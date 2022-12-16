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Укріплення, які Росія будує на сході, в сучасних війнах є малоефективними, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,курська

Російські військові продовжують будувати оборонні укріплення уздовж лінії фронту, які за своїми характеристиками практично не змінилися з часів Другої світової війни і в сучасних умовах мають сумнівну ефективність.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 16 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Як свідчать супутникові знімки, зазначає розвідка, останніми тижнями РФ продовжує будувати масштабні укріплення уздовж лінії фронту, віддаючи особливий пріоритет району Сватового.

"Ці конструкції відповідають традиційним військовим планам спорудження окопів, які практично не змінилися з часів Другої світової війни. Такі конструкції, найімовірніше, будуть вразливими для точних ударів сучасною зброєю", – зазначає розвідка.

На думку аналітиків, будівництво укріплень – ще одне свідчення того, що Росія переходить до позиційної війни.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Кацапам залишилося тільки зірочки на пірамідки причепити і написати, скільки чмобиків під кожною лежить.
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16.12.2022 09:56
+2
Они их лепят не для войны, а для запудривания мозгов своему лохторату. Ясен пень, что в рашу никто не попрется.
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16.12.2022 10:07
+1
то вони собі ями риють та надробні памятнички ставлять
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16.12.2022 09:49
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то вони собі ями риють та надробні памятнички ставлять
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16.12.2022 09:49 Відповісти
"пам'ятники" їм будуть ставити хробаки, перетравлюючи на чернозем
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16.12.2022 12:38 Відповісти
малоефективні і сумнівна ефективність не сіноніми.
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16.12.2022 09:53 Відповісти
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16.12.2022 09:54 Відповісти
Кацапам залишилося тільки зірочки на пірамідки причепити і написати, скільки чмобиків під кожною лежить.
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16.12.2022 09:56 Відповісти
(пошепки):
Тс-с-с...
Хай стараються...
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16.12.2022 10:07 Відповісти
Они их лепят не для войны, а для запудривания мозгов своему лохторату. Ясен пень, что в рашу никто не попрется.
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16.12.2022 10:07 Відповісти
ага укріплення зовсім "неефективні",але чомусь наші під Авдіївкою на схожих укріпленнях утилізують русню вже 9 місяць,може не треба вже так недооцінювати польову фортифікацію?
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16.12.2022 14:41 Відповісти
 
 