Російський розвідувальний літак А-50У підняли у повітря у Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Вранці 16 грудня під час масованого ракетного удару по Україні на території Білорусі у повітря підняли російський розвідувальний літак А-50У. Згодом відбувся зліт винищувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Мачулищі. Зліт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" із реєстр. номером RF-93966", - йдеться в повідомленні.

Буквально за ДРЛО з аеродрому Барановичі злетів винищувач. Потім повідомили про зліт штурмовика Су-25 з Ліди.

"Припускаємо, що літаки в Ліді підіймають через зліт ДРЛО А-50 і ракетний обстріл України з самого ранку. Ряд телеграм-каналів також вже пишуть про зльоти в РБ МіГ-31К ВКС РФ, але вони ще не злетіли. Слідкуємо", - повідомили в моніторинговій групі. .

Близько 10.25 з Мачулищ злетів Міг-31К ВКС Росії. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинжал", яка здатна обходити українські системи ППО. Також зафіксовано зліт винищувача з Барановичів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівництво Білорусі, ймовірніше, готується до війни, - Генштаб ЗСУ