:17 Відповісти
За любим рухом(дією) стоїть цілком жива та мисляча істота - шукайте цю істоту(я про ООН, чи не пора звідси вигати стародавнього жиа Гуттерижа???, або винести с**у вперед ногами)
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16.12.2022 13:31 Відповісти
 
 