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По всій Україні запроваджують екстрені аварійні відключення світла через "прильоти" в енергооб’єкти, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

світло

По всій території України запроваджено екстрені аварійні відключення світла.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - по всій країні вводяться екстрені аварійні відключення світла.

Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимачсових перепадів подачі водо/теплопостачання.

ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Низка залізничних дільниць у кількох областях України знеструмлена через пошкодження енергетичної інфраструктури, - "Укрзалізниця"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Надо было вчера побольше ******* на весь мир,что все АЭС на ходу. Прям приглашения для свинособак. Мудаки зелёные.
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16.12.2022 11:01
+23
"И был бы Порошенко, то же бы напал" - только к тому моменту у Украины было бы овер-доуя ракет на 800 км, и нападение захлебнулось бы очень быстро!
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16.12.2022 11:34
+22
Чому це повідомляє не Укренерго, а підзаборна шавка якась?.. Набиває собі ваги?..
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16.12.2022 11:03
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От тварі кацапи!
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16.12.2022 10:59 Відповісти
а гандонів Тимошенків- на ***** усіх.
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17.12.2022 12:30 Відповісти
Надо было вчера побольше ******* на весь мир,что все АЭС на ходу. Прям приглашения для свинособак. Мудаки зелёные.
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16.12.2022 11:01 Відповісти
Ідіоте "секретний", це ж яким довбойобом треба бути, щоб вважати, що кацапські генерали орієнтувались виключно на публікації в ЗМІ. Маючи технічні можливості та великокількісну агентуру з таких вишкребків як ти, вони новинамии з Цензора керуються. Так, йолопе?
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16.12.2022 15:12 Відповісти
А що це за бидло -тимошенко? Що це за клоун дибільний?
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17.12.2022 13:07 Відповісти
Ахметову це на руку..
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16.12.2022 11:02 Відповісти
Про Порошенка не забудь.. бо так не зарахують тобі бонусів.
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16.12.2022 11:06 Відповісти
Чому це повідомляє не Укренерго, а підзаборна шавка якась?.. Набиває собі ваги?..
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16.12.2022 11:03 Відповісти
Ой, бедняжка, у тебя свет потух? Ну пойди на фронт, там в окопах у хлопцев и свет, и вода, и джакузи с тёлочками.
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16.12.2022 11:08 Відповісти
А що, ти, йолопе, годувальник ти херів?
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16.12.2022 15:14 Відповісти
Погода на стороне Украины, все в плюсе на следующей неделе
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16.12.2022 11:08 Відповісти
Alex Smith bb5fe51c ,скажите, пожалуйста, вы это серьёзно, пишите, или так ...... ***** пускает ракеты, не потому, что кто то хвастался или нет . Появились у него ракеты , он их запустил . И был бы Порошенко, то же бы напал . Большой войны , было не избежать . И началась она в 14-м . Горячая, фаза . Просто не надо было закапывать голову в АТО (песок ). А переводить сразу всю страну на военные рельсы , и воевать , а не баловаться в праздничные перемирия . Почему не слушали , Черновил и Пашинского , зато саакошвилли Герой
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16.12.2022 11:16 Відповісти
"И был бы Порошенко, то же бы напал" - только к тому моменту у Украины было бы овер-доуя ракет на 800 км, и нападение захлебнулось бы очень быстро!
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16.12.2022 11:34 Відповісти
Это Порошенко не прислушивался к Ченовол и Пашинскому? Вот из-за таких ватноголовых как ты Бубломойский и довел страну до "горячей стадии". Сравни сколько людей гибнет сейчас и сколько при ненавистном тебе Порошенко, может и выводы сделаешь правильные
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16.12.2022 13:16 Відповісти
я теж вважаю вже шо куйло злетіло з котушок і все могло бути.. але переконаний що вибрав він найкращий для себе момент коли Україна ослабла.. бо показувала що в неї не армія військових. А армія клоунів (людей мистецтва): такий собі "суісайдсквад": монатіки, сердючки, могілєвські,..
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16.12.2022 13:26 Відповісти
Тобто по вашому, це банальне співпадіння, що всі прильоти відбуваються точно на наступний день після пафосної заяви гівночинуші укренерго про то шо "ані всьо пачінілі"?
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16.12.2022 13:51 Відповісти
пох, третій тиждень вже пішов -шо три години на добу , шо зовсів без світла-абсолютно пох ...
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16.12.2022 12:34 Відповісти
Скотомасса рашистская должна вскорости на себе ощутить такие удары.А,НАТО боиться Путина,все лавирует,выгадывает,осторожничают,
Больной на всю голову дегенерат Путин может и в Европу запустить ракеты,
Разве этого Запад не ожидает!?
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16.12.2022 12:35 Відповісти
НАТО розміновує підступи, прибиває на члін ракетні програми та фінансування армії, перекидає війська від границь асфальтуючи доступи до них та інтенсивно маринує шашлики. Так?
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16.12.2022 15:57 Відповісти
Київщина з екстрених взагалі не вилазить.
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16.12.2022 12:45 Відповісти
Чому у нас все коментує К.Тимошенко.Великий спеціаліст у всіх галузях.Опублікував фотографії з Одеси,на другий день рашисти точно попали туди,куди хотіли.
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16.12.2022 14:06 Відповісти
То є так
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16.12.2022 20:27 Відповісти
...тссс, в галузі "електрики" все ОК /вчасно вимкнули: трохі "потуплять" і знову "рубільникхох" /
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16.12.2022 22:27 Відповісти
 
 