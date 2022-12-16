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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 97,2 тис. осіб (+680 за добу), 2980 танків, 1946 артсистеми, 5952 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати російських окупантів станом на ранок 16 грудня становлять приблизно 97 270 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати російських окупантів з 24 лютого орієнтовно становлять:

особового складу - близько 97270 (+680) осіб ліквідовано,

танків - 2980 (+5) од,

бойових броньованих машин - 5952 (+6) од,

артилерійських систем - 1946 (+3) од,

РСЗВ - 410 (+4) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+4),

крилаті ракети - 592 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+0) од,

спеціальна техніка - 172 (+0).

Також читайте: Російських військовослужбовців строкової служби агітують підписувати контракти, щоб перекрити втрати, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 97,2 тис. осіб (+680 за добу), 2980 танків, 1946 артсистеми, 5952 броньованих машин 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
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16.12.2022 10:44
+4
раньше, через 4-5 дней
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16.12.2022 12:31
+3
Будет перевыполнение плана)
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16.12.2022 12:38
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16.12.2022 10:44 Відповісти
раньше, через 4-5 дней
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16.12.2022 12:31 Відповісти
Може і на Миколая )
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16.12.2022 12:51 Відповісти
Україна переможе, коли стане на коліна перед Богом.
Второзаконие 1.42
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16.12.2022 10:47 Відповісти
шось мені підказує, шо Україну вже на коліна не поставити... ні перед чортом, ні перед ким...
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16.12.2022 13:27 Відповісти
Стати на коліна перед Богом між іншим означає слухатися здорового глузду, навіть коли не дуже і хочеться, не бути пихатим, жадібними, лінивими, і так далі, навіть тоді, коли цілком можете собі це позволити, не давати волі своїм тараканам (кожен має тараканів хоч якихось). Взагалі це нелегке завдання і робити його треба все життя, ніколи не розслаблятися, і все це щоб не втратити благословіння Боже і не закінчити так як кацапи.
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16.12.2022 21:25 Відповісти
Место Писания конечно притянуто за уши, но соображение верно.

1. Прит.16:32 Долготерпеливый лучше
храброго, и владеющий собою [лучше]
завоевателя города.
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17.12.2022 00:25 Відповісти
Будет перевыполнение плана)
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16.12.2022 12:38 Відповісти
День чмобіків з підтримкою арти та танків ) Всі в АД!
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16.12.2022 12:52 Відповісти
👍
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16.12.2022 15:12 Відповісти
Ліквідовано - це разом з пораненими, скоріше за все
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16.12.2022 13:42 Відповісти
Кількість поранених в 3-4 рази більше.
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16.12.2022 16:01 Відповісти
и поэтому мобилизация 300 тыс...?\не считая всякого другого дерьма...\
и стёпа - ты прямо как мылиционер...
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16.12.2022 19:11 Відповісти
Без поранених. Але, мабуть, з ДНР і ЛНР.
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16.12.2022 19:15 Відповісти
 
 