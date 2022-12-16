Рух метро у Києві тимчасово зупинено на всіх гілках, станції працюють як укриття, - Кличко
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У Києві зупинили рух метро на всіх гілках.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття Повітряна тривога триває! Будь ласка, залишайтеся в укриттях!
Про відновлення руху повідомимо додатково", - зазначив очільник міста.
Топ коментарі
+7 Kindrat74
показати весь коментар16.12.2022 10:17
+6 Igor Uh
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+6 Andry Moon
показати весь коментар16.12.2022 10:21
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https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-kyiv-could-fall-within-72-hours-if-russia-decides-to-invade-ukraine-sources
пора бы уж запомнить!
В Киеве ввели экстренные отключения света, также есть проблемы с водоснабжением
Якщо їм за це платять, то гроші, які могли піти на броню чи ліки для чмобіків, підуть цій істоті на контрабандну кока-колу.
А те що якісь рашисти заходять на цей сайт це питання до редакції сайту чому ip-адреси не блокують при виявленні на цьому сайті рашистів?
І їх дуже багато які дуже радіють читаючи новини України.
АЛЕ МИ ЯК УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ тримаємося і я впевненийґ. будемо триматися до ПЕРЕМОГИ!
МИ УКРАЇНЦІ, НЕ ПАЛЬЦЕ РОБЛЕНІ!, на відміну від кацапні.
Тримаємося гуртом!