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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 97,2 тис. осіб (+680 за добу), 2980 танків, 1946 артсистеми, 5952 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втрати російських окупантів станом на ранок 16 грудня становлять приблизно 97 270 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні втрати російських окупантів з 24 лютого орієнтовно становлять:
особового складу - близько 97270 (+680) осіб ліквідовано,
танків - 2980 (+5) од,
бойових броньованих машин - 5952 (+6) од,
артилерійських систем - 1946 (+3) од,
РСЗВ - 410 (+4) од,
засоби ППО - 211 (+0) од,
літаків - 281 (+0) од,
гелікоптерів - 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+4),
крилаті ракети - 592 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+0) од,
спеціальна техніка - 172 (+0).
Топ коментарі
+6 Alex Dev d4763325
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+4 Vadim Izumov 8c903f2e
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+3 Aleksey NotBad
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