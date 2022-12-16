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Ворожого поплічника, який "полював" за бойовими позиціями HIMARS, засуджено до 12 років ув’язнення, - СБУ 

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного ворожого поплічника, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора. Його засуджено до 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку. Насамперед він намагався виявити можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем "HIMARS". Крім цього, передавав окупантам точні координати об’єктів критичної інфраструктури регіону. Саме за його "наводкой" загарбники вдарили по водозабірній системі у місті Селидове", - йдеться в повідомленні.

Інформатором ворога виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення підтримував зв’язок з окупантами та прагнув допомагати у війні проти України. Зібрану інформацію він передавав через "зв’язкового". Ним був учасник підконтрольної РФ терористичної організації "народна міліція "ДНР".

Передачу координат здійснював через заборонені соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники" у вигляді фотоматеріалів з позначками об’єктів на електронних картах.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили: комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у ході спецоперації у серпні цього року. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому покарання у вигляді 12 років і 6 місяців ув’язнення. Його визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 28 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Автор: Марина Макєєва
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к сожалению если у кацапов и есть какие то продвижения и условно гворя успехи на фронте,то это благодаря вот таким вот предателям,которых еще полно среди местного населения,которые ходят и выдают себя за обичных бедным мирных граждан,а потом берут и всю инфу сливают врагу,без помощи таких вот дегенератов,русне было бы очень плохо. Поэтому для таких нужна самая высшая мера наказания,потому что вполне вероятно что после их наводок были жертвы и среди наших военных и среди мирного населения
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16.12.2022 10:22 Відповісти
Якщо не можливо обміняти, таке курво потрібно розстрілювати під час спроби...
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16.12.2022 10:41 Відповісти
ІМПОТЕНТИ з ВРУ не можуть прийняти закон щодо покарання зрадників коригувальників колоборантів мінімум на пожиттєвий термін а під час війни до страти. Зрадників і колоборантів в ВРУ хватає. При такому підході українцям ще довгоооооооо бути терпілами. Справедливі Закони від ВРУ , продажні судді, зрадники і посібники в владі Ось де основна проблема України.
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16.12.2022 10:52 Відповісти
Не по-військовому це.. варто було "нейтралізувати".
Впевниений, що америка б не осуджувала
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16.12.2022 11:00 Відповісти
Треба їх розстрілювати, навіть про це не повідомляючи. Сподіваюся, так і роблять, а ці випадки, про які повідомляють - це так, для преси.
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16.12.2022 11:19 Відповісти
 
 