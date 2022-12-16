Укріплення, які Росія будує на сході, в сучасних війнах є малоефективними, - британська розвідка

Російські військові продовжують будувати оборонні укріплення уздовж лінії фронту, які за своїми характеристиками практично не змінилися з часів Другої світової війни і в сучасних умовах мають сумнівну ефективність.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 16 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Як свідчать супутникові знімки, зазначає розвідка, останніми тижнями РФ продовжує будувати масштабні укріплення уздовж лінії фронту, віддаючи особливий пріоритет району Сватового.

"Ці конструкції відповідають традиційним військовим планам спорудження окопів, які практично не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, найімовірніше, будуть вразливими для точних ударів сучасною зброєю", – зазначає розвідка.

На думку аналітиків, будівництво укріплень – ще одне свідчення того, що Росія переходить до позиційної війни.

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