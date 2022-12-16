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Російський розвідувальний літак А-50У підняли у повітря у Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,білорусь,літак

Вранці 16 грудня під час масованого ракетного удару по Україні на території Білорусі у повітря підняли російський розвідувальний літак А-50У. Згодом відбувся зліт винищувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Мачулищі. Зліт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" із реєстр. номером RF-93966", - йдеться в повідомленні.

Буквально за ДРЛО з аеродрому Барановичі злетів винищувач. Потім повідомили про зліт штурмовика Су-25 з Ліди.

"Припускаємо, що літаки в Ліді підіймають через зліт ДРЛО А-50 і ракетний обстріл України з самого ранку. Ряд телеграм-каналів також вже пишуть про зльоти в РБ МіГ-31К ВКС РФ, але вони ще не злетіли. Слідкуємо", - повідомили в моніторинговій групі. .

Близько 10.25 з Мачулищ злетів Міг-31К ВКС Росії. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинжал", яка здатна обходити українські системи ППО. Також зафіксовано зліт винищувача з Барановичів.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+27
непогано було би його приземлити так щоб з екіпажем і покидьками на аеродромі
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16.12.2022 10:47
+26
*****, почему *********** аэродромы еще есть?! Ну достаем же, не дают амеры стрелять, так ******* точками и смерчами! Больницы там - ладно. Но военную-то инфраструктуру почему не трогаем???
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16.12.2022 10:50
+15
Так бачили ж, що в білорусі збирається ця уся гидота; що з кінжалами, що розвідники. Треба було як в Енгельсі, та Рязані... "ой, а шо сі трапилось". ТО не ми.
Бо будуть суки так і ґужувати далі.
Хоча, нашим військовим видніше. Дай їм Бог сили та наснаги.
Вірю в ЗСУ!
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16.12.2022 10:52
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непогано було би його приземлити так щоб з екіпажем і покидьками на аеродромі
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16.12.2022 10:47 Відповісти
*****, почему *********** аэродромы еще есть?! Ну достаем же, не дают амеры стрелять, так ******* точками и смерчами! Больницы там - ладно. Но военную-то инфраструктуру почему не трогаем???
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16.12.2022 10:50 Відповісти
Тому що Україна має з брср угоду про дружбу та співпрацю, яка діє до сьогоднішнього дня. Можете на zakon.rada.gov.ua подивитися.
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16.12.2022 11:02 Відповісти
Країна, яка надала свою територію для вчинення агресії за міжнародним правом визнається також країною-агресором. Україна, як жертва агресії має повне право на самозахист, в тому числі шляхом ураження військових об'єктів на території країни-агресора. Тому той договір з білоруссю можна вже викинути у смітник. Білоруський фашист вусатий це ще в лютому зробив
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16.12.2022 11:17 Відповісти
Друг мого ворога -мій ворог!
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16.12.2022 12:07 Відповісти
Posle napadenija s teretoriji belarusiji (posobnika nacisto-fashistkoi roSSiji) eto soglashenie avtomaticheski perestalo deistvovat. Posle osvobozdenie ejo ot tarakana i roSSijan uze budet drugoi dogovor...
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16.12.2022 11:21 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_692

