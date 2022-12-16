Рух метро у Києві тимчасово зупинено на всіх гілках, станції працюють як укриття, - Кличко

У Києві зупинили рух метро на всіх гілках.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття Повітряна тривога триває! Будь ласка, залишайтеся в укриттях!



Про відновлення руху повідомимо додатково", - зазначив очільник міста.

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