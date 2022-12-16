Російський розвідувальний літак А-50У підняли у повітря у Білорусі, - "Беларускі Гаюн"
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Вранці 16 грудня під час масованого ракетного удару по Україні на території Білорусі у повітря підняли російський розвідувальний літак А-50У. Згодом відбувся зліт винищувачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
"Мачулищі. Зліт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" із реєстр. номером RF-93966", - йдеться в повідомленні.
Буквально за ДРЛО з аеродрому Барановичі злетів винищувач. Потім повідомили про зліт штурмовика Су-25 з Ліди.
"Припускаємо, що літаки в Ліді підіймають через зліт ДРЛО А-50 і ракетний обстріл України з самого ранку. Ряд телеграм-каналів також вже пишуть про зльоти в РБ МіГ-31К ВКС РФ, але вони ще не злетіли. Слідкуємо", - повідомили в моніторинговій групі. .
Близько 10.25 з Мачулищ злетів Міг-31К ВКС Росії. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинжал", яка здатна обходити українські системи ППО. Також зафіксовано зліт винищувача з Барановичів.
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Документ 112_692, чинний
Бо будуть суки так і ґужувати далі.
Хоча, нашим військовим видніше. Дай їм Бог сили та наснаги.
Вірю в ЗСУ!
А вообще-то этот самолет - цель номер 1, а не Энгельс. Пора с-200 ставить на белорусской границе и мочить законную цель. Лукашенко небо порвал после обстрелов Украины как целку - он больше не нейтральный, а соучастник.
из тех 72 прилетевших, большая половина это они.
Як Ви уявляєте Україна буде бомбити партнера і доброго_сусіда? (формулювання згідно чинного законодавства)
Але НАТО повинно стурбуватись, що ДВІ країни систематично атакують на третю, а ще дві чи три інші їм в цьому систематично сприяють.
Якщо це так продовжуватиметься,то самі розумієте що це 3тя світова війна!!!!