Документ 112_692, чинний
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16.12.2022 11:44 Відповісти
Pomoemu eto chisto texnicheskiji, juridicheskiji vopros i koneshno nado evo ubrat. Toze vremja on nedeistvuet tak kak bila narushena ivo sama sutj i smisl, kogda nacistkaja roSSija napala six teretoriji.
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16.12.2022 11:53 Відповісти
Так а мы с ними и дальше будем дружить! **********, а потом будем отправлять гуманитарку...
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16.12.2022 11:40 Відповісти
Если эта жирная курица отрицательно взлетит, никто не будет плакать. Зае.ли эти террористы уже.
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16.12.2022 10:50 Відповісти
Это цель не хуже "МаЦквы"....
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16.12.2022 10:53 Відповісти
Так бачили ж, що в білорусі збирається ця уся гидота; що з кінжалами, що розвідники. Треба було як в Енгельсі, та Рязані... "ой, а шо сі трапилось". ТО не ми.
Бо будуть суки так і ґужувати далі.
Хоча, нашим військовим видніше. Дай їм Бог сили та наснаги.
Вірю в ЗСУ!
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16.12.2022 10:52 Відповісти
Кацапы выведывают наше ПВО к намечающемся в новом году орко-наступлению.
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16.12.2022 10:55 Відповісти
Попытаются уничтожить ПВОшную защиту кинжалами, в районе Киева.
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16.12.2022 10:58 Відповісти
и как обычно рукожопы пососут)
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16.12.2022 11:01 Відповісти
Вылетел, чтобы засечь работающие радары системы ПВО. Значит нужно переезжать на новое место, если успеешь.
А вообще-то этот самолет - цель номер 1, а не Энгельс. Пора с-200 ставить на белорусской границе и мочить законную цель. Лукашенко небо порвал после обстрелов Украины как целку - он больше не нейтральный, а соучастник.
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16.12.2022 10:57 Відповісти
обычно Противорадиолокационные ракеты, запускают на несколько минут позже крылатых.
из тех 72 прилетевших, большая половина это они.
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16.12.2022 11:09 Відповісти
Таких самолетов у них всего 9!
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16.12.2022 10:59 Відповісти
Чого ще ті аеродроми цілі?! Ще цього диктатора боїмося?!!!
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16.12.2022 11:00 Відповісти
Да ******* ві уже по той ****** брядорусіі. *******.
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16.12.2022 11:01 Відповісти
Україна не може цього зробити, бо тоді вона порушить свої ж власні закони. У цивілізованому світі так не роблять.

Як Ви уявляєте Україна буде бомбити партнера і доброго_сусіда? (формулювання згідно чинного законодавства)
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16.12.2022 11:05 Відповісти
Нехай хтось цигарку викине в мозирський нпз. Для початку.
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16.12.2022 11:08 Відповісти
І якісь ******** ******** трубу якою через територію України досі ********* качають свою сцаніну у Європу.
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16.12.2022 11:09 Відповісти
а хто сказав, що то Україна це буде робити, тим більше визнавати подібне? до того ж по аеродрому біля Гомеля вже не раз щось прилітало. просто хтось не дотримується режиму некуріння в невідведених для цього місцях.
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16.12.2022 14:13 Відповісти
Ну раз вже вйобували, вочевидь, щє в'*****.
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16.12.2022 11:26 Відповісти
..кацапи поспішають відстрілятися по-максимуму саме зараз, бо, коли у України будуть "Патріоти", отакі як зараз ракетні обстріли для летючих пєтухов Орди будуть дещо ускладнені
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16.12.2022 11:04 Відповісти
Хай, скоро має сам впасти. Але було б краще, щоб ми його збили, але асфальт далеко не летить і асфальтоукоадчики пристосовані, щоб ложити асфальт на землю, а не кидати в повітря, так 73%?
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16.12.2022 11:10 Відповісти
НАТО вже стурбувалось, чи ще завчасно?..
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16.12.2022 11:14 Відповісти
А чому НАТО має бути стурбоване? У них все тихо і багато зброї, навіть нам дають. А чому наші три роки не робили ракети та іншу зброю, а відводити війська з укриттів і скорочувати ЗСУ? Виходить, що готувалися до здачі, бо як це сьогодні можна пояснити? У "слуг" головним було вилучити клістрони і картини з музею Порошенко.
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16.12.2022 11:38 Відповісти
ПВО нищили як могли, а тепер кричать "дайте нам ПВО".
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16.12.2022 11:41 Відповісти
Я з вами навіть не сперечаюсь. Це все правда.
Але НАТО повинно стурбуватись, що ДВІ країни систематично атакують на третю, а ще дві чи три інші їм в цьому систематично сприяють.
Якщо це так продовжуватиметься,то самі розумієте що це 3тя світова війна!!!!
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16.12.2022 13:18 Відповісти
Надеюсь у Залужного есть мысли по поводу этого корыта.
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16.12.2022 14:10 Відповісти
 
 