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Рух метро у Києві тимчасово зупинено на всіх гілках, станції працюють як укриття, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

метро

У Києві зупинили рух метро на всіх гілках.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття Повітряна тривога триває! Будь ласка, залишайтеся в укриттях!

Про відновлення руху повідомимо додатково", - зазначив очільник міста.

Читайте: Тато з донечкою у столичному метро під час масованого ракетного обстрілу. ФОТО дня

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Витримаємо, мудаче.
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16.12.2022 10:17
+6
В коментах є адмін? Тут жертва згвалтування кадирівців щось розійшлась.
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16.12.2022 10:20
+6
Украина то все починит, а кацапьі как бьіли мразью так и останутся.
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16.12.2022 10:21
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Витримаємо, мудаче.
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16.12.2022 10:17 Відповісти
Коли з дурки виписали, наволоч? ))
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16.12.2022 10:20 Відповісти
Як там Бахмут? А Київ за 3 дні? З військовими можете воювати? Чи тільки проти цивільних?
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16.12.2022 10:24 Відповісти
Так, в курсі, в мене там є знайомі. Трупаків років там море.
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16.12.2022 10:29 Відповісти
Київ за 72 часа, сказал генерал Милли 4 ноября.
https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-kyiv-could-fall-within-72-hours-if-russia-decides-to-invade-ukraine-sources

пора бы уж запомнить!
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16.12.2022 10:29 Відповісти
Украина то все починит, а кацапьі как бьіли мразью так и останутся.
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16.12.2022 10:21 Відповісти
Чучело как там єнгельс? ))
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16.12.2022 10:23 Відповісти
В спам фсбешник! Найшвидшої тобі деактивації!
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16.12.2022 10:27 Відповісти
Не радій, козліна какцапська - чекай відповіді, ******* )))
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16.12.2022 10:18 Відповісти
То ты не знваешь... То ты козломордые сглатуешь
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16.12.2022 10:24 Відповісти
Поки ти тут зіваєш, горний хєр гуляє в сраці твоєї самки
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16.12.2022 10:25 Відповісти
В коментах є адмін? Тут жертва згвалтування кадирівців щось розійшлась.
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16.12.2022 10:20 Відповісти
Та воно смішне )))
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16.12.2022 10:22 Відповісти
Ситуація станом на зараз: Київщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Полтавщина, Харківщина, Тернопільщина, Кіровоградщина, Хмельниччина, Житомирщина, Вінниччина, Донеччина, Миколаївщина - були вибухи, більшу частину ракет збила ППО.
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16.12.2022 10:21 Відповісти
В спам кацапа!
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16.12.2022 10:28 Відповісти
Гойда!
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16.12.2022 10:22 Відповісти
І що? Чекай в сраній Мацкве. Ви, ******, здохнете в цій війні!
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16.12.2022 10:24 Відповісти
Скільки платять, дебіле?
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16.12.2022 10:25 Відповісти
Как там пукинский мостик? Кстати а чё дед-пердед выступать не будет? Мудила 12 млн мокщанских задрочегчев живут без канализации и 16 млн без водопровода иди порадуйся, бахни стекломая
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16.12.2022 10:26 Відповісти
В спам фсбешник троль одноразовий!
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16.12.2022 10:30 Відповісти
Для сраної тварі: пишу з Києва - є світло, вода та опалення.
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16.12.2022 10:27 Відповісти
Тебе очікує смерть, мерзото.
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16.12.2022 10:32 Відповісти
кому верить?

В Киеве ввели экстренные отключения света, также есть проблемы с водоснабжением
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16.12.2022 10:42 Відповісти
Чого притихло, наволоч тупа? Не заплатили хазяї тупій шавці? Біднесеньке чмо...
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16.12.2022 10:29 Відповісти
Твій нік говорить сам за себе ))) Типовий защоканець) Не відволікайся - смокчи в какцапів, сволота тупа ))
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16.12.2022 10:35 Відповісти
Уберите из коментов фсбшного дебила. Оно убогое даже не догоняет, что радуется военным преступлениям кремлёвского опарыша. Фу, мерзость
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16.12.2022 10:35 Відповісти
а нафига вы все "кормите" этого парашного засранца? закинули в спам и дело с игнором.
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16.12.2022 10:38 Відповісти
Та нехай ковтає поки не вдавиться.

Якщо їм за це платять, то гроші, які могли піти на броню чи ліки для чмобіків, підуть цій істоті на контрабандну кока-колу.
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16.12.2022 10:44 Відповісти
та там якісь копійки й вседно, нєфіг і на колу давать. хай сцяки п'є й гівном закусує. там цього добра у них завалісь ))
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16.12.2022 10:48 Відповісти
Війна робить жахливе народ вже настільки злий і психічний що навіть тут в коментарях ображають один одного. І це погано народ повинен об'єднатися
А те що якісь рашисти заходять на цей сайт це питання до редакції сайту чому ip-адреси не блокують при виявленні на цьому сайті рашистів?
І їх дуже багато які дуже радіють читаючи новини України.
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16.12.2022 11:09 Відповісти
нажаль це не кінець і навідь не середина кацапської биковатої стратегії на знищення Української нації.
АЛЕ МИ ЯК УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ тримаємося і я впевненийґ. будемо триматися до ПЕРЕМОГИ!

МИ УКРАЇНЦІ, НЕ ПАЛЬЦЕ РОБЛЕНІ!, на відміну від кацапні.

Тримаємося гуртом!
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16.12.2022 17:02 Відповісти
 
 